"Аэрофлот" обратился в МИД и Минтранс из-за проблем с выдачей виз экипажам

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" обратился в МИД и Минтранс в связи с проблемами с выдачей виз США экипажам, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

"Наблюдается большая проблема – экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс", — заявил он.

"На данный момент, по нашим оценкам, имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев", — добавил представитель компании.

Как отметили в "Аэрофлоте", возможно, что пилоты и бортпроводники, имеющие визы, будут работать в режиме переработок.