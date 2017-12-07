Голая киевлянка с веслом призвала Порошенко и Саакашвили "грести" с Украины

12:0107.12.2017
(обновлено: 13:01 07.12.2017)
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КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Женщина с веслом и в шапочке для плавания оголилась на митинге сторонников экс-президента Грузии у Верховной рады в Киеве. Нецензурно ругаясь, она требовала от Михаила Саакашвили и президента Петра Порошенко уйти и "дать украинскому народу спокойно жить".
На ее теле был написан призыв к Порошенко и Саакашвили "грести" с Украины. Вскоре присутствующие дали ей одежду и увели в сторону.
У здания Рады должен пройти очередной митинг сторонников Саакашвили. Они уже почти целиком заполнили площадь Конституции напротив парламента. Митинг пока не начался, сцена пуста. В ожидании начала мероприятия люди собираются небольшими группами и общаются между собой.
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник отправились к Верховной раде "требовать импичмента" президента Украины и развернули в центре Киева палаточный лагерь.
На следующее утро сотрудники правоохранительных органов пришли в лагерь протестующих, чтобы задержать Саакашвили в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".
Несколько десятков полицейских искали Саакашвили, но активисты его не выдали. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика.
Сейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих из них щиты, отобранные у силовиков.
Активисты принесли в лагерь автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.
В ходе столкновений между полицией и сторонниками Саакашвили пострадали четырнадцать полицейских и двое гражданских. По данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Однако пока никого из активистов не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.
Сторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики вновь попытаются напасть на палаточный городок. Несколько десятков митингующих, одетых в камуфляжную форму, даже провели тренировку по отражению атаки силовиков.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.
Бывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, в среду его объявили в розыск.
Луценко дал Саакашвили сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Бывший президент Грузии на это ответил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке.
Здание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы нацгвардии.
Через оцепление силовиков к зданию Верховной рады могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.
К активистам обратился депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который призвал жителtq палаточного городка самим задержать экс-президента Грузии.