МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил в воскресенье Аману Тулееву, который ранее подал прошение о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области, и поблагодарил за многолетнюю работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Цивилева.

"Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона", — сказал Песков.