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Что стоит за истерикой британского министра

08:0030.01.2018
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© REUTERS / Hannah McKayГлава Минобороны Великобритании Гэвин УильямсонГлава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон
© REUTERS / Hannah McKay

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Британцы привыкли за последние годы к антироссийским выпадам своих политиков и прессы, но заявление министра обороны Великобритании о том, что Россия готова убивать британцев "тысячами, тысячами и тысячами", вызвало шок даже среди сторонников правительства. Что не помешало СМИ нагнетать атмосферу страха.

"Утратил понимание разумного"

В принципе, министр Гэвин Уильямсон не сказал ничего нового. В последнее время высказывания о том, насколько уязвима британская система обороны перед "растущей российской угрозой", — обычное дело для персон, так или иначе связанных с британской армией или военно-промышленным комплексом. Буквально за несколько дней до скандального интервью Уильямсона газете The Daily Telegraph в стиле "Русские идут!" выступил и глава Генштаба британской армии Николас Картер. Практически каждое подобное заявление сводилось к необходимости увеличить военные затраты Британии и предотвратить очередное сокращение численности вооруженных сил.

Однако то, в каком тоне высказался Уильямсон, вызвало удивление даже у видавших виды специалистов. В своем интервью молодой министр (41-летний консерватор был назначен на эту должность в ноябре 2017 года) сообщил буквально следующее: "План русских заключается не в том, чтобы их войска высаживались в Южном заливе возле Скарборо и на пляже Брайтона. Они сейчас заняты тем, что думают: "Как причинить наибольшую боль Британии?" Повредить ее экономику, разрушить инфраструктуру, что приведет к тысячам, тысячам и тысячам смертей, создаст тотальный хаос внутри страны".

Строящаяся радиолокационная станция на острове Анст, Великобритания. 26 января 2018
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
В Великобритании создадут радар на случай "российской агрессии" в воздухе
Офицер в отставке, бывший европарламентарий Годфри Блум так отреагировал на это: "Антироссийская пропаганда продолжается. Чем это закончится? Горячей войной? Забавно, как агрессия исходит от тех, кто чувствует себя комфортно в своих креслах".

Российское посольство в Соединенном Королевстве ответило емкой репликой: "Некоторые британские политики не несут ответственности за свои слова". А известный журналист Питер Оборн, до недавнего времени работавший в The Daily Telegraph, написал: "В данном случае я на стороне российского посольства. Министр обороны Британии — это серьезный пост. Гэвин Уильямсон вышел из-под контроля".

Целый ряд экспертов назвали слова министра "паникерством" и "алармизмом". А официальный представитель Министерства обороны России Михаил Конашенков отметил, что Уильямсон "в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного".

Замкнутый круг
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Замкнутый круг

Ищите женщину

Некоторые британские журналисты предположили, что Уильямсон попытался своим паническим интервью в стиле "Русские идут!" отвлечь внимание от сексуального скандала, связанного с ним. В тот самый день, когда его интервью было опубликовано в The Daily Telegraph, министр оправдывался в связи с обвинениями его в домогательствах к подчиненной в далеком 2004 году.

Отражение Собора Василия Блаженного в изображении флага Великобритании
© AFP 2018 / Pavel Zelensky
Русский заговор против Англии действительно есть. Он страшнее, чем кажется
Уильямсон признал, что флиртовал с коллегой, однако все было по взаимному согласию и не пошло дальше поцелуев. Тем не менее распространились сведения о том, что его коллега была в слезах после общения с ним, а сам Уильямсон, обвиненный в домогательствах, был вынужден поспешно уволиться из компании.

С учетом того, что предшественник Уильмсона на посту министра обороны Майкл Фэллон ушел в отставку после того, как позволил себе тронуть женщину за коленку, можно понять: у молодого главы оборонного ведомства есть резон опасаться за свою карьеру. Вряд ли интервью о "русской угрозе" случайно совпало с этим скандалом.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЭкс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Экс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон

Отрезать Британию от мира

Однако проблема не только в министре и его заявлениях. Проблема в том, насколько стремительно антироссийская риторика была подхвачена британскими СМИ, найдя там живительную среду для распространения панических настроений. Один заголовок "Россия готова убивать нас тысячами" в газете The Daily Telegraph чего стоит. К тому же издание снабдило эти алармистские формулировки подробным разъяснением того, как Россия будет претворять свои угрозы в жизнь.

Министерство обороны Великобритании
© AFP 2018 / Leon Neal
Мнение: похоже, в британском Минобороны теперь работают "британские ученые"
Ранее газета The Times публиковала инфографику, посвященную планам России перерезать подводные кабели и трубопроводы, ведущие к Британии. Для этого "коварная Россия" задействует диверсантов-аквалангистов.

Да, ни для кого не секрет, что военные на протяжении всей своей службы тренируются убивать. Ни для кого не секрет, что каждая из сторон готовится в случае войны нанести максимальный ущерб инфраструктуре своего потенциального противника.

Но именно осознание катастрофических последствий глобального конфликта должно удерживать мировых политиков (и тем более руководителей военных ведомств) от резких заявлений, усиливающих напряженность, способствующих развитию истерии среди собственного населения. Нагнетание атмосферы страха и ненависти никогда не способствовало делу мира. К сожалению, в Британии об этом забыли и многие политики, и многие журналисты.

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ole6770
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