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Как на Западе фальшивые новости про Россию сделали "наукой"

08:0010.01.2018
(обновлено: 08:18 10.01.2018)
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© Depositphotos / VectorfusionartФейковые новостиФейковые новости
© Depositphotos / Vectorfusionart

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

За пару последних лет все уже привыкли к тому, что Россия вмешивается во все выборы и референдумы в мире. Свежее "исследование" открыло новый факт: Россия, оказывается, занимается этим уже четверть века. Авторы работы — профессор Университета Торонто Лукан Ахмад Уэй и его молодой ассистент Адам Кейси. А главный источник "научных" данных — слухи и фейки.

"Вмешиваться" может только Москва

Канадские ученые утверждают, что они выявили 27 случаев "российского вмешательства в иностранные выборы" с 1991 года. То есть в среднем по одной кампании за год. Напомним, что, по данным парламентской библиотеки Великобритании, с 1946 по 2000 год в мире было зафиксировано 117 фактов вмешательства великих государств в выборы других стран, однако в 70 процентов случаев этим занимались США. Если сравнить с "исследованием" Университета Торонто, получается, что Россия пока только учится у американцев сложной науке "вмешательства".

Уэй и Кейси разделили выявленные ими "факты" на два периода: мол, с 1991 по 2014 год Россия "вмешивалась" лишь в кампании, проходившие в постсоветских странах. И таких случаев они насчитали всего-то 11. А вот с 2015 года Москва взялась за западные выборы.

Франц Клинцевич на заседании Совета Федерации РФ. архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Любопытно, что кейсы 90-х годов ученые из Торонто в основном описывают со ссылкой на книгу "Россия vs ЕС: Соревнование за влияние на постсоветском пространстве". Уже из названия видно, что Россия не одинока в геополитической борьбе за влияние в регионе. Но к действиям Евросоюза на территории бывшего СССР термин "вмешательство" почему-то не применяется.

Зато в канадском "исследовании" вы найдете немало "сенсаций" по поводу начального периода "вмешательства". Например, в парламентские выборы 2002 года на Украине Москва "вмешалась", поддержав некую "прокучмовскую партию", а победила "антикучмовская партия". Что за загадочная "прокучмовская партия", проигравшая выборы, и почему в итоге в украинской Раде было сформировано пропрезидентское большинство, остается загадкой.

© AP Photo / Viktor PobedinskyГолосование на избирательном участке в Амстердаме во время парламентских выборов в Нидерландах. 15 марта 2017 года
© AP Photo / Viktor Pobedinsky
Голосование на избирательном участке в Амстердаме во время парламентских выборов в Нидерландах. 15 марта 2017 года

Удивительно, что профессор Уэй оказался не осведомлен в событиях на постсоветском пространстве девяностых-нулевых годов. Ведь судя по его воспоминаниям, канадский политолог занимается данным направлением с момента его первого визита в Москву еще в 1989 году, где он активно сотрудничал "с новыми группами гражданского общества и людьми, которые только начинали участвовать в политике".

Фейки от New York Times как "источник исследования"

Но главное в "исследовании" Университета Торонто — "анализ" полутора десятков западных кампаний, в которые якобы Россия вмешивалась с 2015 года. Если в первой части канадские ученые хотя бы ссылались на некие аналитические работы, то во второй практически все сведения базируются на сомнительных и даже давно опровергнутых слухах и фейках из западных СМИ — в основном из The New York Times, известной своей, мягко скажем, не всегда адекватной позицией относительно России.

Куб с логотипом телеканала Russia Today
© РИА Новости / Константин Чалабов
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К примеру, основой для утверждения о том, что Москва, дескать, вмешивалась в голландский референдум о Соглашении Украина — ЕС "исследователям" из Торонто послужила скандальная статья NYT, на которую постеснялись ссылаться даже в самих Нидерландах. Автор той статьи был уличен в примитивных фейках. Причем авторы "исследования", похоже, так и не поняли, кто же выиграл, а кто проиграл на том референдуме, явно запутавшись в собственных выводах.

Заявление, что Россия якобы вмешивалась в прошлом году и в парламентские выборы в Нидерландах, базируется сразу на двух источниках. Одно из них — слова главы голландской спецслужбы Роба Бертоли: "Я думаю, они (русские. — Прим. авт.) пытались подтолкнуть избирателей в неверном направлении". Этим "я думаю" все и ограничилось. В докладе самой спецслужбы, представленном в то же самое время, как раз сообщалось, что никаких свидетельств вмешательства России в голландские выборы не обнаружено.

Но канадских "исследователей" это не смутило, поскольку они привели и второе "доказательство": "Для предотвращения российского хакерства голландские чиновники заявили, что подсчет голосов на национальных выборах будет произведен вручную". До чего дотошны были кремленологи из Торонто, если они даже не удосужились уточнить легко проверяемый факт: и голосование, и подсчет голосов на парламентских выборах в Нидерландах всегда, во все времена, производились вручную. И выборы 2017 году не были исключением.

© РИА Новости / Ирина ПоповаПерейти в фотобанкНа избирательном участке в Амстердаме во время парламентских выборов в Нидерландах. 15 марта 2017 года
© РИА Новости / Ирина Попова
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На избирательном участке в Амстердаме во время парламентских выборов в Нидерландах. 15 марта 2017 года

"Ложь стала правдой"

Вообще, удивительно, что ученые из Канады включили в свой список лишь полтора десятка выборов последних лет и ограничились только западными государствами. Почему, например, постеснялись припомнить фейк британских СМИ о том, что Москва якобы вмешивалась и в выборы в Кении? Ведь "доказательная база" там ничуть не хуже. Или в Торонто поняли, что если ссылаться на подобный бред, то это совсем уж будет выглядеть фарсом?

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
"Вы в одночасье потеряли нас": интервью Маргариты Симоньян телеканалу CBS
В чем же смысл подобных "исследований", так легко проверяемых и так легко опровергаемых? Во-первых, авторы из Торонто пытаются тем самым объединить два основных тезиса западных сказок о "российском вмешательстве": "Россия влияет на все в мире" и "Россия очень слабая страна". Канадские политологи попытались это объяснить: мол, да, Москва активно вмешивается во все, но почти всегда проигрывает.

А во-вторых, подобными "анализами" пытаются антироссийские байки желтой прессы сделать историческим нарративом, подвести академическую базу под откровенные фейки СМИ. Сейчас мы легко можем заглянуть в первоисточник "сенсации", дабы удостовериться в ее смехотворности. Но спустя десятилетие-другое будут ссылаться уже не на NYT, а на данное "исследование", претендующее на академичность, как поступают авторы, разбирая кейсы 1990-х.

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