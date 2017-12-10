Наших стариков отправят на бесконечную войну. И им понравится

Олег Макаренко, для РИА Новости

Канадские нейропсихологи сделали эпохальное открытие. Оказывается, даже примитивные компьютерные игры, такие как Super Mario 64, например, значительно улучшают состояние мозга у людей старшего возраста.

Если до настоящего времени бабушки гоняли внуков от компьютеров со словами "скоро отупеешь от своих стрелялок", теперь пришла пора внукам напоминать бабушкам, что пора заняться оздоровительными компьютерными играми.

Разумеется, прыгающим сантехником Марио увлекутся немногие пенсионеры, однако участковый терапевт наверняка сможет без труда подобрать каждому пожилому пациенту интересные истории для сохранения активности мозга.

Компьютерные игры как будто специально созданы для использования в геронтологии.

Во-первых, напрягать мозг полезно, а игры заставляют напрячь мозг. Будем честны, мы с вами знали эти очевидные факты задолго до исследования канадских ученых.

Во-вторых, игры структурируют время, дают человеку некое ежедневное занятие. Опыт Японии показывает, что упорный труд любого рода весьма полезен: трудолюбивые японцы известны своей высокой продолжительностью жизни. Напротив, ранний выход на пенсию повышает риск ранней смерти — оставшиеся без дела люди склонны болеть.

В-третьих, игры обеспечивают столь важную в преклонном возрасте социализацию. Пожилые часто бывают одинокими — даже те из них, кто живет в больших семьях. Сетевые игры решают эту проблему: нажал "найти игру" и через несколько минут ты уже выясняешь с партнерами по команде, кто из вас пойдет на мид.

Существует, однако, крупный подводный камень, который называется "раньше будет лучше". Люди традиционно сопротивляются всему новому, причем чем старше они становятся, тем менее они обычно склонны менять свои взгляды. Увлечь пятилетнего ребенка компьютерной игрой легко — только покажи планшет и дальше он сам во всем разберется. С пенсионером такой фокус не пройдет: он просто скажет "да мне неинтересно" и вернется к книге или телевизору.

Надеяться, что о пользе компьютерных игр начнут говорить в телепередачах о здоровье, тоже не стоит: телевидение сейчас и так переживает не лучшие времена, компьютерные же игры для него — прямой конкурент. Проведенное за игрой время пенсионер мог бы потратить на какой-нибудь сериал.

Не вполне ясен и канал, через который пожилой человек получит доступ к сокровищнице мировой индустрии игр. Настольного компьютера у него вполне может и не быть, играть же на телефоне — очень сомнительное удовольствие, особенно для людей с плохим зрением и дрожащими пальцами.

Собственно, на телефонах не рекомендуется играть даже детям. Испортить глаза настольным компьютером весьма непросто, особенно если у устройства большой, отстоящий на полметра от глаз монитор. Экран же телефона дети держат слишком близко к глазам, и офтальмологи утверждают, что это может привести к проблемам со зрением. Люди старшего возраста, конечно, зрение игрой на телефоне не повредят, однако у них будут быстро уставать глаза, что сведет на нет всю возможную пользу для здоровья.

Наконец, игры бывают очень разными по качеству — как, собственно, и книги с фильмами. Мода на игры для людей старшего возраста непременно выплеснет на поверхность кучу мусора в привлекательной обертке: плохие сюжеты, заточенные не под напряженную работу мозга и решение сложных моральных проблем, а под механически-бессмысленное времяпрепровождение типа раскладывания пасьянсов.

Полагаю, от эпохи принятия обществом компьютерных игр как части полноценной жизни нас отделяет лет 5-10, не меньше. Пока еще слишком толста прослойка застрявших в ХХ веке граждан, считающих их бессмысленным баловством.

С другой стороны, в политике сейчас наблюдается явный перекос: интересы десятков миллионов любителей компьютерных игр практически не представлены во властных структурах. Пожалуй, первый крупный политик, который начнет защищать права геймеров, сможет заработать на этом немало очков.