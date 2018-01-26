В Минобороны уличили британского министра в утрате "границ разумного"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Страхи министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона об "агрессивных планах Москвы" достойны отражения в комиксах. Об этом заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

"Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале "Монти Пайтон: летающий цирк", — заявил он.

Конашенков отметил, что информация о расположении трубопроводов и электростанций настолько же "секретна", как фотографии Биг Бена или Вестминстерского аббатства.

Представитель Минобороны добавил, что если Уильямсон просто пытается привлечь к себе внимание, то он не первый политик, который хочет заработать очки на "российской угрозе". Если же подобные вещи ему докладывают подчиненные, то нужно думать не об увеличении бюджета, а о переаттестации британских штабистов "с упором на медкомиссию".

"Тысячи смертей и полный хаос"

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в интервью газете The Telegraph заявил, что Россия изучает критически важную британскую инфраструктуру и "намерена пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы абсолютно неприемлемыми".

По его словам, речь идет о линиях электропередач и газопроводов, которые связывают Великобританию с континентом. Атака на такие объекты может привести "к тысячам смертей и спровоцировать полный хаос внутри страны", подчеркнул Уильямсон.

Заявление министра пришлось на начало пятимесячного пересмотра оборонной политики, в рамках которого оборонное ведомство попытается сэкономить больше денег, чтобы предотвратить сокращение вооруженных сил.

По мнению российских военных экспертов, причиной подобных заявлений мог быть просчет британской разведки, которая ретранслирует свои фобии руководству и общественности и не может предоставить властям "адекватную картину" происходящих в стране событий.

Ранее с похожим заявлением выступил глава британского Генштаба Николас Картер. Он предположил, что Россия может предпринять "враждебные действия" против инфраструктуры по обеспечению безопасности в Европе. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк тогда расценил слова Картера как грубую провокацию и угрозу безопасности России.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, уже заявил, что в случае необходимости на защиту Лондона придет Вашингтон. "Я поддерживаю <Великобританию> в военном плане очень сильно. Мы придем на вашу защиту, если что-то случится, хотя я надеюсь, что ничего не случится", — заявил он.