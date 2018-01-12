Все совсем плохо. Трамп введет санкции против Китая

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Иногда создается впечатление, что администрация Трампа действует в строгом соответствии с американской поговоркой "если у тебя есть только молоток, то все проблемы выглядят как гвоздь". Как сообщает японское агентство деловой информации Nikkei, в течение месяца Вашингтон решит вопрос о применении санкций в отношении Китая, хотя многие американские эксперты предупреждают о серьезных рисках такого подхода.

© AP Photo / Andy Wong, File Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине © AP Photo / Andy Wong, File Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине

С точки зрения американских властей есть несколько причин для введения антикитайских санкций. В декабрьском интервью The New York Times Трамп намекнул, что его "мягкая позиция" в отношении Китая обусловлена сотрудничеством Пекина в решении северокорейского ядерного вопроса, однако с тех пор Белый дом неоднократно обвинял Поднебесную в саботаже американских усилий по сдерживанию Северной Кореи. Более того, сам Трамп утверждает, что Китай был "пойман с поличным" в процессе обхода северокорейских санкций и эмбарго на поставку нефтепродуктов. Вопрос санкций в отношении китайской финансовой системы уже обсуждался летом прошлого года, когда в СМИ "утекла" информация о возможном их введении против китайских государственных банков, которые сотрудничают с северокорейскими компаниями. Тема заглохла после того, как стало известно, что по настоянию китайского Центрального банка государственные банки перестали оказывать финансовые услуги северокорейским клиентам, однако американская сторона способна в любой момент реактуализировать этот вопрос.

Под ударом санкций могут оказаться китайские металлургические компании, подозреваемые в "подрыве американской национальной безопасности". В апреле прошлого года специальная комиссия Министерства торговли США начала расследование с целью выяснить, представляет ли импорт китайской стали угрозу национальной безопасности и оказывает ли он негативное влияние на американский военно-промышленный комплекс. Логика расследования заключается в том, что китайская сталь продается в Штатах по заниженным ценам, а это приводит к тому, что американские металлургические компании просто закрываются из-за невозможности конкурировать с импортной продукцией. В результате США могут потерять или уже потеряли способность производить на своей территории необходимое количество и нужную номенклатуру стали. Соответственно, в случае войны (вероятно, с Китаем) американская военная промышленность не сможет производить танки, самолеты и боевые корабли. Представители китайских компаний утверждают, что на рынке происходит нормальный процесс конкуренции между эффективными и неэффективными производителями, а американские сторонники жестких антикитайских мер видят в сложившейся ситуации некий план, направленный на то, чтобы "обезоружить" армию США. Логично, что влиятельное "оружейное лобби" требует от Трампа найти радикальное решение данной проблемы.

© AFP 2017 / Brendan Smialowski Вид Дипломатической приемной в Белом доме в Вашингтоне © AFP 2017 / Brendan Smialowski Вид Дипломатической приемной в Белом доме в Вашингтоне

Список возможных мер включает в себя санкции против китайских банков, логистических и металлургических компаний, а также фирм, которые (по мнению американских властей) систематически нарушают "права на американскую интеллектуальную собственность". Как ни странно, возможные санкции против Китая вызывают особое беспокойство у американских союзников в североамериканском и азиатском регионах, в том числе у властей Канады, Японии и Южной Кореи. Дело в том, что один из возможных сценариев предполагает косвенные санкции против стран, в которых расположены производственные мощности китайских корпораций, а это как раз и означает, что Япония, Южная Корея, Канада и другие союзники США могут лишиться рабочих мест и налоговых поступлений, не говоря уже о том, что их собственный экспорт рискует "попасть под горячую руку" американских чиновников, которые вполне способны не пожелать разбираться в национальной принадлежности конкретных производителей. Последствия непродуманного применения санкций такого рода могут быть настолько серьезными, что, по информации Nikkei, даже Пентагон выступает против их введения и настаивает на том, чтобы подобные меры ни в коем случае не повлияли на американских союзников. Видимо, руководство армии США справедливо подозревает, что санкционная политика администрации Трампа может привести к резкому сокращению числа стран, согласных на союзнические отношения с Вашингтоном. Более того: со стороны Евросоюза уже прозвучали предупреждения об ответных мерах в том случае, если действия США по защите своих торговых интересов затронут экономику Европы. Если так будет продолжаться, Вашингтон окажется в состоянии дипломатического и торгового конфликта не только с традиционными конкурентами, такими как Китай или Россия, но и со странами, которые до этого довольно лояльно относились к американской внешнеэкономической политике.

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Арсенал китайских ответных мер воздействия достаточно широк, а их применение может привести к довольно болезненным для США экономическим последствиям. Например, для многих американских компаний (той же Apple) китайский рынокключевой, поэтому любое ограничение доступа к китайским потребителям нанесет этим корпорациям серьезный финансовый ущерб. Более радикальные меры могут предполагать ущерб американскому рынку государственных долговых облигаций. На этой неделе американский рынок гособлигаций очень негативно отреагировал на публикацию агентством Блумберг информации о том, что Китай рассматривает возможность приостановки покупки американских облигаций для своих золотовалютных резервов. Публикация была позже решительно опровергнута китайскими официальными лицами, но, как говорится, "осадок остался". И вполне можно ожидать, что Пекин будет рассматривать подобный способ ответного воздействия на американскую экономику.

Независимо от того, какое решение примет администрация Трампа, в некотором смысле она уже загнала себя в угол по тому же сценарию, который привел к поражению США в конфликте вокруг северокорейского ядерного кризиса. У Вашингтона нет однозначно хорошего решения. Если после всех угроз в адрес Пекина никаких серьезных мер не последует, то США получат очередной удар по имиджу мирового гегемона, а все последующие угрозы уже не будут восприниматься всерьез. Если же администрация Трампа пойдет на введение санкций против Китая и полноценную торговую войну, то это может обернуться серьезными негативными последствиями для американской экономики и финансовой системы, а также подтолкнет к разрушению всю систему международной торговли, которую Вашингтон выстраивал в своих интересах последние полвека.

Кстати, Россию вполне устроят оба сценария американского провала.