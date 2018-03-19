РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Россия начала отвечать по-настоящему. Британия возмущена

Сюжет:
Высылка британских дипломатов из России (27)
08:0019.03.2018
(обновлено: 08:10 19.03.2018)
02410
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание посольства Великобритании в Москве. Архивное фотоЗдание посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© REUTERS / Pool/Tolga Akmen
Джонсон назвал бесполезными ответные меры России по "делу Скрипаля"
Борис Джонсон назвал ответные действия Москвы на высылку Британией 23 российских дипломатов "бесполезными", поскольку, по его мнению, они "лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы".

Как известно, еще до анонсирования Россией своего ответа по данному поводу высказался также британский министр обороны, заявивший, что вместо ответных мер Москва должна "отойти и заткнуться".

Текущий период глобальной турбулентности и перестройки мировой системы затронул даже такую консервативную и формализованную сферу, как дипломатия.

Дипломатия — она вся про обоюдность, ответность, зеркальность и баланс. Дипломатические отношения между странами максимально стандартизированы и ритуализированы. Это, кстати, позволяет — точнее позволяло в прошлом — удерживать межгосударственные отношения от избыточной эскалации в ситуации тех или иных трений или конфликтов.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России, в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России, в Москве

Гэвин Уильямсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Oli Scarff
"Отойти и заткнуться": министр обороны Великобритании дал совет России
Ответная высылка дипломатов в этом смысле является максимально наглядным примером вне зависимости от того, чем она была вызвана, — обострившимися проблемами в отношениях между странами или же отдельным эксцессом с конкретным дипломатом. Это вполне обыденная ситуация, на которую предусмотрен совершенно стандартный ответ — высылка аналогичного числа дипломатов с другой стороны.

Тут нечего обсуждать и не о чем спорить. Во всяком случае, так было раньше.

Последнее время ознаменовалось сразу двумя заметными изменениями в этом отношении. Причем события носят уже далеко не единичный характер, что позволяет говорить о тенденции.

С одной стороны, страны Запада пытаются размывать стандартнейшие дипломатические правила и нормы, включая высылку дипломатов. В прошлом году американцы, а в этом году британцы вдруг стали официально выказывать неодобрение и возмущение российскими ответными мерами в таких случаях.

Причем логика в обоих случаях демонстрируется одинаковая.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
США выразили России протест из-за ответных мер на санкции
Россия — плохая, поэтому была наказана высылкой дипломатов (за якобы вмешательство в американские выборы и отравление Скрипаля) справедливо. А значит, несправедливо и неправильно, что Москва отвечает тем же на заслуженное наказание.

Впечатление, надо признать, подобная позиция производит странное — детский сад какой-то. В голове с трудом укладывается, что это говорят от имени государства представители старейшей великой державы и глобальной сверхдержавы.

С другой стороны, Россия, по сути, тоже уже изменила свой подход к дипломатическим правилам. Она освоила довольно неприятный для партнеров прием, когда за формально симметричными ответами таятся по существу ассиметричные и весьма болезненные для тех действия.

Правда, есть важное обстоятельство. Оно заключается в том, что нынешняя российская "асимметрия" восстанавливает баланс в дипломатических отношениях, нарушенный в предыдущие десятилетия, в ходе которых постепенно возник перекос в пользу наших партнеров.

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Посольский ответ Москвы": как надо воспитывать проблемные державы
В прошлом году это проявилось в феерической истории, когда сначала Москва взяла семимесячную паузу в дипломатическом конфликте с США (и вызвала, кстати, по этому поводу недоуменно-негативные комментарии с самых разных, даже благожелательных к России сторон именно потому, что это было отступлением от принятого стандарта для подобных случаев). А затем "сравняла счет", выслав не 35 американских дипломатов, а несколько сотен, выравняв численность посольских миссий и консульских учреждений.

Теперь тот же остроумный ход был проделан с британцами. На этот раз обошлось без длительной паузы, и под высылку попало аналогичное число британских дипломатов — 23. Вот только "прицепом" пошли еще два решения — закрытие генконсульства в Петербурге (еще одно выравнивание численности посольских учреждений) и блокирование Британского совета (в связи "с неурегулированностью его статуса"). Причем самое болезненное, пожалуй, именно последнее.

Как Россия должна ответить на высылку дипломатов из Великобритании?
Результаты

  • 26.2%

    Зеркально

  • 66.2%

    Нужны более жесткие меры

  • 7.6%

    Оставить провокации без внимания
Все опросы
Голосовать
Британский совет — наверное, самый яркий (и эффективный) пример продвижения государством своих интересов посредством "мягкой силы" в других странах. Формальный статус его неоднозначен. Он, с одной стороны, часть британского Министерства иностранных дел и на треть финансируется из госбюджета. С другой стороны, он управляется и работает независимо от МИД и основные средства для своей деятельности зарабатывает сам, в основном благодаря оплате за обучение английскому языку. В результате такая двойственность позволяет Британскому совету выступать в качестве то отдела культуры посольства, то неправительственной организации — в зависимости от обстоятельств.

© AFP 2018 / Alexander NemenovВывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018
© AFP 2018 / Alexander Nemenov
Вывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018

Но главное другое. Британский совет представляет Великобританию в области образования и культуры во всем мире — и делает это феноменально эффективно. Организация работает более чем в 100 странах мира (в России — с 1992 года). С ней сотрудничают Музеи Московского Кремля, Пушкинский музей, Третьяковская галерея и множество других ведущих учреждений культуры и образования России.

В общем, Британский совет — образец, на который стоило бы равняться Россотрудничеству и другим госучреждениям, занимающимся продвижением интересов России за границей.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Под крышей Британского совета действовала МИ-6, заявили в Совфеде
Ну а кроме того, Британский совет служит традиционной "крышей" для британских контор, ведущих разведывательную деятельность. Об этом давно и открыто говорят представители российских спецслужб.

Десять лет назад, когда во время российско-британского кризиса из-за "дела Литвиненко" деятельность организации была первый раз ограничена (тогда закрыли 13 из 15 центров Британского совета в России), об этом прямо сказал легендарный разведчик Юрий Дроздов. На этот раз с аналогичным заявлением выступил сенатор и ветеран СВР Игорь Морозов.

Теперь Британский совет получил еще один удар, но он тоже не "смертельный". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава Британского совета остается в России и может продолжать реализацию всех программ в статусе советника по культуре. Как и с американцами, Москва не вмешивается во внутрипосольскую жизнь других стран.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Британия предлагала России сотрудничать по "делу Скрипаля", заявил Джонсон
В результате Борис Джонсон, конечно, назвал ответные действия Москвы бесполезными, но он же вдруг неожиданно сообщил, что Британия готова допустить Россию к расследованию "дела Скрипаля". Хотя еще два дня назад позиция Лондона была радикально жесткой.
Так что, судя по всему, не настолько уж бесполезными оказались решения Москвы.

Главная проблема во всем происходящем заключается, конечно, в том, что "по-хорошему" Запад, похоже, окончательно перестал понимать. В итоге Москве все чаще приходится отказываться от "доброго слова" и использовать исключительно "пистолет".

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена