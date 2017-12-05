БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Новые санкции США против России распространяются на проекты газопроводов с немецким участием и по существу угрожают немецким экономическим интересам, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на Берлинском форуме по внешней политике, который традиционно организует фонд имени Корбера.

"Антироссийские санкции, которые конгресс принял летом, содержат условия, которые затрагивают даже действующие немецкие газопроводы, идущие из России. Эти санкции угрожают по существу нашим собственным экономическим интересам", — сказал Габриэль.