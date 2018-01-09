У Владимира Путина обнаружили тайное вакуумное оружие

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Главным словом западного геополитического дискурса в 2017-м стало слово "хаос", причем он был обязательно "русским" или "путинским". Российского президента даже обвинили в том, что он является едва ли не "императором хаоса", который воплощает в реальность геополитические приемы, известные западным читателям и зрителям по сериалу "Игра престолов". Время идет, мода меняется, и это относится в том числе к моде на экспертные оценки рисков, с которыми сталкивается американская гегемония.

Ключевым словом 2018 года в западном экспертном сообществе скорее всего станет слово "вакуум", причем он опять же будет описан как устрашающее оружие в руках Владимира Путина. О пугающем вакууме силы за последние две недели заявили министр иностранных дел Германии и один из главных аналитических центров США Eurasia Group.

Оценка экспертов Eurasia Group представляет особый интерес в силу специфики данной организации. Это крупнейшая аналитическая структура США, которая отличается от десятков аналогичных "мозговых центров" размером и способностью получать деньги за свои услуги, а не только проедать гранты различных политических групп, бизнесменов и НКО.

Среди клиентов этой компании — крупнейшие американские банки, транснациональные корпорации и государственные структуры США. Это не означает, что прогнозы, за которые они платят, всегда сбываются, однако при этом к ним прислушиваются очень влиятельные игроки.

© AP Photo / J. David Ake Вид на здание Капитолия в Вашингтоне © AP Photo / J. David Ake Вид на здание Капитолия в Вашингтоне

Согласно оценке американских экспертов, мы уже шесть лет живем в так называемом мире G-ноль, работающем по фундаментально иным правилам, чем старый мир, которым по большому счету управляла "большая семерка", то есть группа G7. В мире "G-ноль", сменившем мир G7 в 2011 году, США "слишком слабы" для того, чтобы удерживать роль мирового гегемона, а другие державы слишком заняты внутренними проблемами, чтобы претендовать на роль Америки.

Среди главных рисков, которые Eurasia Group видит в 2018-м, есть риск того, что геополитический вакуум, созданный ослаблением США, все-таки начнет заполняться, и эта перспектива рассматривается как однозначно негативная для Вашингтона. Главным претендентом в этом плане называют Китай, однако в качестве "автора" конкретных проблем для США упоминается именно Россия.

В прогнозе на 2018 год указано, что Владимир Путин будет выдавливать США из Сирии, создавать кибернетические угрозы американской безопасности и даже вбросит в американское инфополе набор компрометирующих материалов, нацеленных на дискредитацию наиболее влиятельных представителей Республиканской партии, которые мешают Трампу налаживать отношения с Россией. Если свести все риски-2018 в одну формулу, то получится следующее: "вакуум наполняется проблемами".

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль видит аналогичные тенденции, но дает им немного другую интерпретацию и делает иные выводы. В интервью журналу Spiegel Габриэль отметил, что Соединенные Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, а созданный таким образом политический вакуум немедленно заполняется Китаем и Россией. Один из самых влиятельных немецких политиков указывает на то, что Китай заполняет его в мировой торговле, а Россия явочным порядком — "силовой вакуум", что особенно заметно по развитию ситуации в Сирии.

Это описание реальности перекликается с тем, как ее представляют китайские источники, в частности — с позицией руководителя государственного издания "Глобал Таймс" Ху Сицзиня, который считает, что США не могут "простить" Китаю его экономический рост, а России — ее военную мощь. Если суммировать оценки Зигмара Гарбиэля и Eurasia Group, то получается, что геополитический вакуум заполняется Россией и Китаем, причем в этом тандеме обнаруживается неприятная для Запада синергия, ибо он обладает как экономической, так и военной мощью, которую удается успешно проецировать в ключевые регионы планеты.

Зигмар Габриэль в некотором смысле повторил тезисы министра торговли Франции Ле Мэра, который недавно выступил за пересмотр отношений с США и ориентирование на торговлю "с Пекином через Москву". Руководитель немецкого МИД видит ту же слабость США и заявляет: "Уверенность, с которой мы смотрели на США как на защитников, несмотря на случавшиеся разногласия, теперь начинает рушиться". Среди причин трансатлантических разногласий упомянуты политика в отношении России и так называемое иранское досье.

Однако Габриэль не предлагает "поворот на Восток", а рекомендует для начала повысить статус Евросоюза. "У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают", — заявил он. Забавно получается: дипломатическую изоляцию постоянно предрекали Москве, а комплекс неполноценности почему-то образовался у главного немецкого дипломата, который с грустью констатировал, что с Евросоюзом никто не хочет считаться. Впрочем, как может рассчитывать на уважение главный вассал США после ослабления самих США?

"Большой план" по сдерживанию России и Китая не сработал, несмотря на все американские усилия. Широко известная стратегия предполагала разрыв торгово-экономических отношений между Россией и ЕС из-за украинского конфликта, за счет чего можно было обеспечить фактическую ликвидацию главной логистической артерии, необходимой для реализации китайского проекта "Один пояс — один путь".

Для Китая в этом американском плане тоже были болезненные удары: военные и территориальные конфликты с американскими союзниками в Юго-Восточной Азии, поддержка уйгурского сепаратизма, так называемая торговая война и Революция зонтиков в Гонконге. А пылающие от терроризма и цветных революций Центральная Азия и Иран должны были обеспечить такое количество дополнительных внутренних и внешних проблем, чтобы у России и Китая не было никаких возможностей воспользоваться периодом американской слабости.

План провалился. Это стало окончательно понятно всем после того, как США проиграли в Сирии, о чем почти прямым текстом заявил немецкий министр иностранных дел.

Из геополитического хаоса и вакуума лидерства вдруг сложилась картина несгибаемой и эффективной российской силы, которую всем геополитическим игрокам хочется привлечь на свою сторону. Ян Бремер, руководитель Eurasia Group, предсказывает на 2018 год геополитический кризис, который по своим деструктивным последствиям "сравнится с финансовым кризисом 2008 года". Этот прогноз вполне может оправдаться. И тогда геополитический вакуум перестает быть окном возможностей для США и окончательно превратится в удавку, которая жестко душит любые геополитические амбиции Вашингтона.

В 2015 году, выступая в ООН, Владимир Путин задал коллективному Западу риторический вопрос: "Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?" Судя по заявлениям американских экспертов и европейских политиков, они ничего не поняли, но то, что происходит с миром, который совсем недавно был таким уютным и комфортным, им очень не нравится.

Американцы видят решение в том, чтобы попробовать закрутить гайки из последних сил, невзирая на риски. Правительство Франции заранее пытается перебежать на сторону победителя и рассчитывает на "общее торговое пространство" от Парижа до Пекина через Москву. В условиях геополитического вакуума силы часть немецкой политической элиты отчаянно ищет давно потерянное самоуважение и остатки суверенитета. Именно в этом контексте становятся понятными все скандальные действия Берлина: репатриация золотого запаса из США, создание "Европейской армии" в качестве подконтрольного Германии аналога НАТО и даже борьба с экстерриториальными санкциями США.

Коллективного Запада больше нет, как нет и особых надежд на сдерживание тех глобальных изменений, которые станут неизбежными по мере того, как Китай и Россия будут заполнять геополитический вакуум, возникший из-за ослабления США. Начинающийся год станет годом массового бегства крыс с американского корабля. Крысы не просто бегут, а делают это с огоньком и с твердым чувством собственной моральной правоты. Россия от этого процесса только выиграет.