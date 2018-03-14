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Как КПРФ может победить на выборах

08:0014.03.2018
(обновлено: 08:34 14.03.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ Павел ГрудининКандидат в президенты РФ Павел Грудинин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Черняховский, доктор политический наук, профессор, действительный член Академми политических наук

Проблема КПРФ на сегодняшний день заключается не в том, что она выдвинула, как подчас считают, спорного кандидата в президенты.

Кто-то сочтет странным "выдвижение от компартии капиталиста" — но капиталистами были и Роберт Оуэн, и Фридрих Энгельс, и многие активные члены компартий в Западной Европе. Проблема также не в том, что у этого капиталиста были счета в зарубежных банках — что вообще не удивительно и естественно. Странно, если бы их не было.

Дело вообще не в этом. Дело в том, каково состояние КПРФ как таковой и почему ее не видно в текущей политической и социальной жизни страны. У нее есть пресса, у нее есть неплохой телеканал (много лучше, чем пресса), у ее идеи — масса симпатизантов.

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Грудинин заявил, что решил бы "молочный вопрос" с Минском, став президентом
Данных подобного рода — нескончаемо много. Но проблема в том, что КПРФ сегодня радуется, если получает более 15 % от двух третей, пришедших на выборы, а поддержка ее лидера — колеблется на уровне 10 % от всех избирателей.

КПРФ — конечно, не КПСС. И не РСДРП(б).

Одна из "родовых проблем": в КПРФ в начале 90-х годов были объединены те члены КПСС, которые хотели остаться верными своей совести, сохранить перед собой право называть себя коммунистами и членами партии — но при этом по-прежнему действовать законно, легально и ни коем случае не остаться "незарегистрированной" либо "запрещенной" партией.

Это было их право выбора, но это означало, что в КПРФ по определению были собраны люди умеренного темперамента, не ориентированные, подобно их предтечам, на изменение мира — но на подчинение существующим в нем обстоятельствам. Не преобразователи.
И это стало их первой проблемой.

© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкШествие партии КПРФ в Иванове
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шествие партии КПРФ в Иванове

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Памфилова предложила поставить жирную точку в истории со счетами Грудинина
Вторая проблема заключалась в том, что и в целом в комдвижении оказались в основном люди позднесовесткого консервативного темперамента, больше ориентированные на "сохранение и улучшение", на размеренную спокойную добросовестную работу — но не на борьбу и противостояние. Причем собраны эти вполне консервативные люди были под знамя самой накаленной и радикально-авангардистской идеологии (при этом — конструктивно созидательной), когда-либо существовавшей в истории.

Третья: этот состав, воспитанный в условиях отсутствия политической борьбы с одной стороны и наличия сакрально-исторических картин с другой — свято верил, что победу в борьбе дают политически грамотные лозунги. И он готов был повторять призывы, давшие победу большевикам, думая, что эти лозунги равносильны словам: "Сезам, откройся", — и если после их произнесения ничего не происходит, значит, просто слова были произнесены не с той интонацией, не с тем акцентом либо недостаточно громко. И коммунисты продолжали тренироваться в их скандировании.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V медиафорума независимых региональных и местных средств массовой инвормации Правда и справедливость. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Хотел бы предотвратить: Путин о развале Советского Союза
И при этом никак не хотели понять, что реальная победа большевкам давалась не декларациями — а выматывавшей и доводившей до инсультов и нервных срывов работой на грани нервных и физических возможностей человека.

Четвертая: не очень понимая, в чем именно заключается практическая политическая работа, низы в КПРФ ждали решительных слов и действий от партийных верхов, видя свою задачу в обсуждении на партсобраниях событий, действий власти и собственного руководства — и принятии резолюций с обращенными к ним требованиями и указаниями. А верхи КПРФ — плохо понимая, как организовать активность и текущую работу масс — требовали от них послушности, одобрения и дисциплинированного выхода на календарные мероприятия.

Антироссийская акция во Львове
© РИА Новости / Петр Задорожный
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"Щупальца русского мира". Кто в бывшем СССР насаждает русофобию
Пятая. В частности, в силу вышеописанных моментов массив КПРФ постоянно отталкивал от себя ту относительно энергетическую и тяготевшую к активности часть, которая там все таки накапливалась: конфликты со сторонниками более левых компартий, борьба со сторонниками восстановления не российской компартии, а КПСС, раскол с руководством СКП-КПСС и его свержение, раскол с собственным активом после разгрома на выборах 2003 года. Затем — доходящая до клоунады "борьба с неотроцкизмом" 2006-07 гг., когда руководство КПРФ разгромило свои же наиболее сильные и наиболее активные партийные организации (Москвы, Ленинграда и т.д.) и изгнало из партии ее наиболее активную часть.

Остатки авторитета в массах КПРФ потеряла, когда в момент угрозы правого государственного переворота 2011-2012 гг. так и не определилась со своей позицией. Руководство партии не решилось возглавить "антимайданное движение", и КПРФ оказалась не представленной на перевернувшем ситуацию митинге на Поклонной Горе.

© РИА Новости / Александр УткинПерейти в фотобанкМитинг "Нам есть, что терять" на Поклонной горе. 2012 год
© РИА Новости / Александр Уткин
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Митинг "Нам есть, что терять" на Поклонной горе. 2012 год

Шестая. Если средний возраст делегатов Шестого съезда РСДРП (б), принявшего августе 1917 года курс на вооруженное восстание, был 25 лет, — в КПРФ это может быть разве что средним возрастом ее молодежной организации. КПРФ понимает, как нужна ей молодежь, тянется к молодежи — но, с одной стороны, не знает, чем ее массово привлечь, с другой, когда она приходит — видит в ней не ударную часть партии, а учеников, чье дело — уважение к старшим и послушание.

Выдвигая постоянно в общем-то правильно-грамотные слова программы и своих призывов, КПРФ никак не может найти ни Большие Проекты, которыми она могла бы увлечь общество, ни современно-интеллектуальную лексику, ни те рубежные задачи, которые с ее точки зрения нужно решить обществу.

КПРФ, успешно пройдя сложные испытания начала 90-х гг. — по ряду причин стала не политической, а социокультурной партией.

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Грудинин составил для КПРФ пакет из 11 законопроектов
Политическая партия опирается на социально-экономические интересы классов и слоев и выражает их в своей политической борьбе за власть. Социокультурная же — защищает привычные слова, образы и имена: моменты и интересы социокультурных привычек и предпочтений.

Она стала защитником слов и образов — а не интересов и мечтаний. Но именно эти приводные рычаги интеграции — легче всего перехватываются противником, если он начинает борьбу за более значимые для него начала.

И КПРФ, оправданно защищая и апеллируя к образам прошлого — проиграла борьбу за презентацию образов будущего.
Что общество услышало от КПРФ в ходе президентской кампании 2018 года? Что она призывает создавать народные предприятия, национализировать крупную промышленность и бороться с преступностью. Ни классовой революции, ни просто конструктивной амбициозности созидания.

Что общество узнало о Программе Путина: что он призывает развернуть освоение неосвоенного пространства страны, осуществить технологическую реконструкцию производства, структурно поменять тип занятости, обеспечить изменение системы здравоохранения с установкой на повышение средней продолжительности жизни свыше 80-лет, продолжение программы освоения Космоса и т.д.

Член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В КПРФ отреагировали на драку Шевченко и Сванидзе в прямом эфире

И узнало, чем он обеспечит безопасность реализации этих проектов.

Тут дело не в том, кто прав (или нет), что хорошо (или нет). Дело в том, что на этом фоне в плане восприятия — наследником масштабных проектов большевиков выглядит скорее Путин, но никак не КПРФ.

К кому из них сегодня скорее подошли бы слова Уэллса "Кремлевский (московский) мечтатель?". Явно не к лидерам компартии.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчастники акции протеста "За социальную справедливость" в Москве, организованной КПРФ и левыми движениями. 3 февраля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участники акции протеста "За социальную справедливость" в Москве, организованной КПРФ и левыми движениями. 3 февраля 2018

Выживет ли КПРФ после выборов? Выживет. Вопрос, в каком она будет состоянии. Хуже, чем сейчас, ей вряд ли будет: хуже сделать очень сложно, пока есть люди, "хранящие в Компартии" свою память о лучшей жизни страны. Лучше — сделать можно, но, может быть, не менее сложно. Для этого ей нужно разрешить свои внутренние противоречия:

— между предельно консервативным темпераментом состава партии и попыткой действовать от имени самой радикально-преобразующей идеологии;

— между состоянием "социокультурной партии" — и попыткой иметь место в политической жизни;

— между провозглашаемой претензией на сущностную антисистемность — и желанием иметь удобное положение в системе;

— между претензией на историческую преемственность "несгибаемых большевиков" — и имманентной установкой избегать лобовых столкновений и готовностью свернуть в самый решающий момент.

Может ли КПРФ стать реальным конкурентом партии власти и обеспечить создание в стране двупартийной системы? Очень маловероятно: для этого нужно поменять чуть не весь состав руководства партии и изменить ее членский состав.

Может ли КПРФ победить на парламентских выборах в стране? Может. Если В.В. Путин вступит в ее ряды и возглавит ее предвыборный список.

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Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
inteweber
Наизнанку вывернул. Сегодня утро радует.
...
"КПРФ, успешно пройдя сложные испытания начала 90-х гг. — по ряду причин стала не политической, а социокультурной партией."
08:53
14.03.2018
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