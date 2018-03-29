В Кремле прокомментировали сообщения о возможной отставке Тулеева

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о будущей отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, заявив, что глава государства в ходе поездки в Кемерово уже дал ответ на этот вопрос, а кадровые решения Кремль никогда не анонсирует, а информирует о них по факту.

"Я хочу все-таки обратить ваше внимание на слова президента, которые были сказаны в Кемерово, когда он встречался с инициативной группой людей. Я вчера тоже об этом говорил. На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости. Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствущую информацию", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Кремль пока не планирует отставку Тулеева, но позже она якобы произойдет.

В минувший вторник на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о Тулееве заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват.

В четверг РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что решено не проводить показательную отставку Тулеева после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", однако глава региона все равно покинет свой пост, но позже. В пресс-службе администрации Кемеровской области, комментируя появившиеся в СМИ публикации, заявили РИА Новости, что не располагают информацией о возможных кадровых решениях в отношении Тулеева.