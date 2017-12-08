"Проект Саакашвили" объединил Кремль, США, Порошенко и Тимошенко

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне главный шоумен украинской политики Михаил Саакашвили в четверг пожелал помыться. В этом желании не было бы ничего особенного, если бы оппозиционер-апатрид не ночевал дотоле несколько ночей в палатках у Верховной Рады, где, конечно, гигиены самый минимум. Для отправления неотложных нужд у протестующих имеются передвижные туалеты с умывальниками, но согласитесь, они неважная замена душу и ванне. Поэтому батоно Саакашвили с группой соратников направился к гостинице "Киев", где, по словам депутата Антона Геращенко, и намеревался помыться у кого-то из постояльцев. Но — "не так сталося, як гадалося" — на входе группу соискателей гигиенических услуг остановили украинские силовики, зарубившие план на корню.

И вот тут как раз обнаруживается самая мякотка ситуации — Михаила Николаевича за два дня до этого объявили в розыск, но когда он сам, добровольно, шел прямо в лапы правоохранителей, те его задерживать не стали. Почему? А по кочану.

Пока депутаты и активисты, министры, публицисты, политехнологи и прочая обслуга Петра Алексеевича произносят запальчивые речи о необходимости навести порядок, разыскать и повязать наконец этого назойливого болтливого грузина, Саакашвили совершенно невозбранно продолжает свое шоу и выкрикивает грязные инсинуации в адрес украинского президента. Сам президент, в очередной раз беседуя с пранкером и принимая его за премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, обещает слишком суровых мер к оппоненту не принимать и в Грузию пока не высылать. Но ставит своего "грузинского" визави в известность о том, что Саакашвили, ах какой кремлевский засланец, профинансирован соратником Януковича олигархом Курченко, а тот действует, разумеется, по указке российских спецслужб.

Эка невидаль — на Украине не осталось ни одного политика, который не финансировался бы российскими спецслужбами из бездонных закромов беглого Виктора Федоровича. Сам Порошенко бывал неоднократно рекомендован как бывшими соратниками, так и политическими конкурентами, не говоря уже о вечно взнервленных гражданских активистах, как надежный агент Кремля. По последним данным, лично поставленный Владимиром Путиным на пост президента Украины в однотуровых выборах.

…И все же Михаил Николаевич остается на свободе и в розыске, хотя министр Аваков лично пообещал его арестовать, не говоря уже о генпрокуроре Луценко, который испытывает к бывшему побратиму такую неприязнь, что кушать не может. Мало того, ряд украинских юристов и прочих экспертов открыто глумятся над версией о сговоре Саакашвили с Курченко, потому что им не нравятся магнитофонные записи, которыми козыряет генпрокурор. Говорят — очень похоже на монтаж и другие фокусы.

В связи с этим число конспирологических версий о бенефициарах этой шумной пиесы неуклонно множится, и одна наряднее другой, но вместе с тем, ни одну невозможно просто отвергнуть, потому что это Украина. На Украине нет ничего, решительно ничего невозможного, поэтому любая версия имеет право на рассмотрение, какой бы невероятной она ни казалась человеку, далекому от украинского политического карнавала. Рассмотрим несколько версий и мы.

1. Саакашвили никто не ловит, потому что он, как неуловимый Джо, нафиг никому не нужен. Михаил Николаевич известен своей безудержной нарциссической тягой к публичности, к скандалу и бузе. Не имея никаких политических перспектив на Украине, он просто использует ее как махновское Гуляй-поле. В Киеве Саакашвили может чувствовать себя Наполеоном, пусть и игрушечным. Политические украинцы — люди легко внушаемые, заводящиеся с пол-оборота, их психика расшатана быстрым и парадоксальным чередованием возбуждения и торможения, поэтому зажигательные шулеры имеют все шансы оплодотворить эту толпу своим энтузиазмом. Не страшно, что конечной цели никто не видит, ведь процесс — все. Саакашвили успешно канализирует психическую энергию той части населения, которая недовольна властью, но не знает, что с этим делать. Такой себе лишенный содержания, но по форме весьма кипучий протест, модерируемый массовиком-затейником из Грузии. Власть тем временем спокойно и методично пилит остатки общего украинского достояния, используя Михаила как полезного идиота.

© REUTERS / Oleh Tereshchenko Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017 © REUTERS / Oleh Tereshchenko Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

2. Саакашвили заслан на Украину вашингтонским обкомом с серьезными политическими перспективами. Это вы говорите, что он не может стать президентом, поскольку закон не позволяет. А мы над вами смеемся, ибо знаем — нет такого закона, который на Украине не мог бы быть повержен в грязь, если такова будет революционная целесообразность, одобренная к тому же кураторами нашей незалежности. Достаточно вспомнить, как на должность генпрокурора посадили судимого психопата Луценко, не имеющего даже начального юридического образования. Закон не велел? Вместо него приняли новый, и вот уже Юрий Витальевич гвоздит врагов Петра Алексеевича, аж тырса летит. Однако эта версия имеет серьезные возражения. Хотя бы и того рода, что в последнее время украинская верхушка демонстративно и нагло плюет прямо в глаза своим кураторам. Особенно ярко это проявилось в ситуации с Национальным Антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), когда упомянутый генпрокурор поставил вопрос ребром — а кто разрешил ФБР проводить спецоперацию на территории Украины без нашего на то соизволения? Известно, что НАБУ — сугубая креатура американцев и действует по прямому их наущению в отношении крупных украинских чиновников и депутатов. Так, казалось бы, кланяйтесь и благодарите. Но нет — Верховная Рада вошла в жесткий клинч с дорогими сюзеренами и за малым не проголосовала закон, по которому могла бы полномочия любого из членов НАБУ помножить на ноль в любой же момент.

3. Но вернемся к версиям о месте и роли Саакашвили в актуальной украинской политике. Есть мнение, что Порошенко использует Саакашвили для того, чтобы маргинализировать всю местную оппозицию. Иначе зачем он разбудил приснувшего было кадавра, имевшего всего 1,8% рейтинга, зачем надул его значимость, лишив летом гражданства и возбудив тем самым охочую до истерики общественность? Возможно, например, чтобы в тени, отдадим ему должное, харизматичного Михаила не так ярко сияла звезда признанной актрисы больших и малых политических подмостков Юлии Тимошенко?

4. Сама Юлия Владимировна, поначалу определенно вписавшаяся в защиту лишенного гражданства Саакашвили и лично сопровождавшая его в момент эпического заноса через польско-украинскую границу, в последнее время заметно ослабила риторический накал. Михаил Николаевич никогда не умел поступиться хотя бы десятиной зрительского внимания, оттягивая одеяло на себя. Ясно, что это никак не могло понравиться Юлии Владимировне, чьи ноздри наконец уловили явственный запах украинского трона. Она рассматривает Саакашвили как таран, но таран вполне очевидно имеет и собственные амбиции.

Между тем, сегодня Тимошенко — самый рейтинговый политик Украины, и граждане готовы простить ей ее многочисленные аферы, вранье, симуляцию, жуткие газовые контракты, бесславное появление на Майдане в образе стенающей калеки и пр, и пр. Что ж, объем оперативной и долговременной памяти украинского избирателя общеизвестен, так что удивляться нечему. Когда Михаила Николаевича стащили с крыши и подвергли унизительному аресту, Тимошенко, конечно, произнесла страстную речь, параллельно послав в ряды михомайданщиков несколько своих прапороносцев, размахивающих флагами "Батькивщины", но сама от визита на баррикады воздержалась. Пометить территорию одно, о себе напомнить другое, но и меру знать нужно.

Многократные обещания Саакашвили вот-вот провести марш миллионов и свалить клику "барыги" (иначе он украинского президента больше не именует) пока что оборачиваются пшиком, но Михаил Николаевич не сдается. Собрав вокруг себя недовольных, не наигравшихся в революцию, скорбных разумом, отчаявшихся, просто любителей костра и песен, он, тем не менее, вполне способен держать маленькую, но довольно гнойную язву в центре украинской столицы так долго, как позволят кураторы. На решительные действия власть пока не идет, ибо получила несколько внятных окриков из США и ЕС после попытки разогнать шалман.

А может, Петру Алексеевичу пока не до этого. Фон, на котором Саакашвили проводит свои акции, традиционно и разнообразно скандален. Тем временем нацистствующие активисты, блокировавшие телеканал NewsOne, покинули локацию, даже не убрав за собой мусор, что лишний раз ярко демонстрирует их нацеленность на европейские стандарты. Но пообещали, что вернутся с "немирной акцией", и тогда держись. В Раде со скандалом рассматривают бюджет, сопровождая каждое предложение обязательной арией про оккупацию и захватчиков. В полный рост встал уже упомянутый конфликт с кураторами. Эксперты ежедневно стенают о катастрофическом падении в бездну всех экономических показателей и мечтают хотя бы к 2030-му приблизиться к показателям 2013-го. Где в этом пестром паззле, каждый фрагмент которого норовит стать главным, место для чудесного грузина?

Если бы речь шла о другой стране, можно было бы предположить, что Саакашвили играет роль зловещего Джокера, вечного антипода героического Бэтмена. Но это Украина, это, знаете ли, вам не Готэм. Здесь один джокер краше другого. Саакашвили, собственно, тот же Порошенко — такой же жадный до власти, бесстыжий, болтливый, циничный, просто немного экзотичный, да? Но и вся остальная колода украинских политиков — те же джокеры, говорящие сегодня одно, а завтра другое, меняющие убеждения и соратников, партии и фракции, имеющие судимости и справки из психушки… Так какая версия нам кажется самой основательной?

© Фото : Femen Активистка Femen во время акции у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото © Фото : Femen Активистка Femen во время акции у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото