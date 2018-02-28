РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

А мы предупреждали. К инциденту Жириновского — Собчак

20:1528.02.2018
(обновлено: 20:40 28.02.2018)
846945039
Дебаты на канале Россия 1Дебаты на канале Россия 1

Виктор Мараховский, для РИА Новости

В прямом эфире федерального телеканала спорят претенденты на руководство ядерной державой. Претендент А обзывает претендентку Б дурой. Претендентка Б обливает претендента А водой. Претендент А кроет претендентку Б матом.

…Что тут стоит отметить.

Во-первых. О шансах участников инцидента стать главнокомандующими мы рассуждать не будем — вероятность такого сценария очень точно отражена нынешними рейтингами. Но вот медиаперсонами, напрямую зависящими от упоминаний и от мелькания в СМИ, оба являются точно. То есть можно оценивать происходившее в студии не столько как дебаты, сколько как ток-шоу с элементами хайпа. Причем мы должны помнить: участники шоу — люди опытные, из телевизора не вылезающие уже десятилетиями.

На съезде партии ЛДПР в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В ЛДПР назвали "историческим плагиатом" поступок Собчак
И вот мы имеем дело с горьким фактом. Граждане, не в первый, не в десятый и не в сотый раз выступающие на канале с многомиллионной аудиторией, вдруг решили, что тормоза можно отключить. Что, подумаешь, центральное телевидение. Подумаешь, зрители перед телеэкранами. Чего стесняться-то? Тем более что федеральные каналы по закону просто обязаны предоставлять всем кандидатам площадку — вне зависимости от того, ждут они от них адекватного поведения или не надеются.

Во-вторых. У того же Владимира Вольфовича, как все помнят, в биографии уже были яркие столкновения с оппонентами.

Но то, черт возьми, были жутковатые девяностые — когда не только публичная политика, но и много чего в стране потеряло берега. Когда пространство приличного (и даже вообще допустимого) было до предела растянуто и "стесняться нечего" было едва ли не общим лозунгом.

Но даже тогда подобные инциденты воспринимались (и публикой, и СМИ) как нечто дикое. Как дно и позорище. И когда страна пришла в себя, мы долго-долго ничего подобного не видели.

А самое ужасное — в том, что сейчас это не просто "повторилось". Сегодняшний эпизод — по большому счету уже рутина последнего времени.

Дебаты на канале "Россия 1"
Дебаты на канале "Россия 1"

На всякий случай: помните, когда произошел предыдущий позорный инцидент, когда схлестнувшиеся в эфире члены Совета по правам человека сначала боевито вызывали друг друга на бой, а потом начали друг друга по-настоящему мутузить?

Стоп-кадр дебатов на канале Россия 1
Собчак поделилась впечатлением от потасовки с Жириновским на дебатах
Он произошел четыре жалкие недели назад.

А когда в эфире другого федерального канала случилась баталия украинского блогера с российским ведущим?

А меньше недели назад.

А между прочим, это только самые шумные события. На нижних этажах медиапирамиды, среди политологов поменьше, дебаты в форме визга с переходом в пафосный мордобой происходят уже как с добрым утром.

То есть сегодняшний позор случился не просто так и не висит в воздухе, как одинокий внезапный взбрык. Он — часть нового мейнстрима. Мы как-то отвлеклись и не заметили, а теперь так принято. И некоторые публичные политики, как чуткие существа, всего лишь уловили общую тенденцию и ползут за ней как умеют.

Ведущий НТВ в прямом эфире подрался с украинским экспертом. 22 февраля 2018 года
Украинский блогер заявил, что в эфире НТВ его била "безумная ведьма"

И вот это — по-настоящему стыдно и пугает.

В-третьих. Мы не то что предупреждали о наметившемся тренде — мы о нем, в общем-то, кричали. Мы назвали это угрозой "украинизации" отечественной публичной политики — потому что именно на Украине были придуманы все эти шоу с драками и площадной бранью, и хайп вместо дискуссий, и клоунада вместо политической жизни.

Мы тогда предположили, что "когда случился Майдан и российский медиакласс начал усиленно вглядываться в Украину — Украина в ответ, в полном соответствии с Ницше, начала вглядываться в него. И произошла диффузия — то есть проникновение и импорт украинской политманеры публичного гвалта и хайпа в российское политическое и медийное пространство".

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям Николай Сванидзе на пресс-конференции по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сванидзе пообещал больше не драться с Шевченко
Но на самом деле виновата, конечно, не только "украинизация". Она наложилась на бешено распространившуюся по всей отечественной медиасфере бесстыдную погоню за кликами, просмотрами и ссылками. На новую утрату берегов и новую потерю всякой стыдливости.

И тревожных звонков за последние месяцы, недели и дни было множество. Мы помним еще, во что превратился "матильдинг" конца прошлого года? А помните совсем свежее, только что прорвавшееся раздражение МИД по поводу того, что совместную российско-аргентинскую операцию по пресечению наркоконтрабанды СМИ вдруг не сговариваясь начали подавать под заголовками "В российском посольстве изъяли кокаин"? Причем не украинские ведь СМИ это писали, а собственные наши, российские.

Ну и наконец — в главных.

Хорошей новостью тут является то, что собственно государство от этой "украинизации" изолировано. Весь горький хайп творится на голубых экранах, в тесной среде знойного отечественного медиакласса.

Польский журналист Томаш Мацейчук. Архивное фото
© Фото : аккаунт Томаша Мацейчука в сети ВКонтакте
Комиссия Совфеда взяла на контроль ситуацию вокруг Томаша Мацейчука
А плохой новостью является то, что великая страна не может себе более позволять иметь публичное медийное пространство такого удручающего уровня.

И, честное слово, настало время эти позорные тенденции свернуть. И СМИ, и всем публичным персонажам пора опомниться. И принять что-то вроде общего кодекса поведения, по которому за позорными эскападами обязаны наступать последствия.

Потому что если мы этого не сделаем — будут все выше шансы на то, что однажды это позорище выплеснется с голубых экранов в общество, на улицы, в реальность.

И лучше до этого не доводить.

Комментировать
Мнение
Комментарии
77 пользователей оставили 84 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
vucacylle-961
По форме Жириновский поступил грубовато, а вот по содержанию - очень метко!
20:47
28.02.2018
ОтветитьНе отвечать
ksv1970
Браво, Вольфович, гнать поганой метлой "звезду дома2"!!!
20:36
28.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена