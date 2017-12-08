"Проект Саакашвили" объединил Кремль, США, Порошенко и Тимошенко

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне главный шоумен украинской политики Михаил Саакашвили в четверг пожелал помыться. В этом желании не было бы ничего особенного, если бы оппозиционер-апатрид не ночевал дотоле несколько ночей в палатках у Верховной Рады, где, конечно, гигиены самый минимум. Для отправления неотложных нужд у протестующих имеются передвижные туалеты с умывальниками, но согласитесь, они неважная замена душу и ванне. Поэтому батоно Саакашвили с группой соратников направился к гостинице "Киев", где, по словам депутата Антона Геращенко, и намеревался помыться у кого-то из постояльцев. Но — "не так сталося, як гадалося" — на входе группу соискателей гигиенических услуг остановили украинские силовики, зарубившие план на корню.
И вот тут как раз обнаруживается самая мякотка ситуации — Михаила Николаевича за два дня до этого объявили в розыск, но когда он сам, добровольно, шел прямо в лапы правоохранителей, те его задерживать не стали. Почему? А по кочану.
Пока депутаты и активисты, министры, публицисты, политехнологи и прочая обслуга Петра Алексеевича произносят запальчивые речи о необходимости навести порядок, разыскать и повязать наконец этого назойливого болтливого грузина, Саакашвили совершенно невозбранно продолжает свое шоу и выкрикивает грязные инсинуации в адрес украинского президента. Сам президент, в очередной раз беседуя с пранкером и принимая его за премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, обещает слишком суровых мер к оппоненту не принимать и в Грузию пока не высылать. Но ставит своего "грузинского" визави в известность о том, что Саакашвили, ах какой кремлевский засланец, профинансирован соратником Януковича олигархом Курченко, а тот действует, разумеется, по указке российских спецслужб.
Михаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Эка невидаль — на Украине не осталось ни одного политика, который не финансировался бы российскими спецслужбами из бездонных закромов беглого Виктора Федоровича. Сам Порошенко бывал неоднократно рекомендован как бывшими соратниками, так и политическими конкурентами, не говоря уже о вечно взнервленных гражданских активистах, как надежный агент Кремля. По последним данным, лично поставленный Владимиром Путиным на пост президента Украины в однотуровых выборах.
…И все же Михаил Николаевич остается на свободе и в розыске, хотя министр Аваков лично пообещал его арестовать, не говоря уже о генпрокуроре Луценко, который испытывает к бывшему побратиму такую неприязнь, что кушать не может. Мало того, ряд украинских юристов и прочих экспертов открыто глумятся над версией о сговоре Саакашвили с Курченко, потому что им не нравятся магнитофонные записи, которыми козыряет генпрокурор. Говорят — очень похоже на монтаж и другие фокусы.
В связи с этим число конспирологических версий о бенефициарах этой шумной пиесы неуклонно множится, и одна наряднее другой, но вместе с тем, ни одну невозможно просто отвергнуть, потому что это Украина. На Украине нет ничего, решительно ничего невозможного, поэтому любая версия имеет право на рассмотрение, какой бы невероятной она ни казалась человеку, далекому от украинского политического карнавала. Рассмотрим несколько версий и мы.
1. Саакашвили никто не ловит, потому что он, как неуловимый Джо, нафиг никому не нужен. Михаил Николаевич известен своей безудержной нарциссической тягой к публичности, к скандалу и бузе. Не имея никаких политических перспектив на Украине, он просто использует ее как махновское Гуляй-поле. В Киеве Саакашвили может чувствовать себя Наполеоном, пусть и игрушечным. Политические украинцы — люди легко внушаемые, заводящиеся с пол-оборота, их психика расшатана быстрым и парадоксальным чередованием возбуждения и торможения, поэтому зажигательные шулеры имеют все шансы оплодотворить эту толпу своим энтузиазмом. Не страшно, что конечной цели никто не видит, ведь процесс — все. Саакашвили успешно канализирует психическую энергию той части населения, которая недовольна властью, но не знает, что с этим делать. Такой себе лишенный содержания, но по форме весьма кипучий протест, модерируемый массовиком-затейником из Грузии. Власть тем временем спокойно и методично пилит остатки общего украинского достояния, используя Михаила как полезного идиота.
Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
2. Саакашвили заслан на Украину вашингтонским обкомом с серьезными политическими перспективами. Это вы говорите, что он не может стать президентом, поскольку закон не позволяет. А мы над вами смеемся, ибо знаем — нет такого закона, который на Украине не мог бы быть повержен в грязь, если такова будет революционная целесообразность, одобренная к тому же кураторами нашей незалежности. Достаточно вспомнить, как на должность генпрокурора посадили судимого психопата Луценко, не имеющего даже начального юридического образования. Закон не велел? Вместо него приняли новый, и вот уже Юрий Витальевич гвоздит врагов Петра Алексеевича, аж тырса летит. Однако эта версия имеет серьезные возражения. Хотя бы и того рода, что в последнее время украинская верхушка демонстративно и нагло плюет прямо в глаза своим кураторам. Особенно ярко это проявилось в ситуации с Национальным Антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), когда упомянутый генпрокурор поставил вопрос ребром — а кто разрешил ФБР проводить спецоперацию на территории Украины без нашего на то соизволения? Известно, что НАБУ — сугубая креатура американцев и действует по прямому их наущению в отношении крупных украинских чиновников и депутатов. Так, казалось бы, кланяйтесь и благодарите. Но нет — Верховная Рада вошла в жесткий клинч с дорогими сюзеренами и за малым не проголосовала закон, по которому могла бы полномочия любого из членов НАБУ помножить на ноль в любой же момент.
3. Но вернемся к версиям о месте и роли Саакашвили в актуальной украинской политике. Есть мнение, что Порошенко использует Саакашвили для того, чтобы маргинализировать всю местную оппозицию. Иначе зачем он разбудил приснувшего было кадавра, имевшего всего 1,8% рейтинга, зачем надул его значимость, лишив летом гражданства и возбудив тем самым охочую до истерики общественность? Возможно, например, чтобы в тени, отдадим ему должное, харизматичного Михаила не так ярко сияла звезда признанной актрисы больших и малых политических подмостков Юлии Тимошенко?
4. Сама Юлия Владимировна, поначалу определенно вписавшаяся в защиту лишенного гражданства Саакашвили и лично сопровождавшая его в момент эпического заноса через польско-украинскую границу, в последнее время заметно ослабила риторический накал. Михаил Николаевич никогда не умел поступиться хотя бы десятиной зрительского внимания, оттягивая одеяло на себя. Ясно, что это никак не могло понравиться Юлии Владимировне, чьи ноздри наконец уловили явственный запах украинского трона. Она рассматривает Саакашвили как таран, но таран вполне очевидно имеет и собственные амбиции.
Во вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.
У подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.
Сначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
Позже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.
Микроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.
Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Во время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.
Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.
Однако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.
Сторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.
Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.
После освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.
Между тем, сегодня Тимошенко — самый рейтинговый политик Украины, и граждане готовы простить ей ее многочисленные аферы, вранье, симуляцию, жуткие газовые контракты, бесславное появление на Майдане в образе стенающей калеки и пр, и пр. Что ж, объем оперативной и долговременной памяти украинского избирателя общеизвестен, так что удивляться нечему. Когда Михаила Николаевича стащили с крыши и подвергли унизительному аресту, Тимошенко, конечно, произнесла страстную речь, параллельно послав в ряды михомайданщиков несколько своих прапороносцев, размахивающих флагами "Батькивщины", но сама от визита на баррикады воздержалась. Пометить территорию одно, о себе напомнить другое, но и меру знать нужно.
Многократные обещания Саакашвили вот-вот провести марш миллионов и свалить клику "барыги" (иначе он украинского президента больше не именует) пока что оборачиваются пшиком, но Михаил Николаевич не сдается. Собрав вокруг себя недовольных, не наигравшихся в революцию, скорбных разумом, отчаявшихся, просто любителей костра и песен, он, тем не менее, вполне способен держать маленькую, но довольно гнойную язву в центре украинской столицы так долго, как позволят кураторы. На решительные действия власть пока не идет, ибо получила несколько внятных окриков из США и ЕС после попытки разогнать шалман.
А может, Петру Алексеевичу пока не до этого. Фон, на котором Саакашвили проводит свои акции, традиционно и разнообразно скандален. Тем временем нацистствующие активисты, блокировавшие телеканал NewsOne, покинули локацию, даже не убрав за собой мусор, что лишний раз ярко демонстрирует их нацеленность на европейские стандарты. Но пообещали, что вернутся с "немирной акцией", и тогда держись. В Раде со скандалом рассматривают бюджет, сопровождая каждое предложение обязательной арией про оккупацию и захватчиков. В полный рост встал уже упомянутый конфликт с кураторами. Эксперты ежедневно стенают о катастрофическом падении в бездну всех экономических показателей и мечтают хотя бы к 2030-му приблизиться к показателям 2013-го. Где в этом пестром паззле, каждый фрагмент которого норовит стать главным, место для чудесного грузина?
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник отправились к Верховной раде "требовать импичмента" президента Украины и развернули в центре Киева палаточный лагерь.
На следующее утро сотрудники правоохранительных органов пришли в лагерь протестующих, чтобы задержать Саакашвили в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".
Несколько десятков полицейских искали Саакашвили, но активисты его не выдали. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика.
Сейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих из них щиты, отобранные у силовиков.
Активисты принесли в лагерь автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.
В ходе столкновений между полицией и сторонниками Саакашвили пострадали четырнадцать полицейских и двое гражданских. По данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Однако пока никого из активистов не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.
Сторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики вновь попытаются напасть на палаточный городок. Несколько десятков митингующих, одетых в камуфляжную форму, даже провели тренировку по отражению атаки силовиков.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.
Бывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, в среду его объявили в розыск.
Луценко дал Саакашвили сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Бывший президент Грузии на это ответил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке.
Здание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы нацгвардии.
Через оцепление силовиков к зданию Верховной рады могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.
К активистам обратился депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который призвал жителtq палаточного городка самим задержать экс-президента Грузии.
Если бы речь шла о другой стране, можно было бы предположить, что Саакашвили играет роль зловещего Джокера, вечного антипода героического Бэтмена. Но это Украина, это, знаете ли, вам не Готэм. Здесь один джокер краше другого. Саакашвили, собственно, тот же Порошенко — такой же жадный до власти, бесстыжий, болтливый, циничный, просто немного экзотичный, да? Но и вся остальная колода украинских политиков — те же джокеры, говорящие сегодня одно, а завтра другое, меняющие убеждения и соратников, партии и фракции, имеющие судимости и справки из психушки… Так какая версия нам кажется самой основательной?
P.S. Вчера, в разгар трудового бузотерского дня, когда борьба борьбит особенно ярко, активистка Femen устроила акцию
в палаточном городке сторонников лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили. Модель размера Рубенс плюс, уважаемый член ЛГБТ-сообщества, учитель украинского языка, уроженка Донецка, проживающая в Киеве, в образе Девушки с веслом, разрисовав свое белое тело хульными увлекательными призывами как к Порошенко, так и к Саакашвили, велела им грести по известному эротическому адресу. И это было главное символическое событие холодного зимнего киевского четверга.
Активистка Femen во время акции у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото