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Тулеев ушел. В России началась новая эпоха

Сюжет:
Отставка губернатора Кемеровской области (33)
08:0002.04.2018
(обновлено: 08:01 02.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Кемеровской области Аман ТулеевЭкс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

Отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области заставила вспомнить те уже довольно давние времена, когда любые изменения в руководстве российских регионов были сродни тектоническим подвижкам в политической системе всей страны.

Сделал все, что мог – губернатор Кемеровской области Тулеев заявил об отставке
© Ruptly
Губернатор Кемеровской области подал в отставку

Многие губернаторы и президенты, занявшие свои посты в 1990-е, были в то время политическими тяжеловесами не только на своем — региональном, но и на федеральном уровне. Но и в те времена немногие могли на равных конкурировать с кемеровским губернатором, который не просто успешно возглавлял очень сложный и важный регион, но и был по-настоящему влиятельным федеральным политиком.
Те времена давно в прошлом.

Губернаторы в России давно уже перестали быть неприкосновенными политическими персонами, а знаковых фигур федерального масштаба среди них теперь минимальное количество. Ротация в их рядах стала рядовым процессом и интересует — кроме собственно граждан в данных регионах — в основном российский управленческий класс и неширокий круг экспертов в данной сфере. Да и уголовные дела против бывших и действующих глав регионов ныне возбуждаются пачками.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Путин принял отставку Тулеева

Изменения в российской политической системе в полной мере коснулись и Амана Тулеева, который давно превратился просто в одного из многих десятков российских губернаторов, выделяющихся среди своих коллег разве что политическим долгожительством и особым уважением к нему со стороны коллег и федерального центра.

Но по злой иронии обстоятельства ухода с поста кемеровского губернатора таковы, что заставляют вспомнить прежние времена, когда любая губернаторская отставка вызывала бурные обсуждения и многочисленные предположения среди самой широкой аудитории.

Вряд ли есть сомнения в том, что, если бы у Амана Гумировича была возможность открутить время назад, он предпочел бы тихую и скучную отставку, как у большинства его коллег из 1990-х годов. Но историю обратно не прокрутишь, и финал карьеры кемеровского губернатора теперь уже навсегда связан со страшным пожаром, в котором погибли десятки людей.

Хотя можно взглянуть на эту ситуацию и с другой стороны.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Путин поблагодарил Тулеева за работу

Аман Тулеев стал первым случаем в истории современной России, когда глава региона (пусть и не моментально) взял на себя ответственность за произошедшую на его подведомственной территории трагедию и покинул в связи с этим свой пост.

Как известно, всего пару дней назад Кремль подчеркнуто дистанцировался от темы отставки кемеровского губернатора, отказавшись комментировать данный вопрос. В то же время заявления  российского президента во время поездки в Кемерово не оставляли сомнений в том, что на сей раз наказанием "стрелочников" дело не обойдется и все ответственные за произошедшее лица получат свое, невзирая на статус и прошлые заслуги.

Однако, несмотря на это, уход Тулеева с должности стал неожиданностью для многих: большинство наблюдателей склонялось к тому, что, хотя его отставка неизбежна, будет взята пауза в несколько месяцев перед тем, как она будет объявлена.

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© Ruptly
Сделал все, что мог – губернатор Кемеровской области Тулеев заявил об отставке

Стоит отдать должное одному из ветеранов российской политики, который своим нынешним шагом фактически заложил новую традицию российской государственно-политической системы. И телефонный звонок Владимира Путина Аману Тулееву уже после принятия прошения о досрочной отставке с благодарностью за работу имеет смысл рассматривать именно в этом контексте.

Способность руководителя высокого уровня взять на себя личную ответственность заслуживает уважения в любом случае. А уж в ситуации, когда тот является "первопроходцем" в этой традиционно непростой для России области, особенно.

Другое дело, что Аман Тулеев стал очень наглядным примером для российской системы и в ином смысле. Кемеровские власти подверглись жесткой критике не только за произошедшую трагедию, но и за серьезные проколы в реакции на нее, в частности — за проблемы в коммуникации с потрясенными жителями области.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев общается с участниками стихийного митинга в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня». 27 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Госдуме назвали задачи, стоящие перед врио главы Кузбасса

Тут, разумеется, возникает закономерный вопрос: а возникли ли бы эти трения между властями и кемеровчанами, если бы Тулеев был по-прежнему полон сил, энергии и таланта разговаривать с людьми, которыми он был так хорошо известен на всю Россию двадцать лет назад?
Это напоминает руководителям государственно-политической системы России урок плачевных последствий советской геронтократии.
Впрочем, учитывая, как интенсивно последние годы готовится и вводится "в строй" новое поколение управленцев, на самом верху российского государства это, очевидно, прекрасно понимают.

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