Россия раскритиковала отказ США в визах артистам Большого театра

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел России осудило решение американских властей отказать в выдаче виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. В понедельник артисты должны были выступить в Нью-Йорке в Линкольн-центре.
"Хуже времен холодной войны"
МИД отметил, что выступления артистов Большого театра всегда являлись визитной карточкой России и пользовались популярностью у американской публики.
В ведомстве считают, что простые зрители вряд ли поблагодарят власти, которые лишают их возможности приобщиться к великой русской культуре.
Кроме того, российские дипломаты осудили стремление Вашингтона разделить американцев и россиян визовой стеной.
"Бороться с мракобесием бесполезно"
Иосиф Кобзон в комментарии RT обвинил американские власти в уничтожении культуры и сравнил их политику с действиями загнанного в угол зверя.
"Бороться с этим бесполезно, потому что это мракобесие. Они уже не знают, что дальше делать", — заявил артист.
Ранее организаторы выступления Смирновой и Тисси предположили, что отказ в выдаче артистам виз имеет политическую подоплеку.