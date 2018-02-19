Виртуальная война: Запад вызывает Москву

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен объявила кибератаки главной угрозой для мировой стабильности, причем подчеркнула, что не имеет значения, о каком противнике идет речь: "Они используют киберпространство, чтобы бороться против нас".

В принципе, подтекст и главный (не названный) обвиняемый заявления министра вполне очевидны. Комментарий фон дер Ляйен лежит полностью в русле текущих событий.

Во-первых, на днях Великобритания и США, а также почему-то Австралия и еще несколько стран обвинили Россию в организации кибератаки NotPetya по причине "неуважения к украинскому суверенитету".

Во-вторых, США наконец определились с кругом виновных в российском вмешательстве в президентские выборы в Штатах. В списке три компании и 13 отдельных лиц, причастных, по мнению специального прокурора США Роберта Мюллера, к так называемой Фабрике троллей. Обвинения против них выдвинуты по таким пунктам, как "сговор против США" и "интернет-мошенничество".

Утешает в этой истории то, что в докладе признано: эти 13 человек, как ни старались, все-таки не смогли повлиять на исход президентских выборов в единственной глобальной (и так далее) сверхдержаве. Несмотря на общую смехотворность ситуации, стоит признать, что окончательно здравый смысл и чувство самосохранения американской политической системой еще не утрачены.

© AP Photo / J. Scott Applewhite, File Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа © AP Photo / J. Scott Applewhite, File Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа

Кстати, доклад Мюллера забавным образом резонирует с призывом британского МИДа к России "стать ответственным членом международного сообщества". Свежий комментарий фон дер Ляйен стал еще одним кусочком пазла, вставшим на свое место.

Самое интересное в этих событиях то, что они свидетельствуют не о новом витке антироссийской кампании в мире, а о проявившейся противоположной тенденции.

За последние четыре года Запад в своих отношениях с Россией описал полный круг — от конфронтации через давление с помощью санкций и раскрутку русофобской истерии до восстановления отношений и сотрудничества.

Безусловно, нынешний этап российско-западных отношений и внешне, и внутренне существенно отличается от того, что было в начале 2010-х. Однако главным стало осознание западными державами двух принципиальных обстоятельств. Во-первых, Россию не удалось — и уже, очевидно, не удастся — сломать кавалерийским наскоком и прямым жестким давлением. Наоборот, Москва в очередной раз продемонстрировала, что подобные методы она неизменно умудряется обернуть себе на пользу.

А во-вторых, общая ситуация в мире — и политическая, и экономическая — требует восстановления сотрудничества с Россией по всему спектру критически значимых вопросов: от энергетики до урегулирования на Ближнем Востоке.

Однако очевидно, что вызовы и проблемы, стоящие перед миром, и глубинные расколы, что они породили, никуда не делись. Они сохраняют свою актуальность и потенциал перехода в еще более острую фазу противостояния в дальнейшем.

В результате Запад оказался перед необходимостью усидеть на двух стульях. С одной стороны, необходимо поддерживать в тонусе антироссийские настроения в обществе, поскольку это наверняка пригодится в будущем, и в целом сохранять принципиальную конфронтацию с Россией. А с другой стороны, нужно все-таки снизить накал противостояния и восстановить двустороннее сотрудничество с Москвой на текущий период.

Именно тема "Россия — главная киберугроза миру" решает эту двойственную задачу, причем не без изящества.

Тема "русских хакеров как оружия Кремля" весьма удобна для оперирования в информационном пространстве — можно нагнетать нужный уровень напряжения, бросать любые обвинения, доказательств предъявлять не требуется. В то же время, несмотря ни на какие громкие слова политиков и государственных деятелей, киберугрозы воспринимаются куда менее серьезно в общественном сознании — не ядерные бомбы все-таки.

Да и сами западные государства подпитывают — и явно целенаправленно — именно такое, легкое восприятие "русской угрозы" в киберсфере. Сначала англичане погрозили пальчиком, призвав Россию "стать ответственным членом международного сообщества". Потом американцы выкатили подчеркнуто смехотворный доклад о вмешательстве Москвы в их выборы. А теперь вот милая женщина в статусе министра обороны Германии высказала свою глубокую озабоченность по поводу киберугроз.

Вообще-то, обилие милых и подчеркнуто не разбирающихся в военных вопросах женщин во главе европейских министерств обороны — унижение женского пола, не говоря уже о самих армиях этих стран. Урсула фон дер Ляйен — нагляднейший пример в этом ряду, поскольку заняла пост министра обороны в 2013 году, а до этого концентрировалась исключительно на социальных вопросах, делах семьи, женщин и так далее, включая и соответствующие министерские посты. Но это проблема политкорректной и феминистической Европы и тема для отдельного разговора.

В данном же случае важно то, что риторика про киберугрозы для мира из уст данной милой женщины моментально дискредитирует высказанную ею мысль, поскольку исходит от человека, который воспринимается аудиторией как категорически не способный к квалифицированным суждениям по данной теме.

А это, в свою очередь, сказывается на общем снижении напряжения в отношении России, что позволяет западному истеблишменту спокойно налаживать взаимодействие с Москвой при формальном сохранении режима противостояния.