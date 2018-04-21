Россия раскритиковала отказ США в визах артистам Большого театра

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел России осудило решение американских властей отказать в выдаче виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. В понедельник артисты должны были выступить в Нью-Йорке в Линкольн-центре.

"Хуже времен холодной войны"

"До такого не доходило даже во времена холодной войны". Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях", — сообщается в комментарии ведомства.

МИД отметил, что выступления артистов Большого театра всегда являлись визитной карточкой России и пользовались популярностью у американской публики.

В ведомстве считают, что простые зрители вряд ли поблагодарят власти, которые лишают их возможности приобщиться к великой русской культуре.

Кроме того, российские дипломаты осудили стремление Вашингтона разделить американцев и россиян визовой стеной.

"Бороться с мракобесием бесполезно"

Иосиф Кобзон в комментарии RT обвинил американские власти в уничтожении культуры и сравнил их политику с действиями загнанного в угол зверя.

"Бороться с этим бесполезно, потому что это мракобесие. Они уже не знают, что дальше делать", — заявил артист.

Ранее организаторы выступления Смирновой и Тисси предположили, что отказ в выдаче артистам виз имеет политическую подоплеку.