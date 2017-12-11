Потребительские настроения россиян повышаются, выяснили социологи

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Треть россиян оценивает нынешнее время как подходящее для крупных покупок, потребительские настроения постепенно возвращаются к докризисному уровню, однако 70% граждан пока не считают момент благоприятным для крупных кредитов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи подсчитали индексы потребительского и кредитного доверия. Оба показателя могут колебаться в пределах от 10 до 90 пунктов — чем выше значение, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для приобретений или кредитов.

"Потребительское и кредитное доверие россиян все ближе к докризисным показателям… Согласно данным последнего опроса, уже треть граждан (34%) оценивает нынешнее время как благоприятное для крупных покупок (с 23% в январе). Половина (51%), однако, пока настроена скептически", — говорится в материалах опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

По результатам исследования индекс потребительского доверия в ноябре 2017 года составил 43 пункта и оказался близок к значению декабря 2013 года (45 пунктов); показатели за аналогичные периоды 2014-2016 годов были значительно ниже (от 34 до 36 пунктов).

Вместе с тем, в отношении кредитования настроения менее позитивны, отмечают социологи, хотя здесь они также фиксируют положительную динамику. Индекс кредитного доверия вырос с 21 в начале года до 30 пунктов; это превышает показатели последних лет (21-22 пункта в 2015-2016 годах), но еще уступает значению декабря 2013 года (34 пункта).

"Большинство опрошенных (70% по данным последнего опроса) пока не считает возможным рассматривать вопрос о получении крупных займов, напротив, благоприятным для кредитов нынешнее время считают 18% респондентов", — выяснил ВЦИОМ.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27-29 ноября 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. В 2012-2016 годах и в январе 2017 года проводились квартирные опросы.