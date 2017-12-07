Голая киевлянка с веслом призвала Порошенко и Саакашвили "грести" с Украины

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Женщина с веслом и в шапочке для плавания оголилась на митинге сторонников экс-президента Грузии у Верховной рады в Киеве. Нецензурно ругаясь, она требовала от Михаила Саакашвили и президента Петра Порошенко уйти и "дать украинскому народу спокойно жить".

На ее теле был написан призыв к Порошенко и Саакашвили "грести" с Украины. Вскоре присутствующие дали ей одежду и увели в сторону.

У здания Рады должен пройти очередной митинг сторонников Саакашвили. Они уже почти целиком заполнили площадь Конституции напротив парламента. Митинг пока не начался, сцена пуста. В ожидании начала мероприятия люди собираются небольшими группами и общаются между собой.