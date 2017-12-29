Русские верят в свою армию, а не в спортсменов

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Если суммировать все эти многочисленные цифры от разнообразных социологических центров — от ВЦИОМ до Левада-центра, получается крайне интересная и довольно позитивная картина общественных настроений в стране.
Социологи зафиксировали рост доли тех, по мнению кого 2017 год оказался легче предыдущего, и, соответственно, сокращение доли респондентов, для которых уходящий год был тяжелее 2016-о. Хотя до полного благополучия еще достаточно далеко.
9.5%Да, наша компания регулярно повышает оплату труда сотрудников
4.0%Сама зарплата не увеличилась, но часто получаю премии и бонусы
49.2%Нет, она осталась прежней
37.3%Наоборот, снизилась
Фактически единственным событием 2017 года, которое твердо осталось в памяти населения страны, стал успех российской военной операции в Сирии и вывод военного контингента оттуда. Все остальные события — от скандала вокруг участия России в Олимпиаде до 100-летия русских революций — набрали столь незначительную долю голосов, что зачастую даже не вышли за рамки статистической погрешности.
Но это фактически единственное исключение на фоне в целом весьма индифферентного отношения россиян к высокой политике. После нескольких лет бурного вовлечения общества в актуальные мировые события население страны вновь погрузилось в свою текущую будничную жизнь, в которой людей мало интересуют события и решения, определяющие судьбы целой планеты.
Оптимизм фактически вернулся на докризисный уровень. Ожидания, что наступающий 2018-й будет лучше 2017-го, оказались на уровне 2011-2014 годов, которые были апогеем общественного благополучия в России.
Это, в свою очередь, дает основания согласиться с предположениями о том, что возвращение России на мировую арену в качестве ключевого игрока и восстановление страной статуса великой державы работают на позитивное самоощущение россиян.
Ну, и в-четвертых. Базовые ценности в российском обществе остаются неизменными: семья, здоровье и "не в деньгах счастье".
Возможно, где-то здесь и стоит искать суть того, что на Западе принято называть "загадочной русской душой".