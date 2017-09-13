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Страшная "украинская месть" России — больше уже не шутка

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (135)
11:1813.09.2017
(обновлено: 11:39 13.09.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАкция националистов в КиевеАкция националистов в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Отказ двух сетей, в общей сложности контролирующих 40% отечественных киноэкранов, от демонстрации художественного фильма о личной жизни монархов и балерин позапрошлого века — не имеет никакого отношения к следующим вещам.

1) К религии и чувствам верующих.

2) К свободе творчества за казенный счет — и качеству этого творчества.

3) К гражданскому обществу.

© ТПО РокКадр из фильма "Матильда"
© ТПО Рок
Кадр из фильма "Матильда"

К чему это имеет отношение — так это к тому, что мы еще недавно в шутку именовали "страшной местью Украины".

Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прорыв Саакашвили на Украину: "фарс века" в реальном времени
Смысл "страшной мести" в следующем. В течение двух десятилетий Украина, не имевшая ни военных, ни политических вызовов России, довольно расслабленно осваивала богатейшее наследие УССР в рамках очень бурной парламентской демократии и довольно слабой центральной власти. В результате чего развилась в крупнейшую на постсоветском пространстве политтехнологическую державу.

Именно на Украине искусство публичного политического шоу-скандала было доведено до совершенства, пока по России бродили лишь отдельные мастера перфоманса вроде В. В. Жириновского.

Именно там были придуманы телешоу с драками. Именно там политики начали носить символические косы на головах и вилы в руках, и применяли обнаженных девиц для политатак на конкурентов, и набрали первые частные армии интернет-троллей, и ввели бродячие палаточные городки протеста и все такое.

А поверх этого происходило шевеление массы политических журналистов, и чиновников, и политтехнологов, и депутатов, перетекающих из-под одного спонсора к другому, из партии в партию, из политпроекта в политпроект, и яростно шла драка за гранты, фонды и места. И все это сопровождалось по-южному избыточным пафосом, криками и раздиранием на себе одежд.

Потом случился Майдан, и группы меньшинств в балаклавах просто заменили собой закон.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

Празднование Дня Независимости в Киеве. 2014 год
© РИА Новости / Александр Максименко
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Украинский вопль отчаяния: "Не смейте считать нас русскими"
Так вот: когда случился Майдан и российский медиакласс начал усиленно вглядываться в Украину — Украина в ответ, в полном соответствии с Ницше, начала вглядываться в него. И произошла диффузия — то есть проникновение и импорт украинской политманеры публичного гвалта и хайпа в российское политическое и медийное пространство.

Некоторое время угрозу украинизации публичной политики, захвата публичного пространства "боевыми меньшинствами" у нас еще расценивали как раздутую и надуманную. Потому что боевые меньшинства ограничивались мелкими нарушениями общественного порядка с одной стороны (а когда выходили за рамки, то тут же попадали под следствие) и публичными, но не переходящими рамок "акциями устрашения" с другой (а когда они выходили за рамки — тоже попадали под следствие).

И вот что мы видим сегодня. У офиса адвоката режиссера не вышедшего в прокат фильма горят машины и оставлено грозное послание. Свирепые анонимы пишут угрозы киносетям, собирающимся "прокатывать" картину.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПремьерный показ фильма "Матильда" во Владивостоке. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Премьерный показ фильма "Матильда" во Владивостоке. 11 сентября 2017

И киносети — из чистого страха за возможные трагические последствия — уступают и отказываются от своих деловых планов.

Актеры массовых сцен на съемках фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Епископ Егорьевский заявил, что трейлер "Матильды" привел его в ужас
Ключевое тут вовсе не "давление возмущенной общественности" — общественность к могучей битве между матильдоборцами и матильдолюбами в целом индифферентна. Ключевое тут то, что два гиганта кинорынка вынуждены прогнуться под угрозы совершенно незаконного, исходящего не от государства насилия.

А государство и закон, напомню, обладают монополией на насилие — именно в этом его смысл.

Ситуация, в которой эту монополию внаглую и притом вполне действенно нарушает группа "анонимных активистов", прикрытая сверху своеобразным "шинн фейном", легальным крылом радикальной тусовки во главе с представителями публичного политикума, — есть ситуация уже совершенно отчетливо угрожающая.

Поэтому понятна реакция министра культуры, чья "чаша терпения переполнена". И понятно глухое раздражение высшей государственной власти, у которой на глазах разворачивается эта майданизированная клоунада с поджогами, угрозами и запугиванием.

…С одной стороны (и об этом мы много раз говорили), все это доказывает известный тезис президента о том, что, по сути, мы с Украиной один народ. И не так уж застрахованы от ошибок и опасностей, пожирающих сейчас соседнюю постсоветскую республику.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Чаша терпения переполнена": Мединского возмутил скандал с "Матильдой"
С другой стороны, сейчас уже самое время доказать, что Россия — не Украина. Потому что Украина рухнула в гражданскую войну и вялотекущую катастрофу именно из-за слабости и несамостоятельности своего государства.

Поэтому задача государства сейчас — жестко и по возможности оперативно пресечь развитие "майданно-активистской опухоли" в обществе. И не дать боевым меньшинствам устанавливать свои правила мимо закона.

…А когда враждебные клаки будут усмирены — можно будет продолжить наблюдать за перепалкой ультрамонархистов и либерал-креаклов. И гордиться тем, что мы не скачем.

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