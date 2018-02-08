РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Это был акт искусства": семь девушек наказаны за совращение героя

08:4508.02.2018
(обновлено: 09:37 08.02.2018)
029271
© Фото : Manchester Art Gallery Картина Джона Уильяма Уотерхауса Гилас и нимфыКартина Джона Уильяма Уотерхауса Гилас и нимфы
© Фото : Manchester Art Gallery

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Нам невдомек, а в Великобритании только что завершился культурно-идеологический скандал.

Суть: в Манчестерской галерее искусств лет сто мирно висело полотно художника Дж. У. Уотерхауса, написанное 120 лет назад, — "Гилас и нимфы". Сюжет — мифологический: красивого аргонавта Гиласа сманивают к себе в заводь неодетые нимфы, довольно целомудренно торчащие из воды по пояс.

Так продолжалось до конца января этого года, когда картину внезапно сняли, а вместо нее повесили боевой листок от администрации музея.

В боевом листке посетителям сообщалось, что картина была сексистской, что нимфы там, скорее всего, несовершеннолетние и к тому же изображены искусительницами, то есть злом. В конце предлагалось "бросить вызов этой викторианской фантазии" и оставлять свои отзывы. Одновременно открытки с репродукциями полотна были изъяты из сувенирного магазина при музее.

Акция против сексуальных домогательств в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Damian Dovarganes
"Сексуально неправильное поведение": железная логика безумия

Британской публике не понравилось. Боевой листок был обклеен отзывами на тему "вы там совсем уже, верните как было" и даже "феминистки с ума посходили. Мне стыдно быть феминисткой". Через неделю картину вернули на место и инициаторы акции довольно позорно объяснили, что это был перформанс и социальный эксперимент с целью "начать дискуссию о том, как понимать викторианское искусство сегодня". Правда, одновременно они заявили, что это был ответ музея на международную акцию "МеняТоже", направленную против Большой Сексистской Системы.

С послесловием в "Гардиан" выступила инициатор перформанса — афро-карибско-британская художница Соня Бойс, профессор Черного Искусства в Университете искусств Лондона. Соня объяснила:

1) Что кажется красивым одним, другим представляется "проблемной и унизительной системой". Посмотрите на искусство XIX века — "есть ли там вообще иные сюжеты, кроме женщины в роли роковой сирены или безответного объекта для разглядывания?"

2) Художница развивает обвинение: "Напротив "Гиласа и нимф" висит "Сапфо" Шарля Менжена — поэтесса изображена топлес на вершине скалы, с которой собирается броситься по причине несчастной гетеросексуальной любви к Фаону. Ничто на полотне не указывает на ее важную роль как лирической поэтессы или как лесбийской иконы" (то есть французский художник XIX века тоже виноват в том, что не отобразил тренды ЛГБТ начала XXI века.)

CC0 / Public Domain / Картина Шарля Огюста Менжена "Сапфо"
CC0 / Public Domain /
Картина Шарля Огюста Менжена "Сапфо"

3) И, наконец, главное. В передовом понимании — музей есть место для новых смыслов. Так что снятие классического полотна и изъятие открыток-репродукций следует рассматривать не как цензуру, а как акт искусства. Просто современного.

…К чему я это все. Мы тут у себя, похоже, не вполне осознаем масштаб идеологического дрифта, охватившего сейчас элиты и медиакласс условного Pax Americana (или того, что от него осталось). А он имеет характер лавины: сегодня достаточно залезть в любое популярное СМИ США или Западной Европы — и вам обязательно встретятся свежие новости борьбы с сексистской гидрой. Под ее гусеницы попал уже даже Тарантино, который в жизни ни к кому не приставал, но зато у него в фильмах — внезапно — жестоко обращаются с женщинами.

Кадр из фильма Лига Справедливости(2017)
© 2017 Warner Bros. Entertainment Inc.
Американские зрители восстали против слишком сексуальных амазонок
Что бросается в глаза: в этой борьбе нет системной логики. В далеких шестидесятых-семидесятых сексуальная революция с феминистками во главе боролась за право женщин, в числе прочего, "открыто демонстрировать свою сексуальность" и носить короткое и откровенное. Сегодня стоит актрисе Эмме Уотсон сделать умеренно эротичную фотосессию, как на нее нападают феминистки же — чего это она себя "сексуально объективизирует", удовлетворяя похоть самцов.

Возникает логичный вопрос: где находится грань между свободой гендерного самовыражения (которая добро) и превращением в "сексуальный объект" (которое зло). И есть ли эта грань вообще, если учесть, что люди в принципе размножаются половым путем и поэтому имеют соответствующее восприятие друг друга, не зависящее даже от убеждений и поступков.

CC BY 2.0 / Robert Cutts / Manchester Art GalleryМанчестерская художественная галерея
CC BY 2.0 / Robert Cutts / Manchester Art Gallery
Манчестерская художественная галерея

Поскольку внятного ответа не имеется — борьба с условной Сексистской Системой на наших глазах превращается просто в инструмент хайпа. То есть то справедливое, что в ней есть (например, требование сделать зарплаты независимыми от пола работников), тонет в гвалт-атаках на все любое, в чем пытливый ум борцов может отыскать "сексистский аспект". Причем практически от этих феминистских как бы хайпов не выигрывает никто, кроме их инициаторов (та же художница Соня, запретившая нимф в музее, по странному стечению обстоятельств устраивает там на днях свою персональную выставку. Вспоминать о Хиллари Клинтон, едва не въехавшей в Белый дом на волне борьбы с сексистской свиньей Трампом, мы уже подробно не будем).

Актриса Хэтти Макдениэл (слева) получила Оскар за Лучшую женскую роль второго плана. 29 февраля 1940 года
© AP Photo
Расизм, сексизм, эйджизм: 90 лет Киноакадемии США в скандалах
Это заставляет предположить, что собственно на конкретных женщин локомотивам борьбы глубоко наплевать.

Проблема, однако, в том, что хайп по определению есть получение бонуса с создания конфликтной ситуации — но никак не с ее разруливания.

И если создание конфликтов, прежде практиковавшееся только в рестлинге и рэпе, стало в передовом мире главным инструментом успеха во всевозможных областях — значит, что-то с ним не то.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена