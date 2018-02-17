"Чертова дюжина" Мюллера: спецпрокурор США нашел, кто "вмешивался" в выборы

ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Офис специального прокурора США Роберта Мюллера, который расследует так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году, в пятницу опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления.

Документ, который в офисе Мюллера готовили девять месяцев, содержит около 40 страниц и 13 фамилий россиян. Все они, по данным спецпрокурора, во главе с ресторатором Евгением Пригожиным хотели, но так и не смогли повлиять на результаты президентских выборов в США.

Следователи не обнаружили никаких доказательств "сговора" кого-либо из окружения Дональда Трампа или вообще граждан США с Россией – выяснилось, что некоторых американцев привлекали, но использовали "втемную".

Результаты напряженной работы независимого спецпрокурора уже вызвали иронические замечания, как у российских официальных лиц, так и у упомянутых в расследовании россиян – Москва и ранее называла обвинения во вмешательстве в выборы безосновательными. Сам Трамп не скрывает радости, что спецпрокурор фактически его оправдал в глазах сомневавшихся американцев.

Интернет-заговорщики

В обвинительном заключении речь идет об организациях "Агентство интернет-исследований", которое иногда называют "Фабрика троллей", Concord Management and Consulting и Concord Catering.

"Агентство интернет-исследований является российской организацией, целью которой является вмешательство в выборы и политические процессы", — говорится в документе.

Из физических лиц указаны Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, которые, по данным обвинения, занимали различные должности в "Агентстве интернет-исследований". Обвинения им предъявлены по ряду пунктов, включая "сговор против США" и "интернет-мошенничество". С российской стороной в связи с выдвинутыми против граждан РФ обвинениями американские власти не связывались, как и не делали этого ранее.

В документе отмечается, что лица из РФ хотели распространить "дискредитирующую информацию" о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, а также поддержать демократического кандидата Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа. Чтобы скрыть свою связь с Россией, обвиняемые использовали серверы в США.

"Некоторые из обвиняемых, изображая граждан США, общались с ничего не подозревающими частными лицами, связанными с кампанией Трампа", — говорится в обвинительном заключении.

Также утверждается, что обвиняемые граждане РФ выдавали себя за американские организации и активистов, устраивали реальные протесты в США и организовывали оплату участия в них реальных американских граждан с помощью российских банковских счетов. Кроме того, по заявлению Мюллера, обвиняемые ездили в США, чтобы собирать "разведывательную информацию", необходимую для вмешательства в выборы.

При этом замгенпрокурора США Род Розенстайн позднее на пресс-конференции особо отметил, что в обвинительном заключении "нет данных о каком-либо влиянии на исход выборов". Эту точку зрения изначально отстаивали победившие на выборах республиканцы, с этим же соглашались и их оппоненты, которым в противном случае пришлось бы признать, что их президент-демократ Барак Обама не смог "защитить основу американской демократии". Для большинства граждан страны это было бы равнозначно поражению в войне.

Все стороны также признавали, что повлиять на голосование или подтасовать его результаты в США довольно трудно с учетом особенностей организации процесса волеизъявления, которое проводится отдельно в каждом штате.

Акции троллей



Обвинительное заключение содержит целый ряд доказанных, как полагают следователи, эпизодов деятельности российских "интернет-троллей".

"Обвиняемые и их сообщники также выдавали себя за американцев для контакта с многочисленными первичными группами, поддерживающими тогдашнего кандидата Трампа в неофициальном порядке. Многие из этих групп согласись участвовать в протестах "Флорида за Трампа" и служили местными координаторами", — говорится в обвинительном заключении.

В заключении также утверждается, в июле 2016 года указанные лица якобы наняли человека для акции против Хилари Клинтон, а также организовали несколько протестов в Нью Йорке.

По данным спецрокурора, "обвиняемые использовали эту инфраструктуру для создания сотен аккаунтов в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Twitter, чтобы создать видимость, что эти аккаунты контролируются людьми, находящимися в США", и эта операция началась в 2014 году.

Однако следователи выяснили, что россияне поддерживали не только Трампа и его сторонников. Так, на страницах в Facebook и Instagram были созданы группы, куда привлекали сторонников прямо противоположных взглядов. К 2016 году состав многих этих сообществ вырос до "сотен тысяч последователей".

Среди них группа "Безопасные границы", посвященная "трамповской" теме борьбы с нелегальными мигрантами, "Blacktivist" в поддержку афроамериканского движения Black Lives Matter, группы "Объединенные мусульмане Америки" и "Армия Иисуса", или прореспубликанские "Объединенный юг" и "Сердце Техаса". Все это делалось с целью посеять рознь среди американцев, уверены следователи.

Ряд эпизодов носит почти юмористический характер. Так, в обвинении утверждается, что сотрудники Пригожина из компании Concord уговорили простого американца поздравить своего начальника с днем рождения на фоне Белого дома. Тот должен был встать перед резиденцией лидера США с плакатом "Счастливого 55-го дня рождения, дорогой начальник!".

Еще более экстравагантной выглядела акция, которую, по данным Мюллера, пытались провести сотрудники Пригожина за три месяца до выборов, в августе 2016 года.

"Обвиняемые и их сообщники через электронный перевод послали деньги реальному лицу в США, нанятому обвиняемой организацией, чтобы этот человек построил клетку, достаточно большую для того, чтобы в ней поместилась актриса, изображающая Клинтон в тюремной униформе. Для перевода использовалось фальшивое лицо, зарегистрированное в США", — говорится в обвинительном заключении.

Вмешательство есть, сговора — нет



По данным следствия, позднее россиянам пришлось заметать следы, когда, как им показалось, их "накрыло ФБР".

Обнародованные обвинения ожидаемо вызвали бурю одобрения среди демократов, которые уже больше года используют расследование "вмешательства РФ" для атак на Трампа.

Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что обвинения спецпрокурора "абсолютно ясно показывают, что русские предпринимали стратегические усилия по подрыву и оказанию влияния на президентские выборы 2016 года для поддержки кампании Дональда Трампа, и попытки по вмешательству в наши выборы все еще продолжаются".

В свою очередь старший демократ в сенатском комитете по разведке Марк Уорнер отметил, что рад обвинительному заключению спецпрокурора в отношении "Агентства интернет-расследований". По его словам, "фабрика российских троллей была ключевым элементом российских попыток по вмешательству в американские выборы 2016 года".

"С этим обвинительным заключением спецпрокурор и его команда сделали важный шаг, чтобы привлечь Россию к ответственности", — говорится в заявлении Уорнера.

Ведущий демократ в комитете палаты представителей конгресса США по разведке Адам Шифф выступил с аналогичным заявлением, что "обвинения Мюллера подтверждают заключения нашего разведсообщества, и подтвердило то, что Трамп отвергает — что Россия вмешивалась в наши выборы и пыталась помочь президентской кампании".

Спикер палаты представителей США республиканец Пол Райан высказался аккуратно: "Эти обвинения показывают детали масштаба махинаций… Сегодняшнее объявление подчеркивает, почему нам необходимо следовать фактам и работать над защитой целостности наших будущих выборов".

Сам Трамп в расследовании увидел доказательства своей невиновности.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что я буду баллотироваться в президенты. Влияния на результаты выборов не было. Кампания Трампа не сделала ничего неверного — сговора нет!", — написал американский лидер у себя в Twitter.

При этом глава государства вновь заявил, что американцы должны объединиться для защиты демократии и выборов США.

Аналогичное заявление выпустил и Белый дом, отметив что президент рад, что Мюллер не нашел признаков его "сговора с Россией".

Абсурд впечатлительных людей



В Москве обвинения во вмешательстве вновь вызвали ожидаемый скепсис.

Так, еще до публикации заключения спецпрокурора глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва "не могла и не стала" вмешиваться в выборы президента США.

По его словам, те, кто обвиняет Москву, "загнали себя в угол заявлениями о "точных" сведениях касательно российского вмешательства". "Сейчас задним числом просто пытаются найти хоть какие-то оправдания. Но даже это не получается", — подчеркнул глава МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинительное заключение, обратила внимание на небольшой состав группы российских "заговорщиков".

"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?… Абсурд? Да", — говорится в комментарии Захаровой в Facebook.

Она при этом отметила, что "это современная американская политическая реальность".

Характерно, что администрация Барака Обамы в декабре 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. В заключении Мюллера об этих лицах и организациях не говорится.

В свою очередь бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что совсем не расстроен обвинением в его адрес со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера.

"Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола — пусть видят", — заявил Пригожин РИА Новости.