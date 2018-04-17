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Охота на ведьм: почему Запад боится правды о Сирии

08:0017.04.2018
(обновлено: 08:01 17.04.2018)
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© AFP 2018 / Louai BesharaРазрушенные здания в ДумеРазрушенные здания в Думе
© AFP 2018 / Louai Beshara

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

"Первой жертвой войны всегда становится правда", — эту истину давно усвоили западные журналисты, которые в период подготовки и осуществления своими правительствами любых военных операций моментально забывают о необходимости соблюдать хотя бы видимость свободы слова.

Помнится, в 2003 году на конгрессе Всемирной газетной ассоциации в Дублине я был свидетелем выступления известного канадско-британского медиамагната Конрада Блэка, на тот момент контролировавшего третью по величине англоязычную медиаимперию, которая издавала газеты в США, Британии, Канаде и Израиле. С трибуны форума, собравшего ведущих мировых издателей и редакторов, Блэк начал поучать их, заявляя о необходимости поддерживать любую военную операцию США в любой "горячей точке", поскольку, мол, Америка "стоит на страже демократии во всем мире". И гордо заявил, что ни одна газета его медиахолдинга не позволит себе критику американской армии. Вот вам и хваленая свобода слова, вот вам и редакционная политика, независимая от издателей.

Сирийские военные на боевой позиции в городе Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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После этих слов некоторые редакторы (в основном ближневосточные) демонстративно вышли из зала в знак протеста против таких поучений. Показательно, что вскоре Конрада Блэка обвинили в крупном мошенничестве, и Чикагский суд приговорил его к 6,5 года тюремного заключения. Как видите, показной проамериканский патриотизм издателя не мешал ему присваивать деньги инвесторов.

Нынешняя информационная политика западных СМИ относительно ракетных ударов по суверенной Сирии живо мне все это напомнила: полное неприятие фактов и теорий, не вписывающихся в "единственно правильную" официальную версию об отравлении Дамаском своих граждан в Думе, навешивание ярлыков на тех, кто пытается даже не поставить ее под сомнение, а задает неудобный вопрос "Зачем это Асаду?", выбрасывание инакомыслящих из эфиров.

В конце прошлой недели ведущая канала Sky News грубо прервала генерала Джонатана Шоу, бывшего командующего британскими войсками в Ираке, когда тот начал объяснять в прямом эфире, что у Дамаска не было никаких оснований устраивать химическую атаку в Думе. Услышав, что "Асад уже выиграл эту войну", телеведущая с испуганными глазами вдруг резко оборвала собеседника и прекратила интервью. Не вписался генерал в формат телеэфира, не те вопросы задавал. Особенно учитывая тот факт, что это происходило за несколько часов до нанесения ракетных ударов по Сирии.

Фото распространеное Белыми касками с изображением последствий авиаударов сирийских правительственных сил в городе Дума в Восточной Гуте. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
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Дальше всех в охоте на ведьм пошла газета The Times. В субботу (то есть, собственно, в день ночной атаки против Сирии) она вышла с главной новостью на первой полосе, скорее являющейся публичным доносом: "Апологеты Асада работают в университетах". Газета обрушилась не нескольких британских профессоров и лекторов университетов, совсем недавно объединившихся в небольшую "Рабочую группу по Сирии, пропаганде и СМИ". Преподаватели объяснили, что их цель — изучение влияния пропаганды на развитие войны в Сирии, и успели, по большому счету, опубликовать лишь одну заметку по "делу Скрипаля".

© AFP 2018 / Louai Beshara Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте
© AFP 2018 / Louai Beshara
Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте

Но это не помешало The Times обрушиться на "полезных идиотов Асада", как выразилась газета. Основываясь на нескольких их твитах и блогах, в которых преподаватели позволили себе поставить под сомнение официальную версию, The Times заявила, что они "распространяют проасадовскую дезинформацию" и "конспирологические теории". "На самом деле группа скрупулезна в своих анализах и подаче информации… — ответил на эти обвинения профессор Эдинбургского университета Тим Хайвард, на которого указывала газета. — Группа не "проасадовская". Говоря о себе лично, я просто "продобывающий правду".

Разрушенный научно-исследовательский центр в Барзе. 14 апреля 2018
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Некоторые из упомянутых в статье The Times преподавателей вообще сообщили, что газета приписала им слова, которых те никогда не произносили. А лектор социологии Сами Рамадани написал: "Невероятно! The Times, наиболее аутентичный голос истеблишмента Британии, посвятил первую полосу, разворот и редакционную статью искажению политики и целей небольшой группы ученых, включая меня, которые хотят провести независимое исследование освещения событий в Сирии. Это действительно пугает".

Газета, кстати, не ограничилась цитированием твитов и даже ретвитов задающих неудобные вопросы преподавателей. Авторы статьи связались и с руководством университетов, в которых работают ее фигуранты, потребовав разъяснений по поводу допустимости столь "неподобающего" поведения ученых — иначе донос был бы неполным. Неудивительно, что один из упомянутых в статье лекторов назвал все это "охотой на ведьм в стиле Маккарти".

Трудно сказать, чем закончится эта охота для нескольких британских преподавателей. Судя по тому, что The Times продолжила кампанию травли и в последующих номерах, на вузы, где работают профессора, окажут сильное давление. Но надо понимать, что конечная цель столь широкомасштабной кампании против инакомыслящих не конкретный политик или небольшая группа лекторов, не делающих погоды.

Сирийский солдат на месте разрушенного научно-исследовательского центра в Барзе, Сирия. 14 апреля 2018
© AFP 2018 / Louai Beshara
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Цель новой охоты на ведьм на Западе — запугивание всего сообщества независимых экспертов и "говорящих голов". Им как бы показывают: посмеешь задать неудобный вопрос по Сирии или России — тебя на годы отлучат от эфиров, ты получишь ярлык "полезного идиота", у тебя возникнут проблемы на работе. Поэтому лучше не рискуй: либо повторяй официальную версию о "доказанной" вине Асада, оправдывая незаконные ракетные удары по суверенному государству, либо вообще не комментируй эту тему. И не вздумай искать правду — она уже стала жертвой очередной войны Запада.

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