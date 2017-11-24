МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Доля россиян, считающих нынешний момент благоприятным для рождения детей, увеличилась за 10 лет с 25 до 40%, но более половины респондентов при этом в ближайшее время заводить детей не планируют, показал опрос ВЦИОМ, приуроченный ко Дню матери в России.
Но в этом больше уверены представители старшего поколения, нежели молодежь — такую точку зрения разделяют 45-49% среди россиян старше 45 лет и от 27до 34% в группах респондентов младше 34 лет. Не подходящим для рождения детей нынешнее время назвали в целом 17% опрошенных (против 28% десятью годами ранее).
В ходе опроса пятая часть респондентов (20%) сообщили, что у них есть один несовершеннолетний ребенок, 13% воспитывают двоих, а по словам 4% опрошенных, у них в семье больше двух детей. Более половины респондентов (54%) сообщили, что у них нет несовершеннолетних детей и в ближайшее время они не планируют рождение ребенка, еще 7% сказали, что планируют завести ребенка в ближайшие несколько лет.
"Оценки финансовых трудностей, связанных с расширением семьи, неоднозначны, однако баланс все же отрицательный: об ухудшении материального положения семьи после рождения ребенка говорят 35% опрошенных родителей несовершеннолетних детей, об улучшении – вдвое меньше (19%), 43% считают, что ничего не изменилось", — отмечают социологи.
Россияне в большинстве соглашаются с тем, что положение женщин в декрете могут улучшить обеспечение места ребенку в детском саду, организованном работодателем (72%), гибкий рабочий график (69%) и возможность удаленной работы (61%), выделенные предприятием средства на няню (54%). Однако на практике эти льготы применяли немногие: о том, что использовали такие возможности лично или ими пользовалась супруга, сказали от 1% до 7% респондентов.
"В условиях непростой социально-экономической конъюнктуры нельзя однозначно сказать, куда склонятся чаши весов, но совершенно точно, что внедрение механизмов контроля за качеством оказания социальных услуг должно стать важным инструментом, позволяющим как минимум отслеживать и удерживать равновесие", — отметил эксперт.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21-22 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.