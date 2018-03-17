Глава Британского совета остается в России, сообщила Захарова

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Руководитель Британского совета, прекращающего работу в РФ, остается в России и может продолжать все программы, которые имеются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" Сергею Брилеву.

МИД РФ в субботу утром в ответ на действия Лондона объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании и потребовал покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

"Руководитель Британского совета остается в Российской Федерации. Я ни в коем случае не хочу диктовать или влезать, так сказать, в их иерархию, но он может выполнять функции советника по культуре и заниматься продолжением всех тех программ, которые имеются. На программах это не скажется, на руководителе это тоже не сказалось, поэтому все, что касается программ, остается в такой нормальной структуре, а что касается генконсульства в Санкт-Петербурге, то это связано просто с диспропорцией", — сказала она.

Британский совет — международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Работает в более чем 100 странах. Британский совет в России реализует ряд проектов, направленных на укрепление сотрудничества РФ и Великобритании в сфере высшего образования. Также Совет сотрудничает с лучшими представителями творческой среды России и Великобритании для создания культурных проектов в сфере креативной экономики, архитектуры, дизайна, литературы, кино, музыки, визуального и изобразительного искусства.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.