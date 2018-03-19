Россия начала отвечать по-настоящему. Британия возмущена

Ирина Алкснис, для РИА Новости



Борис Джонсон назвал ответные действия Москвы на высылку Британией 23 российских дипломатов "бесполезными", поскольку, по его мнению, они "лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы".

Как известно, еще до анонсирования Россией своего ответа по данному поводу высказался также британский министр обороны, заявивший, что вместо ответных мер Москва должна "отойти и заткнуться".

Текущий период глобальной турбулентности и перестройки мировой системы затронул даже такую консервативную и формализованную сферу, как дипломатия.

Дипломатия — она вся про обоюдность, ответность, зеркальность и баланс. Дипломатические отношения между странами максимально стандартизированы и ритуализированы. Это, кстати, позволяет — точнее позволяло в прошлом — удерживать межгосударственные отношения от избыточной эскалации в ситуации тех или иных трений или конфликтов.

Ответная высылка дипломатов в этом смысле является максимально наглядным примером вне зависимости от того, чем она была вызвана, — обострившимися проблемами в отношениях между странами или же отдельным эксцессом с конкретным дипломатом. Это вполне обыденная ситуация, на которую предусмотрен совершенно стандартный ответ — высылка аналогичного числа дипломатов с другой стороны.

Тут нечего обсуждать и не о чем спорить. Во всяком случае, так было раньше.

Последнее время ознаменовалось сразу двумя заметными изменениями в этом отношении. Причем события носят уже далеко не единичный характер, что позволяет говорить о тенденции.

С одной стороны, страны Запада пытаются размывать стандартнейшие дипломатические правила и нормы, включая высылку дипломатов. В прошлом году американцы, а в этом году британцы вдруг стали официально выказывать неодобрение и возмущение российскими ответными мерами в таких случаях.

Причем логика в обоих случаях демонстрируется одинаковая.

Россия — плохая, поэтому была наказана высылкой дипломатов (за якобы вмешательство в американские выборы и отравление Скрипаля) справедливо. А значит, несправедливо и неправильно, что Москва отвечает тем же на заслуженное наказание.

Впечатление, надо признать, подобная позиция производит странное — детский сад какой-то. В голове с трудом укладывается, что это говорят от имени государства представители старейшей великой державы и глобальной сверхдержавы.

С другой стороны, Россия, по сути, тоже уже изменила свой подход к дипломатическим правилам. Она освоила довольно неприятный для партнеров прием, когда за формально симметричными ответами таятся по существу ассиметричные и весьма болезненные для тех действия.

Правда, есть важное обстоятельство. Оно заключается в том, что нынешняя российская "асимметрия" восстанавливает баланс в дипломатических отношениях, нарушенный в предыдущие десятилетия, в ходе которых постепенно возник перекос в пользу наших партнеров.

В прошлом году это проявилось в феерической истории, когда сначала Москва взяла семимесячную паузу в дипломатическом конфликте с США (и вызвала, кстати, по этому поводу недоуменно-негативные комментарии с самых разных, даже благожелательных к России сторон именно потому, что это было отступлением от принятого стандарта для подобных случаев). А затем "сравняла счет" , выслав не 35 американских дипломатов, а несколько сотен, выравняв численность посольских миссий и консульских учреждений.

Теперь тот же остроумный ход был проделан с британцами. На этот раз обошлось без длительной паузы, и под высылку попало аналогичное число британских дипломатов — 23. Вот только "прицепом" пошли еще два решения — закрытие генконсульства в Петербурге (еще одно выравнивание численности посольских учреждений) и блокирование Британского совета (в связи "с неурегулированностью его статуса"). Причем самое болезненное, пожалуй, именно последнее.

© AFP 2018 / Alexander Nemenov Вывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018 © AFP 2018 / Alexander Nemenov Вывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018

Британский совет — наверное, самый яркий (и эффективный) пример продвижения государством своих интересов посредством "мягкой силы" в других странах. Формальный статус его неоднозначен. Он, с одной стороны, часть британского Министерства иностранных дел и на треть финансируется из госбюджета. С другой стороны, он управляется и работает независимо от МИД и основные средства для своей деятельности зарабатывает сам, в основном благодаря оплате за обучение английскому языку. В результате такая двойственность позволяет Британскому совету выступать в качестве то отдела культуры посольства, то неправительственной организации — в зависимости от обстоятельств.

Но главное другое. Британский совет представляет Великобританию в области образования и культуры во всем мире — и делает это феноменально эффективно. Организация работает более чем в 100 странах мира (в России — с 1992 года). С ней сотрудничают Музеи Московского Кремля, Пушкинский музей, Третьяковская галерея и множество других ведущих учреждений культуры и образования России.

В общем, Британский совет — образец, на который стоило бы равняться Россотрудничеству и другим госучреждениям, занимающимся продвижением интересов России за границей.

Ну а кроме того, Британский совет служит традиционной "крышей" для британских контор, ведущих разведывательную деятельность. Об этом давно и открыто говорят представители российских спецслужб.

Десять лет назад, когда во время российско-британского кризиса из-за "дела Литвиненко" деятельность организации была первый раз ограничена (тогда закрыли 13 из 15 центров Британского совета в России), об этом прямо сказал легендарный разведчик Юрий Дроздов. На этот раз с аналогичным заявлением выступил сенатор и ветеран СВР Игорь Морозов.

Теперь Британский совет получил еще один удар, но он тоже не "смертельный". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава Британского совета остается в России и может продолжать реализацию всех программ в статусе советника по культуре. Как и с американцами, Москва не вмешивается во внутрипосольскую жизнь других стран.

В результате Борис Джонсон, конечно, назвал ответные действия Москвы бесполезными, но он же вдруг неожиданно сообщил, что Британия готова допустить Россию к расследованию "дела Скрипаля". Хотя еще два дня назад позиция Лондона была радикально жесткой.Так что, судя по всему, не настолько уж бесполезными оказались решения Москвы.

Главная проблема во всем происходящем заключается, конечно, в том, что "по-хорошему" Запад, похоже, окончательно перестал понимать. В итоге Москве все чаще приходится отказываться от "доброго слова" и использовать исключительно "пистолет".