Австралия обвинила Россию в создании вируса NotPetya

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Правительство Австралии обвинило Россию в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya. С таким заявлением выступил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.

"Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент", — говорится в сообщении.

NotPetya

На этой неделе с обвинениями в адрес Москвы выступили в Лондоне и Вашингтоне. Так, накануне Белый дом заявил, что Россия создала вирус NotPetya. Днем ранее аналогичные предположения выдвинул госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад.

Кремль категорически отверг эти обвинения, назвав их бездоказательными и беспочвенными.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые тем не менее не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

В июне прошлого года произошла глобальная атака вируса-вымогателя. Она поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Кибератаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.