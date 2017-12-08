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"Проект Саакашвили" объединил Кремль, США, Порошенко и Тимошенко

08:0008.12.2017
(обновлено: 08:38 08.12.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили. Архивное фотоМихаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Нюра Н. Берг, для РИА Новости

На, кушай: депутат Рады предложил Саакашвили съесть галстук
"На, кушай": депутат Рады предложил Саакашвили съесть галстук
Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне главный шоумен украинской политики Михаил Саакашвили в четверг пожелал помыться. В этом желании не было бы ничего особенного, если бы оппозиционер-апатрид не ночевал дотоле несколько ночей в палатках у Верховной Рады, где, конечно, гигиены самый минимум. Для отправления неотложных нужд у протестующих имеются передвижные туалеты с умывальниками, но согласитесь, они неважная замена душу и ванне. Поэтому батоно Саакашвили с группой соратников направился к гостинице "Киев", где, по словам депутата Антона Геращенко, и намеревался помыться у кого-то из постояльцев. Но — "не так сталося, як гадалося" — на входе группу соискателей гигиенических услуг остановили украинские силовики, зарубившие план на корню.

И вот тут как раз обнаруживается самая мякотка ситуации — Михаила Николаевича за два дня до этого объявили в розыск, но когда он сам, добровольно, шел прямо в лапы правоохранителей, те его задерживать не стали. Почему? А по кочану.

Анатолий Шарий. Кадр из YouTube видео
© YouTube-канал Анатолий Шарий
Шарий: на Украине возможно все, в том числе Саакашвили — президент
Пока депутаты и активисты, министры, публицисты, политехнологи и прочая обслуга Петра Алексеевича произносят запальчивые речи о необходимости навести порядок, разыскать и повязать наконец этого назойливого болтливого грузина, Саакашвили совершенно невозбранно продолжает свое шоу и выкрикивает грязные инсинуации в адрес украинского президента. Сам президент, в очередной раз беседуя с пранкером и принимая его за премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, обещает слишком суровых мер к оппоненту не принимать и в Грузию пока не высылать. Но ставит своего "грузинского" визави в известность о том, что Саакашвили, ах какой кремлевский засланец, профинансирован соратником Януковича олигархом Курченко, а тот действует, разумеется, по указке российских спецслужб.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото

Эка невидаль — на Украине не осталось ни одного политика, который не финансировался бы российскими спецслужбами из бездонных закромов беглого Виктора Федоровича. Сам Порошенко бывал неоднократно рекомендован как бывшими соратниками, так и политическими конкурентами, не говоря уже о вечно взнервленных гражданских активистах, как надежный агент Кремля. По последним данным, лично поставленный Владимиром Путиным на пост президента Украины в однотуровых выборах.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, освобожденный своими сторонниками после задержания сотрудниками правоохранительных органов Украины в Киеве. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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От угроз прыгнуть с крыши до нового майдана: один день из жизни Саакашвили
…И все же Михаил Николаевич остается на свободе и в розыске, хотя министр Аваков лично пообещал его арестовать, не говоря уже о генпрокуроре Луценко, который испытывает к бывшему побратиму такую неприязнь, что кушать не может. Мало того, ряд украинских юристов и прочих экспертов открыто глумятся над версией о сговоре Саакашвили с Курченко, потому что им не нравятся магнитофонные записи, которыми козыряет генпрокурор. Говорят — очень похоже на монтаж и другие фокусы.

В связи с этим число конспирологических версий о бенефициарах этой шумной пиесы неуклонно множится, и одна наряднее другой, но вместе с тем, ни одну невозможно просто отвергнуть, потому что это Украина. На Украине нет ничего, решительно ничего невозможного, поэтому любая версия имеет право на рассмотрение, какой бы невероятной она ни казалась человеку, далекому от украинского политического карнавала. Рассмотрим несколько версий и мы.

1. Саакашвили никто не ловит, потому что он, как неуловимый Джо, нафиг никому не нужен. Михаил Николаевич известен своей безудержной нарциссической тягой к публичности, к скандалу и бузе. Не имея никаких политических перспектив на Украине, он просто использует ее как махновское Гуляй-поле. В Киеве Саакашвили может чувствовать себя Наполеоном, пусть и игрушечным. Политические украинцы — люди легко внушаемые, заводящиеся с пол-оборота, их психика расшатана быстрым и парадоксальным чередованием возбуждения и торможения, поэтому зажигательные шулеры имеют все шансы оплодотворить эту толпу своим энтузиазмом. Не страшно, что конечной цели никто не видит, ведь процесс — все. Саакашвили успешно канализирует психическую энергию той части населения, которая недовольна властью, но не знает, что с этим делать. Такой себе лишенный содержания, но по форме весьма кипучий протест, модерируемый массовиком-затейником из Грузии. Власть тем временем спокойно и методично пилит остатки общего украинского достояния, используя Михаила как полезного идиота.

© REUTERS / Oleh TereshchenkoМихаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© REUTERS / Oleh Tereshchenko
Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© AFP 2017 / Sergei Chuzavkov
Крыша прохудилась. Саакашвили реализует свой "цирковой потенциал" в палатке
2. Саакашвили заслан на Украину вашингтонским обкомом с серьезными политическими перспективами. Это вы говорите, что он не может стать президентом, поскольку закон не позволяет. А мы над вами смеемся, ибо знаем — нет такого закона, который на Украине не мог бы быть повержен в грязь, если такова будет революционная целесообразность, одобренная к тому же кураторами нашей незалежности. Достаточно вспомнить, как на должность генпрокурора посадили судимого психопата Луценко, не имеющего даже начального юридического образования. Закон не велел? Вместо него приняли новый, и вот уже Юрий Витальевич гвоздит врагов Петра Алексеевича, аж тырса летит. Однако эта версия имеет серьезные возражения. Хотя бы и того рода, что в последнее время украинская верхушка демонстративно и нагло плюет прямо в глаза своим кураторам. Особенно ярко это проявилось в ситуации с Национальным Антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), когда упомянутый генпрокурор поставил вопрос ребром — а кто разрешил ФБР проводить спецоперацию на территории Украины без нашего на то соизволения? Известно, что НАБУ — сугубая креатура американцев и действует по прямому их наущению в отношении крупных украинских чиновников и депутатов. Так, казалось бы, кланяйтесь и благодарите. Но нет — Верховная Рада вошла в жесткий клинч с дорогими сюзеренами и за малым не проголосовала закон, по которому могла бы полномочия любого из членов НАБУ помножить на ноль в любой же момент.

Михаил Саакашвили со своими сторонниками у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Саакашвили заявил о намерении стать "спасителем Украины"
3. Но вернемся к версиям о месте и роли Саакашвили в актуальной украинской политике. Есть мнение, что Порошенко использует Саакашвили для того, чтобы маргинализировать всю местную оппозицию. Иначе зачем он разбудил приснувшего было кадавра, имевшего всего 1,8% рейтинга, зачем надул его значимость, лишив летом гражданства и возбудив тем самым охочую до истерики общественность? Возможно, например, чтобы в тени, отдадим ему должное, харизматичного Михаила не так ярко сияла звезда признанной актрисы больших и малых политических подмостков Юлии Тимошенко?

4. Сама Юлия Владимировна, поначалу определенно вписавшаяся в защиту лишенного гражданства Саакашвили и лично сопровождавшая его в момент эпического заноса через польско-украинскую границу, в последнее время заметно ослабила риторический накал. Михаил Николаевич никогда не умел поступиться хотя бы десятиной зрительского внимания, оттягивая одеяло на себя. Ясно, что это никак не могло понравиться Юлии Владимировне, чьи ноздри наконец уловили явственный запах украинского трона. Она рассматривает Саакашвили как таран, но таран вполне очевидно имеет и собственные амбиции.

Битва за Саакашвили
© REUTERS / Valentyn OgirenkoВо вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Во вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУ подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
У подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
© REUTERS / Gleb GaranichПозже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Позже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.
© REUTERS / Gleb GaranichМикроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Микроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСлужба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.Задержание Михаила Саакашвили в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
© REUTERS / Gleb GaranichВо время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Во время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoГенпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПолиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками Национальной гвардии в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.
© REUTERS / Gleb GaranichОднако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
Однако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.
© REUTERS / Gleb GaranichСторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Сторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.
© REUTERS / Gleb GaranichАктивисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.
© REUTERS / Gleb GaranichПосле освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.Михаил Саакашвили со своими сторонниками в Киеве. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
После освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.
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Сторонники евроинтеграции на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ющенко предрек Украине еще четыре "майдана"
Между тем, сегодня Тимошенко — самый рейтинговый политик Украины, и граждане готовы простить ей ее многочисленные аферы, вранье, симуляцию, жуткие газовые контракты, бесславное появление на Майдане в образе стенающей калеки и пр, и пр. Что ж, объем оперативной и долговременной памяти украинского избирателя общеизвестен, так что удивляться нечему. Когда Михаила Николаевича стащили с крыши и подвергли унизительному аресту, Тимошенко, конечно, произнесла страстную речь, параллельно послав в ряды михомайданщиков несколько своих прапороносцев, размахивающих флагами "Батькивщины", но сама от визита на баррикады воздержалась. Пометить территорию одно, о себе напомнить другое, но и меру знать нужно.

Многократные обещания Саакашвили вот-вот провести марш миллионов и свалить клику "барыги" (иначе он украинского президента больше не именует) пока что оборачиваются пшиком, но Михаил Николаевич не сдается. Собрав вокруг себя недовольных, не наигравшихся в революцию, скорбных разумом, отчаявшихся, просто любителей костра и песен, он, тем не менее, вполне способен держать маленькую, но довольно гнойную язву в центре украинской столицы так долго, как позволят кураторы. На решительные действия власть пока не идет, ибо получила несколько внятных окриков из США и ЕС после попытки разогнать шалман.

Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Европейская" Украина: нацисты вместо закона
А может, Петру Алексеевичу пока не до этого. Фон, на котором Саакашвили проводит свои акции, традиционно и разнообразно скандален. Тем временем нацистствующие активисты, блокировавшие телеканал NewsOne, покинули локацию, даже не убрав за собой мусор, что лишний раз ярко демонстрирует их нацеленность на европейские стандарты. Но пообещали, что вернутся с "немирной акцией", и тогда держись. В Раде со скандалом рассматривают бюджет, сопровождая каждое предложение обязательной арией про оккупацию и захватчиков. В полный рост встал уже упомянутый конфликт с кураторами. Эксперты ежедневно стенают о катастрофическом падении в бездну всех экономических показателей и мечтают хотя бы к 2030-му приблизиться к показателям 2013-го. Где в этом пестром паззле, каждый фрагмент которого норовит стать главным, место для чудесного грузина?
Палаточный городок сторонников Саакашвили в Киеве
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник отправились к Верховной раде "требовать импичмента" президента Украины и развернули в центре Киева палаточный лагерь.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник отправились к Верховной раде "требовать импичмента" президента Украины и развернули в центре Киева палаточный лагерь.
© REUTERS / Oleh TereshchenkoНа следующее утро сотрудники правоохранительных органов пришли в лагерь протестующих, чтобы задержать Саакашвили в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© REUTERS / Oleh Tereshchenko
На следующее утро сотрудники правоохранительных органов пришли в лагерь протестующих, чтобы задержать Саакашвили в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНесколько десятков полицейских искали Саакашвили, но активисты его не выдали. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика.Сторонники Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Несколько десятков полицейских искали Саакашвили, но активисты его не выдали. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих из них щиты, отобранные у силовиков.Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Сейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих из них щиты, отобранные у силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАктивисты принесли в лагерь автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Активисты принесли в лагерь автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ ходе столкновений между полицией и сторонниками Саакашвили пострадали четырнадцать полицейских и двое гражданских. По данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Однако пока никого из активистов не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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В ходе столкновений между полицией и сторонниками Саакашвили пострадали четырнадцать полицейских и двое гражданских. По данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Однако пока никого из активистов не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики вновь попытаются напасть на палаточный городок. Несколько десятков митингующих, одетых в камуфляжную форму, даже провели тренировку по отражению атаки силовиков.Сторонники Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики вновь попытаются напасть на палаточный городок. Несколько десятков митингующих, одетых в камуфляжную форму, даже провели тренировку по отражению атаки силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГенпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.Палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, в среду его объявили в розыск.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Бывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, в среду его объявили в розыск.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛуценко дал Саакашвили сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Бывший президент Грузии на это ответил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке.Сторонники Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Луценко дал Саакашвили сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Бывший президент Грузии на это ответил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы нацгвардии.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Здание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы нацгвардии.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЧерез оцепление силовиков к зданию Верховной рады могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Через оцепление силовиков к зданию Верховной рады могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкК активистам обратился депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который призвал жителtq палаточного городка самим задержать экс-президента Грузии.Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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К активистам обратился депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который призвал жителtq палаточного городка самим задержать экс-президента Грузии.
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Если бы речь шла о другой стране, можно было бы предположить, что Саакашвили играет роль зловещего Джокера, вечного антипода героического Бэтмена. Но это Украина, это, знаете ли, вам не Готэм. Здесь один джокер краше другого. Саакашвили, собственно, тот же Порошенко — такой же жадный до власти, бесстыжий, болтливый, циничный, просто немного экзотичный, да? Но и вся остальная колода украинских политиков — те же джокеры, говорящие сегодня одно, а завтра другое, меняющие убеждения и соратников, партии и фракции, имеющие судимости и справки из психушки… Так какая версия нам кажется самой основательной?

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес на пресс-конференции во Львове. 1 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Американский генерал рассказал, когда Запад "устанет от Украины"
P.S. Вчера, в разгар трудового бузотерского дня, когда борьба борьбит особенно ярко, активистка Femen устроила акцию в палаточном городке сторонников лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили. Модель размера Рубенс плюс, уважаемый член ЛГБТ-сообщества, учитель украинского языка, уроженка Донецка, проживающая в Киеве, в образе Девушки с веслом, разрисовав свое белое тело хульными увлекательными призывами как к Порошенко, так и к Саакашвили, велела им грести по известному эротическому адресу. И это было главное символическое событие холодного зимнего киевского четверга.

© Фото : Femen Активистка Femen во время акции у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© Фото : Femen
Активистка Femen во время акции у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

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Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

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правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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