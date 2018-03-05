РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Трамп начинает воевать сразу с Китаем, Евросоюзом и Канадой

09:1905.03.2018
(обновлено: 09:20 05.03.2018)
1113444
© AFP 2018 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan

Иван Данилов, для РИА Новости

Сталелитейное производство. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Аналитики оценили последствия введения США пошлин на сталь для России
У каждого американского президента должна быть своя великая война. Дональд Трамп решил начать с великой торговой войны — и не утруждать себя дипломатией при ее подготовке. Под удар американских заградительных тарифов попали одновременно Евросоюз, Китай и Канада. Китай и Канада обещают отомстить, а руководство Евросоюза — не просто зеркально ответить, но и создать Трампу серьезные политические проблемы в США. Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, предлагает бить по тем американским компаниям, которые расположены в "родных" штатах ключевых американских сенаторов и конгрессменов, очевидно, с целью дестабилизации социально-экономической обстановки перед предстоящими сенатскими и губернаторскими выборами, которые пройдут осенью. Под карающую длань Еврокомиссии рискуют попасть американские "харлеи", джинсы и даже американский виски. Однако это только начало. Если в качестве ответной меры противники США решат ударить по привилегированному международному статусу американской валюты, то последствия для экономики США и амбиций администрации Трампа будут просто катастрофическими.

Еще в начале января мы предполагали: жесткая протекционистская политика Трампа может привести к тому, что против Америки ополчатся ее бывшие близкие союзники:

"Если так будет продолжаться, Вашингтон окажется в состоянии дипломатического и торгового конфликта не только с традиционными конкурентами, такими как Китай или Россия, но и со странами, которые до этого довольно лояльно относились к американской внешнеэкономической политике."

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Комитет ЕП поддержал желание Еврокомиссии ответить на пошлины США по стали
Предсказание сбылось быстрее, чем предполагалось. Сейчас дело дошло до того, что даже ближайший союзник США — Канада — готовит ответные меры, направленные против американских компаний. Наблюдается казавшаяся невероятной ситуация: Вашингтон оказался в фактической дипломатической изоляции и ничего не может добиться уговорами или угрозами. Даже от стран, которые никогда не были замечены в антиамериканском фрондерстве. Если смотреть на вещи совсем прагматично и отталкиваться от очевидной мысли, что колонии не могут дерзить метрополии и уж тем более не могут вводить санкции против ее корпораций, то получается, что в экономическом плане "великая американская империя", по большому счету, сжалась до Великобритании, Пуэрто-Рико и Украины. Даже Польше придется участвовать в торговой войне против США из-за того, что Брюссель явно не хочет мириться с Вашингтоном, а Польша — все еще часть Евросоюза.

На данный момент Трамп и его оппоненты предприняли следующие атакующие действия. В четверг лидер Штатов заявил о том, что он введет заградительные тарифы на импортную сталь и алюминий, которые поставляются в США. В ответ Евросоюз сформулировал план ответных действий, первый этап которого должен ударить по уязвимым американским компаниям, начиная от производителей мотоциклов и заканчивая производителями апельсинового сока и виски. Обозначена даже конкретная финансовая цель: нужно, чтобы были затронуты экспортные поставки на 3,5 миллиарда долларов. На следующем этапе Евросоюз планирует ввести зеркальные тарифы против США и вчинить администрации Трампа иск в рамках арбитража ВТО.

© AP Photo / DPA/ Roland WeihrauchСталелитейный цех в Дуйсбурге, Германия
© AP Photo / DPA/ Roland Weihrauch
Сталелитейный цех в Дуйсбурге, Германия

 

Флаги США и Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Aaron Favila
Китай выразил "крайнюю озабоченность" докладом о торговой стратегии США
Китай на официальном уровне пока ограничился призывами "к сдержанности". Вероятно, Пекин ждет завершения переговоров, которые сейчас проводит с администрацией Трампа один из ближайших соратников Си Цзинпиня, Лю Хэ, однако, судя по тому, что Трамп уже заявил о введении тарифов и обозначил Китай как главного противника в торговой войне, шансы на положительный исход переговоров не очень велики. С угрозами ввести ответные меры против США выступил министр торговли Австралии Стивен Чиобо, а министр иностранных дел Канады Кристиа Фрилэнд заявила, что Канада готова защищать свои торговые интересы. С осуждением действий США выступила Бразилия. Даже МВФ выпустил официальное заявление, в котором было указано на то, что действия Трампа "навредят самим США". В ответ Трамп решил не сдавать назад, а резко удвоить ставки, пообещав ввести 25-процентные пошлины на немецкие автомобили и подчеркнув, что другие страны "смеются над тем, какими дураками были американские лидеры" в прошлом. 

Девушка у себя в квартире в Новосибирске смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Путин отменил мировую войну
Агрессивные действия Вашингтона, который сейчас в рекордные сроки портит отношения даже с самыми близкими союзниками США, указывают на то, что у Америки уже нет былого авторитета. Кумир Трампа, президент Рональд Рейган, в аналогичной ситуации в 1985 году без каких-либо торговых войн и дипломатических скандалов легко принудил Германию, Японию, Францию и Великобританию уничтожить значительную часть своего экспортного потенциала, увеличить импорт американских товаров и "задушить" собственный экономический рост ради экономического роста США. Япония, Германия, Франция и Великобритания безропотно согласились с тем, чтобы США искусственно занизили курс доллара в отношении других валют, тем самым сделав американский экспорт более конкурентным на европейских и японских рынках, одновременно лишив японских и европейских производителей части их собственных площадок сбыта и возможности удержаться на рынках США. Соглашение, которое позволило Рейгану спасти американскую экономику, получило название Plaza Accord, а экономический кризис, разразившийся в Японии из-за его подписания, — "Потерянное десятилетие". В силу сравнительной закрытости советского информационного пространства, в современной России мало кто знает или помнит о том, что в конце 80-х в информационном пространстве западного мира Япония занимала роль, которая сегодня принадлежит Китаю. Японская экономика росла быстрее американской, была более высокотехнологичной, и разница в производительности труда и качестве образования была явно не в пользу США. Считалось, что будущее будет японским. Стоит напомнить, что даже один из символов американского капитализма — легендарное здание по адресу Пятое Авеню, 666 — в то время принадлежал японскому финансовому конгломерату "Сумитомо". Все надежды на японское экономическое доминирование были уничтожены одним росчерком пера. Уже через 10 лет после подписания судьбоносного соглашения Япония была в кризисе, а "экспертный консенсус" сходился на том, что глобальная история закончилась и США уже навсегда будут мировым гегемоном. Проблема Трампа, семье которого, кстати, и принадлежит сейчас то самое легендарное здание на Пятой Авеню, заключается в том, что Китай не Япония и даже современная Европа не хочет ложиться под финансовый топор США ради спасения американской экономики.

CC BY 3.0 / Bin im Garten / Trump TowerГлавный вход в здание Trump Tower
CC BY 3.0 / Bin im Garten / Trump Tower
Главный вход в здание Trump Tower

 

Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас. Архивное фото
© AP Photo
Создатели санкций стреляют в ногу бизнесу в США, заявил российский торгпред
США сейчас в одиночку воюют практически со всем миром, так что, даже если арбитры ВТО станут на сторону США, это мало чем поможет Вашингтону. ВТО, в котором останутся одни США, вряд ли может считаться серьезным инструментом международного влияния. Если Трамп не остановится сейчас или его не остановят напуганные конгрессмены, которые должны одобрить начало торговой войны, то есть риск, что рано или поздно те страны, против которых американский президент пытается ввести пунитивные меры, отбросят свои противоречия и перейдут к координированным действиям против Штатов. Например, в случае крайней необходимости они могут принять соглашение о полном исключении доллара из расчетов в международной торговле. Эта мера будет, мягко говоря, сомнительной с точки зрения правил, но на фоне художеств Трампа вряд ли остановит его противников. Зато с точки зрения экономической эффективности такие действия приведут к ужасающим последствиям для американской экономики, кредитного рейтинга и американских финансовых рынков. Даже рейтинговое агентство "Мудис" считает, что именно особый статус американской валюты в международной торговле позволяет США функционировать с гигантскими бюджетными дефицитами. Если доллар лишится этого международного статуса, то у Вашингтона возникнут проблемы не с торговым балансом, как сейчас, а с избежанием полномасштабного экономического коллапса.

Флаги России и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Альянсу конец: Европа и Россия впервые вместе выступили против США
Вряд ли президент США готов довести ситуацию до такого катастрофического сценария, но вполне возможно, что у него просто нет другого выхода, кроме как пойти на этот риск и надеяться на то, что Китай, Европа и другие страны, страдающие от американской внешней политики, не смогут между собой договориться (или побоятся идти на радикальные ответные меры). Кому-то такой подход может показаться смелым, кому-то — безумным, однако в случае полномасштабного конфликта по схеме "США против всего мира", скорее всего, победит совсем не вашингтонская команда.

Комментировать
Мнение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Снайпер ДШБ
Как говорил о Наполеоне Фельдмаршал Суворов:"широко шагает,как бы штанишки не порвал"
09:47
05.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена