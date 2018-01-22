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В мире

Генштаб Британии призвал увеличить бюджет для противостояния "противникам"

23:2022.01.2018
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© AP Photo / Derek PetterssonБританские военные. Архивное фотоБританские военные. Архивное фото
© AP Photo / Derek Pettersson

ЛОНДОН, 22 янв – РИА Новости, Мария Табак. Глава генштаба армии Великобритании генерал сэр Николас Картер призвал правительство больше инвестировать в оборонную сферу, поскольку иначе Соединенное Королевство не сможет "держаться на уровне своих противников".

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Глава Генштаба Британии впечатлен гибкостью мышления российских военных
"Наша способность упреждать или реагировать на угрозы будет подорвана, если мы не сможем держаться на уровне противников. И сейчас наступило время реагировать на эти угрозы, мы не можем просто сидеть на месте", — сказал Картер, выступая в понедельник в Королевском институте вооруженных сил.

Речь Картера, по данным источников, согласованную с новым министром обороны страны Гэвином Уильямсоном, эксперты уже называют беспрецедентной: генерал не только заявил о нехватке средств на поддержание боеспособности вооруженных сил, но и напрямую сравнил военные силы Великобритании и России.

Так, Картер заявил, что Россия неоднократно демонстрировала свою военную мощь в Сирии, в том числе, запустив 26 крылатых ракет, способных пролететь 1,5 тысячи километров, в октябре 2015 года. Он также упомянул масштабные военные учения в Калининграде в 2017 году и отметил, что Россия создала "агрессивные военные силы", которые продемонстрировала в Сирии и на Украине. По словам генерала, Великобритании сложно что-то противопоставить российским вооруженным силам.

"Традиционные угрозы сохраняются, и в прошлом году мы видели, как Россия имитировала военные действия в Северной Европе. Мы должны внимательно следить за тем, как страны используют все более творческий подход в том, что касается методов исследования пластов между миром и войной", — отметил Картер.

Британские военные во время учений в Латвии. Архивное фото.
© Flickr / U.S. Army Europe
Глава британского Генштаба призвал изучить слабые стороны России
Глава британского генштаба также обратил внимание и на то, что Россия создает "все более агрессивные" экспедиционные войска, и Великобритании становится все труднее "соответствовать".

По его словам, не следует забывать и об угрозах современности.

"Угрозы, которые стоят перед нами не в тысячах миль от нас, а прямо на пороге Европы – мы видели, как кибератаки могут использоваться и в военных целях, и для нарушения нормального хода жизни людей, и Великобритания не защищена от этого", — считает глава генштаба.

Между тем, замминистра иностранных дел страны Алан Данкан в беседе с журналистами в понедельник заверил их, что за безопасность Великобритании слишком переживать не стоит. "Мы одна из немногих стран, которые выплачивают 2% ВВП на нужды НАТО. И я уверен, что таким образом мы покрываем все основные риски, и я уверен, что Великобритания находится в безопасности", — заявил Данкан.

Британские военнослужащие на учениях. Архивное фото
© AP Photo / Cpl Mark Ballantyne/ho
Глава британского Генштаба предрек "нападение России"
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) с сентября 2015 года по декабрь 2017 года по запросу официального Дамаска. Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГ в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. осква не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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kvn
Россия всегда руководствовалась здравым смыслом и в дальнейшим она от него не отступит.
23:46
22.01.2018
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