Россия начала отвечать по-настоящему. Британия возмущена

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Как известно, еще до анонсирования Россией своего ответа по данному поводу высказался также британский министр обороны, заявивший, что вместо ответных мер Москва должна "отойти и заткнуться".
Текущий период глобальной турбулентности и перестройки мировой системы затронул даже такую консервативную и формализованную сферу, как дипломатия.
Дипломатия — она вся про обоюдность, ответность, зеркальность и баланс. Дипломатические отношения между странами максимально стандартизированы и ритуализированы. Это, кстати, позволяет — точнее позволяло в прошлом — удерживать межгосударственные отношения от избыточной эскалации в ситуации тех или иных трений или конфликтов.
Тут нечего обсуждать и не о чем спорить. Во всяком случае, так было раньше.
Последнее время ознаменовалось сразу двумя заметными изменениями в этом отношении. Причем события носят уже далеко не единичный характер, что позволяет говорить о тенденции.
С одной стороны, страны Запада пытаются размывать стандартнейшие дипломатические правила и нормы, включая высылку дипломатов. В прошлом году американцы, а в этом году британцы вдруг стали официально выказывать неодобрение и возмущение российскими ответными мерами в таких случаях.
Причем логика в обоих случаях демонстрируется одинаковая.
Впечатление, надо признать, подобная позиция производит странное — детский сад какой-то. В голове с трудом укладывается, что это говорят от имени государства представители старейшей великой державы и глобальной сверхдержавы.
С другой стороны, Россия, по сути, тоже уже изменила свой подход к дипломатическим правилам. Она освоила довольно неприятный для партнеров прием, когда за формально симметричными ответами таятся по существу ассиметричные и весьма болезненные для тех действия.
Правда, есть важное обстоятельство. Оно заключается в том, что нынешняя российская "асимметрия" восстанавливает баланс в дипломатических отношениях, нарушенный в предыдущие десятилетия, в ходе которых постепенно возник перекос в пользу наших партнеров.
Теперь тот же остроумный ход был проделан с британцами. На этот раз обошлось без длительной паузы, и под высылку попало аналогичное число британских дипломатов — 23. Вот только "прицепом" пошли еще два решения — закрытие генконсульства в Петербурге (еще одно выравнивание численности посольских учреждений) и блокирование Британского совета (в связи "с неурегулированностью его статуса"). Причем самое болезненное, пожалуй, именно последнее.
26.2%Зеркально
66.2%Нужны более жесткие меры
7.6%Оставить провокации без внимания
Но главное другое. Британский совет представляет Великобританию в области образования и культуры во всем мире — и делает это феноменально эффективно. Организация работает более чем в 100 странах мира (в России — с 1992 года). С ней сотрудничают Музеи Московского Кремля, Пушкинский музей, Третьяковская галерея и множество других ведущих учреждений культуры и образования России.
В общем, Британский совет — образец, на который стоило бы равняться Россотрудничеству и другим госучреждениям, занимающимся продвижением интересов России за границей.
Десять лет назад, когда во время российско-британского кризиса из-за "дела Литвиненко" деятельность организации была первый раз ограничена (тогда закрыли 13 из 15 центров Британского совета в России), об этом прямо сказал легендарный разведчик Юрий Дроздов. На этот раз с аналогичным заявлением выступил сенатор и ветеран СВР Игорь Морозов.
Теперь Британский совет получил еще один удар, но он тоже не "смертельный". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава Британского совета остается в России и может продолжать реализацию всех программ в статусе советника по культуре. Как и с американцами, Москва не вмешивается во внутрипосольскую жизнь других стран.
Так что, судя по всему, не настолько уж бесполезными оказались решения Москвы.
Главная проблема во всем происходящем заключается, конечно, в том, что "по-хорошему" Запад, похоже, окончательно перестал понимать. В итоге Москве все чаще приходится отказываться от "доброго слова" и использовать исключительно "пистолет".