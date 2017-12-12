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Кто не скачет, тот совок. "Нуреев" глазами зрителя не из "тусовки"

10:5012.12.2017
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© AFP 2017 / Mladen AntonovАфиша балета НуреевАфиша балета Нуреев
© AFP 2017 / Mladen Antonov

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

В Большом театре с огромной помпой и при стечении культурного и частично политического бомонда великой страны показали балет о Рудольфе Нурееве. К сожалению, творец явления Кирилл Серебренников не смог увидеть премьеру своего спектакля и насладиться его успехом, ибо находится под домашним арестом по делу о присвоении казенных денег. Но труппа и прочая сочувствующая публика свою задачу решили и превратили эту постановку фактически в акцию поддержки режиссера. Чем сейчас повсеместно гордятся.

Нуриев перед вылетом в Париж. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Как декларировали сами постановщики действа, этот балет является "художественной историей прыжка к свободе". Примем такой тезис со всем присущим смирением и попытаемся, презрев шумиху, разобраться, насколько художественно этот самый прыжок скаканул.

Сначала поговорим о музыке, которую к спектаклю специально написал композитор Илья Демуцкий. Личность сколь славная, столь и специфическая, умело сочетающая в себе как работу по госзаказам ("175-летие РЖД", фильм о Паралимпийских играх в Сочи), так и премированную фестивалем в Болонье симфоническую поэму "Последнее слово подсудимой", где на музыкальную основу был положен текст последнего слова Марии Алехиной по "делу Pussy Riot".

© AP Photo / Mario SurianiРудольф Нуреев на торжественном вечере в честь его 50-летия в Линкольн-центре в Нью-Йорке
© AP Photo / Mario Suriani
Рудольф Нуреев на торжественном вечере в честь его 50-летия в Линкольн-центре в Нью-Йорке

В искомом балете музыкальная основа (что признает даже восторженная демократическая критика) такова, что ее вряд ли будут слушать отдельно. Она построена на том, что сам Демуцкий характеризует как "примитивную, удушающую" музыку в эпизодах, связанных с Ленинградской балетной школой, как "патриотическую удушающую советскую песню" и прочие "вальсики и маршики" ненавистного "советского классического балета". Неудивительно, что все это выглядит с точки зрения чисто музыкальной (может, так и было задумано, бог весть) настолько клишировано и вульгарно, что даже цитаты из Малера эту пошлость не столько оттеняют, сколько усугубляют.

Режиссер Кирилл Серебренников на заседании Московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Что касается драматургии, то сама идея вспомнить вехи биографии с помощью вещей героя, посмертно продаваемых на аукционе, в искусстве в принципе не нова. "Кончилась жизнь, началась распродажа", — писал еще Евтушенко на смерть Высоцкого.
Причем "аукционист" в драматическом исполнении Игоря Верника — тут надо отдать должное — довольно реалистичен.
Сама драматургия проста: продается какая-то вещь покойного — и ее "художественно исполняют".

Вот, в сущности говоря, и все.

Основной драматургический конфликт — это свобода артиста, бегущего от "удушающих объятий родины" в сторону милых травести, свободной молодежи в костюмах прет-а-порте, олигархических вечеринок с шубой на голое тело. Родина же воплощается в казенном женском хоре в плюшевых платьях, песнях о любви к родной стороне и прочих "гадостях, которые мешают нам жить".

В общем, да извинит меня изысканная публика, все это примитивно до одури.

Рудольф Нуреев и Гилен Тесмар в балете Послеполуденный отдых фавна в Ле-Бурже
© AFP 2017 / Dominique Faget
Скандал, которого не было: долгожданный балет "Нуреев" в Большом
Тут ведь в чем главная проблема? В самой личности великого, тут без дураков, танцовщика Рудольфа Нуреева. Который умудрялся сочетать в себе гениального художника с бешеной животной харизматичностью и "дикого зверя из светской гостиной" — редкого, в сущности, (****), человеческая составляющая облика которого никак не сочеталась ни с какими этикой и моралью.

Чтобы это понять — одна небольшая деталь: в реальности Нуреев не прыгал ни в какую "свободу". Просто, находясь в 1961 году на гастролях в Париже вместе с труппой Кировского театра, учинил там настолько адский дебош, что, несмотря на наличие высоких покровителей в Ленинграде, был снят с лондонского продолжения гастролей "за нарушение режима нахождения за границей". Кстати, подставив тем самым и своих покровителей, в том числе прима-балерину Наталию Дудинскую, благодаря которой он и попал в театр. После чего, подумав и убоявшись наказания, дал по тапкам. Все.

© РИА Новости / В. ВоногПерейти в фотобанкРудольф Нуриев
© РИА Новости / В. Воног
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Рудольф Нуриев

Афиша балета Нуреев. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Урин не исключил, что спектакль "Нуреев" вызовет споры
Франция ему даже статус "политического беженца" отказалась предоставлять — там было все понятно, поэтому он и переехал в Данию, где с этим все было немного попроще. Но при этом, повторим, Рудольф Нуреев был действительно великим и гениальным артистом — это глупо даже и отрицать.

И такой поистине трагический конфликт, когда в одном человеке воплощены как гений и трудоголик (он давал иногда до трехсот спектаклей в год, жил и дышал танцем), так и даже не аморальное, а имморальное существо, было бы интересно исследовать художественными средствами.

Ведь это касается не только Нуреева: личность и талант Лермонтова, Рембо и прочих — вечный и великий вопрос. Есть одна проблема: для подобного рода "художественного исследования" надо обладать талантом, сравнимым с нуреевским, а это несколько утопично. И поэтому таких задач никто перед собой и не ставил.

Суть была в другом.

Актриса и режиссер Рената Литвинова. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рената Литвинова впечатлена постановкой балета "Нуреев"
Грубо говоря, она сводилась к парафразу стихотворной строчки другого уголовно преследуемого ныне творца, а именно — бывшего министра экономики Улюкаева. Если помните, было у него стихотворение, опубликованное в толстом и уважаемом литературном журнале: "Езжай мой сын, езжай отсель" — ну и так далее. Короче: беги, Рудольф, беги.

При таком пошло-карикатурном толковании "проблемы", да и при таких музыке и драматургии, в которых слишком много пафоса, наглухо отсутствует любая самоирония, да еще и с таким обилием несвойственного балету "текста за кадром". Все это окончательно уходит из художественной области. И, как любое "акционистское действо", приобретает ценность исключительно социальную и политическую — примерно такую же, как и прибитая к древней брусчатке Красной площади мошонка художника Павленского.

Поэтому главное значение здесь имеет не сам "скандальный спектакль", а крики "браво, Кирилл" и "свободу Серебренникову" из зала. А также граффити на заднике сцены, на которой нацарапано "K.Serebr", и решение нескольких человек из постановочной команды выйти на поклоны в майках с портретом Серебренникова и надписью "Свободу режиссеру".

Это называется саморазоблачением. Если вам приходится напяливать плакат и призывать — значит, вы не верите, что ваше произведение сделает это за вас.

© AFP 2017Рудольф Нуреев в Театре Елисейских полей в Париже
© AFP 2017
Рудольф Нуреев в Театре Елисейских полей в Париже
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