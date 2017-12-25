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Британские депутаты — о "российском вмешательстве": это придумал Ленин

14:0225.12.2017
(обновлено: 14:12 25.12.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВестминстерское Аббатство и Биг Бен (слева направо) со стороны реки Темза в ЛондонеВестминстерское Аббатство и Биг Бен (слева направо) со стороны реки Темза в Лондоне
© РИА Новости / Александр Вильф
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

В Великобритании снова ищут "русский след". В течение нескольких дней на британских зрителей и читателей вылился поток информации о том, как русские вмешиваются во внутренние дела их страны. В парламенте состоялись специальные слушания: комитет по безопасности палаты общин составил аналитический доклад, особый раздел которого посвящен "вмешательству Москвы". Доказательств не нашли, но возмущение Россией все равно высказали. Бороться против нее решили с утроенной энергией. К тому же найдя первопричину трений: "большевистский переворот 1917 года".

Вмешиваться в выборы других стран разрешено лишь Америке

К парламентским слушаниям, посвященным "российскому вмешательству", депутатов палаты общин готовили загодя и обстоятельно. Парламентская библиотека представила народным избранникам записку "Россия-2017", в которой попыталась перечислить все слухи по поводу мнимого российского влияния на внутриполитическую жизнь Альбиона. Именно слухи — поскольку фактов, подтверждающих обвинения, авторы записки не обнаружили.

Мало того, сообщалось, что серьезные исследовательские организации, включая Оксфордский университет, либо совсем не нашли никаких данных, свидетельствующих о вмешательстве Москвы в британские выборы и референдум по Brexit, либо посчитали их незначительными, никак не влияющими на исход голосований.

Некоторые выводы составителей записки можно назвать просто высосанными из пальца. К примеру, в преамбуле документа утверждается: "В 2018 году Россия будет принимать чемпионат мира по футболу. От российской национальной сборной не ожидают хорошего выступления, поэтому российские официальные лица занижают важность состязания".

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПодготовка к жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подготовка к жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИД: тема "вмешательства России" в иностранные выборы себя исчерпала
Однако не найдя ни одного доказательства какого-либо вмешательства Кремля в дела Британии, авторы документа приходят к более чем парадоксальному выводу: само по себе вмешательство в выборы или референдумы других стран не является чем-то особенным для мировой практики. "Во вмешательстве в выборы нет ничего нового, США делали это много раз", — пишут составители записки для британских депутатов.

Более того, они сообщают, что американский университет Карнеги — Меллон зафиксировал 117 случаев вмешательства великих государств в выборы других стран с 1946 по 2000 год, причем в 70% случаев этим занимались Соединенные Штаты Америки. Почему-то ни депутаты во время бурных парламентских дебатов, ни британская пресса, описывая их, "не заметили" этих данных. Видимо, посчитали само собой разумеющимся.

Тайна засекреченных звездочек

Куда более "обстоятельным" был ежегодный доклад Парламентского комитета по разведке и безопасности, представленный тем же депутатам.

Во всяком случае, можно предполагать, что он был более обстоятельным. Поскольку значительная часть этого документа в специальном разделе "Россия" выглядела таким образом:

"135. ***

136. В более общем смысле Секретная разведывательная служба описала Россию как "гигантского противника". ***

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лавров и Джонсон обменялись выпадами на пресс-конференции
137. Тем не менее MI5 уточнила это, заявив, что ***".

Что скрывается за этими засекреченными звездочками, большинство парламентариев должны были догадываться. То есть они поняли, что Россия стала "проблемой" для разведслужб их страны. Это следовало хотя бы из таких пассажей: "Военная разведка сейчас также усилила свою сфокусированность на России, проинформировав нас, что *** <…> MI5 сообщила, что ***". Ну раз разведка "усилила сфокусированность", еще и назвала Россию "гигантским противником", это ведь что-то да значит. А есть ли подтверждения этим загадочным "***", депутату думать не положено — верь на слово своей разведке и голосуй.

Неудивительно, что на срочный запрос газеты The Financial Times с просьбой прокомментировать этот сверхсекретный доклад посольство России в Лондоне ответило соответствующим образом: "В ответ на утверждения, что Россия ***, российское посольство хотело бы обратить внимание на то, что ***. С наилучшими пожеланиями".

"Видеть красного под каждой кроватью"

Наличие такой "доказательной базы" не остановило британских парламентариев. Спикер отметил, что выступить на тему "вмешательства России" пожелало огромное число депутатов, даже регламент пришлось им ограничить.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лавров: отношения России и Британии находятся на очень низкой отметке
Тон задал лейборист Джон Спеллар, который дал понять, что "вмешательство России" в дела Британии длится не последние десять лет, а началось с "октябрьского переворота 1917 года".

Так и хочется спросить: а британские "кремленологи" ничего не перепутали? Разве Россия в 1917 году вмешивалась в дела Британии, а не наоборот? Даже английские газеты умоляют свою разведку рассекретить документы о причастности британских агентов к убийству Распутина в декабре 1916 года. Также можно вспомнить, какую роль во внутренних делах России играл британский шпион и заговорщик Сидней Рейли в 1917-1920 годах. Вряд ли кто-то найдет аналогичные случаи с нашей стороны за всю историю многовековых российско-британских отношений.

© Фото : public domainАгент английской разведки ST-1 Сидней Рейли
© Фото : public domain
Агент английской разведки ST-1 Сидней Рейли

Львиную долю докладов и реплик британских депутатов в ходе слушаний можно свести к следующей формуле: мы знаем, что Москва вмешивалась во все и вся, но доказательств этому ни одна наша служба не нашла и никого не наказала — позор нашим службам.

К примеру, основной докладчик Том Брейк (либерал-демократ) сообщил, что регуляторный орган британского телерадиовещания Ofcom не нашел ни одного нарушения со стороны российского новостного агентства Sputnik, вещающего в Британии. Казалось бы, надо похвалить Sputnik за профессионализм. Но депутат возмущается "бездеятельностью" Ofcom, следуя логике: если агентство не нарушило правил, надо все равно найти, за что наказать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лавров о "вмешательстве" РФ в дела других стран: это голословные обвинения
Во всей толпе выступавших нашлось лишь два народных избранника, которые призвали поумерить эту антироссийскую истерику.

Североирландский депутат Джим Шеннон откровенно посмеялся над выводами о том, что несколько "российских троллей" смогли изменить результат голосования по Brexit, отнеся это к теориям заговора и жанру "шпионских фильмов".

А опытный депутат-консерватор (избирается в парламент с 1983 года) Эдвард Лей напомнил своим коллегам, как британские политики гордились тем, что вмешивались во внутренние дела других стран в период распада СССР. Вспомнив те времена, он заявил: "Параноидальная тенденция видеть красного под каждой кроватью до сих пор жива, хотя и видоизменилась. И в этом — объяснение данной паранойе.

Вспомните победу Трампа, а потом задумайтесь об успехе Brexit на референдуме. События не соответствуют взгляду либералов на мир, и они не могут принять тот факт, что люди — даже рабочие — отвергают их идеологию. Левые знают, что народ никогда не ошибается, поэтому когда он все же ошибается (как в случае с Brexit или Трампом), у левых появляется психологическая необходимость искать какое-то оправдание недостойному поведению народа".

Однако эти объяснения потонули в общем потоке безосновательных обвинений против России.

© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasУчастница протеста против Brexit у парламента Лондона
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Участница протеста против Brexit у парламента Лондона
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