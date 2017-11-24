МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Доля россиян, считающих нынешний момент благоприятным для рождения детей, увеличилась за 10 лет с 25 до 40%, но более половины респондентов при этом в ближайшее время заводить детей не планируют, показал опрос ВЦИОМ, приуроченный ко Дню матери в России.

"Нынешнее время представляется россиянам более благоприятным для рождения детей (42% в 2017 году оценивают его как "хорошее"), чем десять лет назад (25% в 2008 году)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Но в этом больше уверены представители старшего поколения, нежели молодежь — такую точку зрения разделяют 45-49% среди россиян старше 45 лет и от 27до 34% в группах респондентов младше 34 лет. Не подходящим для рождения детей нынешнее время назвали в целом 17% опрошенных (против 28% десятью годами ранее).

В ходе опроса пятая часть респондентов (20%) сообщили, что у них есть один несовершеннолетний ребенок, 13% воспитывают двоих, а по словам 4% опрошенных, у них в семье больше двух детей. Более половины респондентов (54%) сообщили, что у них нет несовершеннолетних детей и в ближайшее время они не планируют рождение ребенка, еще 7% сказали, что планируют завести ребенка в ближайшие несколько лет.

Главными проблемными темами в сфере материнства и детства сейчас респонденты называют, в основном, небольшой размер детских пособий (эту проблему назвали 24%), недостаточное число воспитательных учреждений (21%), низкий уровень жизни и высокие цены (15%), низкий уровень медицинского обслуживания (14%).

"Оценки финансовых трудностей, связанных с расширением семьи, неоднозначны, однако баланс все же отрицательный: об ухудшении материального положения семьи после рождения ребенка говорят 35% опрошенных родителей несовершеннолетних детей, об улучшении – вдвое меньше (19%), 43% считают, что ничего не изменилось", — отмечают социологи.

Россияне в большинстве соглашаются с тем, что положение женщин в декрете могут улучшить обеспечение места ребенку в детском саду, организованном работодателем (72%), гибкий рабочий график (69%) и возможность удаленной работы (61%), выделенные предприятием средства на няню (54%). Однако на практике эти льготы применяли немногие: о том, что использовали такие возможности лично или ими пользовалась супруга, сказали от 1% до 7% респондентов.

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что по сравнению с концом нулевых годов в России стало существенно больше тех, кто считает нынешнее время хорошим для рождения детей. Но "на другой чаше весов", по его словам, лежат сдерживающие факторы, связанные с материальным обеспечением, обеспечением детских образовательных учреждений и медобслуживанием.

"В условиях непростой социально-экономической конъюнктуры нельзя однозначно сказать, куда склонятся чаши весов, но совершенно точно, что внедрение механизмов контроля за качеством оказания социальных услуг должно стать важным инструментом, позволяющим как минимум отслеживать и удерживать равновесие", — отметил эксперт.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21-22 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.