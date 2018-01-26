В Минобороны уличили британского министра в утрате "границ разумного"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Страхи министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона об "агрессивных планах Москвы" достойны отражения в комиксах. Об этом заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
"Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале "Монти Пайтон: летающий цирк", — заявил он.
Конашенков отметил, что информация о расположении трубопроводов и электростанций настолько же "секретна", как фотографии Биг Бена или Вестминстерского аббатства.
Представитель Минобороны добавил, что если Уильямсон просто пытается привлечь к себе внимание, то он не первый политик, который хочет заработать очки на "российской угрозе". Если же подобные вещи ему докладывают подчиненные, то нужно думать не об увеличении бюджета, а о переаттестации британских штабистов "с упором на медкомиссию".
"Тысячи смертей и полный хаос"
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в интервью газете The Telegraph заявил, что Россия изучает критически важную британскую инфраструктуру и "намерена пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы абсолютно неприемлемыми".
По его словам, речь идет о линиях электропередач и газопроводов, которые связывают Великобританию с континентом. Атака на такие объекты может привести "к тысячам смертей и спровоцировать полный хаос внутри страны", подчеркнул Уильямсон.
Заявление министра пришлось на начало пятимесячного пересмотра оборонной политики, в рамках которого оборонное ведомство попытается сэкономить больше денег, чтобы предотвратить сокращение вооруженных сил.
Ранее с похожим заявлением выступил глава британского Генштаба Николас Картер. Он предположил, что Россия может предпринять "враждебные действия" против инфраструктуры по обеспечению безопасности в Европе. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк тогда расценил слова Картера как грубую провокацию и угрозу безопасности России.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, уже заявил, что в случае необходимости на защиту Лондона придет Вашингтон. "Я поддерживаю <Великобританию> в военном плане очень сильно. Мы придем на вашу защиту, если что-то случится, хотя я надеюсь, что ничего не случится", — заявил он.