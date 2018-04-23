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Новый "железный занавес": США повторяют ошибку СССР

08:0023.04.2018
(обновлено: 08:07 23.04.2018)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкФлаг на здании генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фотоФлаг на здании генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ирина Алкснис

Отказ США в визах приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси, которые должны были принять участие в гала-вечере крупнейшего американского балетного конкурса молодых исполнителей, стал еще одним пунктом текущего охлаждения между странами.

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Российский МИД выразил положенное осуждение. Кроме того, произошедшее стало причиной довольно растерянных комментариев со стороны американцев, и едких — от россиян.

Ситуация действительно выглядит беспрецедентной. Как верно отметило российское внешнеполитическое ведомство, такого не случалось даже в разгар холодной войны.

Надо признать, что те или иные ограничения и санкции США в отношении российских чиновников, крупных предпринимателей и других высокопоставленных лиц выглядят вполне логичными в рамках текущих процессов.

Даже учащающимся проблемам с визами у спортсменов и сотрудников "Аэрофлота" можно найти объяснение. Это, безусловно, некрасивое и недобросовестное поведение американского государства, но и спорт, и авиасообщение уже неоднократно становились предметами спекуляций и частью конфликтов в мировой политике. Так что эти сферы, можно сказать, входят в группу риска в случае осложнения отношений между странами.

Но балет?

Самолеты в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
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Область, которая исторически помогала сглаживать противоречия, наводить мосты и налаживать отношения между странами, попала под удар антироссийской позиции США.

Это выглядит настолько абсурдным и глупым, что существенная часть комментариев, особенно со стороны американцев, действительно отличается искренней растерянностью по поводу сложившейся ситуации.

Что касается российского экспертного сообщества, там нередким является мнение, что вся эта ситуация стала очередным свидетельством серьезной деградации американской элиты и системного сбоя в механизме отбора кадров управленческого слоя США. Американское государство с такой регулярностью стало "стрелять себе в ногу", что иные объяснения кажутся уже просто неправдоподобными.

Не отрицая действительно серьезных проблем с профессионализмом у текущих представителей власти Соединенных Штатов, представляется, что в данном случае ситуация несколько сложнее, и она напоминает об очень похожих событиях, происходивших несколько десятилетий назад.

Государственный флаг США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Как известно, холодная война ведет свой отсчет с фултонской речи Черчилля, в которой одним из самых ярких образов стала фраза: "От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен "железный занавес".

Важный момент — в речи Черчилля, по сути, нет обвинения в адрес Москвы, что она опустила этот занавес. В словах великого британского политика скорее просто констатация факта, что геополитический раскол разделил Европу на две части. Более того, он подчеркнул угрозу коммунизма, исходящую от Москвы и ее сателлитов, остальному миру.

В отличие от его современных преемников, Уинстона Черчилля никак нельзя обвинить в непрофессионализме или недостаточном уме. "Железный занавес" тогда, больше 70 лет назад, с соответствующими — местами очень серьезными — ограничениями действительно был опущен обеими противостоящими сторонами.

А вот дальше произошла важная метаморфоза.

СССР "закрутил гайки" настолько сильно, ввел настолько жесткие правила и многочисленные запреты, многие из которых были откровенно абсурдными, что именно он стал воплощением "железного занавеса", которым он запер своих граждан от "свободного мира". А Запад благодаря роковому выбору советского руководства, наоборот, получил возможность позиционировать себя как цивилизацию прав и свобод на фоне деспотии СССР.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Иосиф Кобзон на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Этот фактор сыграл далеко не последнюю роль в общественных настроениях в позднем СССР да и во всем мире, в результате которых советское государство потерпело крах.

Ныне история повторяется: противостояние России и Запада вернуло в повестку дня риторику и практику холодной войны. С обеих сторон следуют существенные ограничения в самых разных сферах. "Железный занавес" восстанавливается, поскольку он является неизбежной частью подобного жесткого геополитического противостояния.

Вот только есть одна важная разница: на этот раз в своем стремлении отгородиться от опасного соперника явно перегибает палку Запад.
Спортсмены? Артисты балета?

Учитывая, что в прошлом именно с представителями спорта и искусства было связано несколько громких скандалов с побегами из СССР, ситуация с США, добровольно берущими на себя роль "сатрапов и душителей свободы", выглядит прямо-таки анекдотичной. Осталось дождаться ужесточения внутренних американских правил для поездок их граждан в Россию и выставления официальных препон на браки с россиянами.

Посольство России в Вашингтоне
© AFP 2018 / Jim Watson
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Однако, несмотря на абсурдность и смехотворность ситуации, последствия у всех этих действий США будут самые реальные. Американские власти действительно шагнули в ту же ловушку, что и некогда советское руководство.

Дальше вступают в силу объективные закономерности, и вот уже США, исторически позиционировавшиеся как страна свободы, выглядят откровенно (и бессмысленно) авторитарным государством на фоне России. Причем проблема подобных ограничений в том, что для их обличения вовсе не нужно дополнительных объяснений и усилий — ни в России, ни на Западе. Они говорят сами за себя.

А как показал опыт Советского Союза, подобный выбор может в конечном итоге подвести бомбу замедленного действия под страну в целом.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
madam.kukushinskay
Честно сказать, удивляться этому абсурду и глупости нам не надо. Трамп хочет усидеть на своем кресле. Его обложили по полной программе. А какой же человек откажется быть президентом своей страны (особенно америки) только потому, что будет идти поперек "старой гвардии" конгресса. Будем смотреть философски- все проходит.
08:24
23.04.2018
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