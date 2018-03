ЛОНДОН, 15 мар — РИА Новости. Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер.

"Что мы сделаем — посмотрим, как Россия ответит на предпринятые нами меры. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", — сказал Уильямсон, выступая с речью в Бристоле. Ее трансляция велась на местных телеканалах.

Министр отметил, что Лондон внимательно оценит ответные шаги Москвы.

На вопрос о том, считает ли Уильямсон, что Россия и Британия находятся в состоянии холодной войны, он ответил: "Отношения нельзя назвать хорошими, не так ли? Россия, с моей точки зрения, приняла осознанное политическое решение… Часто говорят, что мы находимся в состоянии "прохладной" войны (cool war). Я бы сказал что сейчас стало крайне, крайне прохладно".

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, слова Уильямсона говорят о том, что Лондону есть что скрывать.

"А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

"Дело Скрипаля"

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Москва отвергла какую-либо причастность к отравлению, а глава МИД Сергей Лавров назвал подобные обвинения чушью. Он подчеркнул, что Россия хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

Позже премьер-министр Тереза Мэй прямо обвинила Россию в причастности к отравлению и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон вышлет 23 российских дипломата, приостанавливает все двусторонние контакты на высоком уровне, а также отзывает приглашение Лаврову посетить столицу Британии.

В российском МИД назвали действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения в причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ — "абсолютно сумасшедшими". В ведомстве отметили, что Москва в ближайшее время подготовит адекватный ответ на действия Лондона, в том числе вышлет британских дипломатов.