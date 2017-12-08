Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Польше арестован бывший глава военной контрразведки Петр Питль. Арест явно политический, поскольку технической необходимости в нем не было. Бывший главный контрразведчик не явился на очередной допрос в ходе длящегося уже почти полтора года следствия по поводу якобы сотрудничества военной контрразведки Польши с ФСБ России.

Питль утверждает, что был болен. Поскольку от правосудия он не скрывался, бежать не пытался, оказывать давление на следствие не мог, арест представляется чрезмерной мерой, особенно в условиях повальной толерантности европейских правоохранительных структур к явным убийцам, грабителям и насильникам, которых не сажают под замок не только на время следствия, но и оставляют на свободе до конца судебного процесса. Сами процессы зачастую завершаются ничем.

А тут уважаемый человек, член правящего истеблишмента. И явно не русофил, поскольку военную контрразведку он возглавлял при президенте Лехе Качиньском и премьере Дональде Туске. Оба политика к числу друзей России не относились и ключевую должность в спецслужбе должны были бы отдать человеку соответствующих взглядов. И вдруг — в тюрьму. Из-за того, что заболел и пропустил один допрос. Официальная версия не вызывает доверия.

Но пазл начнет складываться, если мы вспомним, что сотрудничество с ФСБ, в котором его обвиняют, не было какой-то тайной изменой Польше. Петр Питль организовывал совместную работу в рамках расследования катастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский вместе со всей государственной делегацией. Причем обвинение также очевидно раздуто в политических целях. Питля обвиняют не в самом факте сотрудничества, а в том, что оно состоялось без официального решения польского правительства.

Интересно, что еще в марте 2016 года по этому делу был допрошен тогдашний премьер Дональд Туск (нынешний председатель Европейского совета). Его показания остались засекреченными. Но, покинув прокуратуру, Туск обмолвился, что не будет использовать свой иммунитет председателя Евросовета до тех пор, пока польское расследование не станет мешать его работе. То есть он не исключил, что разбирательство может войти в такую стадию, когда оно затронет работу.

Напомню: данное дело связано с недоверием брата погибшего президента Ярослава Качиньского к официальной версии причин катастрофы. Сейчас Ярослав Качиньский является неформальным лидером Польши. С 2015 года партия "Право и справедливость", основателем и председателем которой является брат погибшего, контролирует пост президента, сейм, сенат, а также сформировала однопартийное правительство.

В свою очередь, Дональд Туск был конкурентом погибшего Леха Качиньского на президентских выборах и проиграл, зато смог отобрать у Ярослава Качиньского пост премьера. С тех пор у Ярослава Качиньского и Дональда Туска отношения были довольно напряженные. Кризисными они стали после гибели Леха Качиньского. Партия Туска "Гражданская платформа" стала главным выгодоприобретателем от этой трагедии, поскольку ей удалось провести в президенты своего представителя Бронислава Комаровского. "Право и справедливость" на пять лет оказалась в оппозиции. Более того, ее попытались маргинализировать.

Сразу после трагедии в Смоленске Ярослав Качиньский находил, что польское правительство Туска недостаточно энергично отрабатывало версию неслучайного характера катастрофы. Судя по всему, его подозрения в адрес Туска со временем не развеялись. Несмотря на то что повторное польское расследование формально пытается искать вину России в случившемся, это камень в огород Туска. Если людям Качиньского удастся обвинить Россию хоть в чем-то и хоть как-то, то получится, что организованное по горячим следам Туском расследование проведено халатно, а его выводы неправильны.

Не исключено, что, пытаясь как можно более оперативно предоставить польской общественности результаты расследования катастрофы, Туск действительно пренебрег некоторыми формальностями и вместо правильно оформленного правительственного решения дал Петру Питлю устное указание о сотрудничестве военной контрразведки Польши и ФСБ России в расследовании трагедии. Едва ли тогда в Варшаве кто-то мог предположить, что впоследствии это станет основанием для уголовного преследования.

Вряд ли Туск в 2016 году на допросе в польской прокуратуре дал показания на себя и признался в том, что санкционировал сотрудничество военной контрразведки с ФСБ с нарушением предусмотренной процедуры. А значит, следствие получило возможность уличить его во лжи. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: никакой руководитель спецслужбы не пойдет без ведома политических властей на совместную работу с иностранной спецслужбой (в данном случае еще и со спецслужбой государства, отношения с которым у Польши были далеки от идеальных). Тем более на сотрудничество открытое. При любом раскладе он должен был доложить и получить соответствующее разрешение (хотя бы устное).

Скорее всего, именно так в том вихре событий и было. Если Петр Питль даст соответствующие показания на Туска, то политические позиции последнего будут серьезно подорваны — как в Польше, так и в структурах ЕС. Похоже, именно для того, чтобы простимулировать Питля к даче нужных показаний, его и решили закрыть под более-менее благовидным предлогом.

© AP Photo Дональд Туск и Ярослав Качиньский © AP Photo Дональд Туск и Ярослав Качиньский

Понятно, что личные мотивы Ярослава Качиньского в борьбе с Дональдом Туском не главные. "Гражданская платформа" Туска — главный внутриполитический конкурент "Права и справедливости" Ярослава Качиньского. При этом сторонники Туска — либералы-глобалисты, евроцентристы и адепты толерантности. В то время как приверженцы Качиньского — консерваторы, сторонники сохранения традиционных польских ценностей, противники размывающей национальные идентичности европейской интеграции. То есть конкуренция между партиями определяется мировоззренческими противоречиями.

"Право и справедливость" в данный момент практически полностью контролирует внутриполитическую жизнь Польши. "Гражданская платформа" частично компенсирует свои слабые позиции внутри Польши поддержкой европейских структур. Важная ниша в системе евробюрократии, которую занимает Дональд Туск, дает ему широкие возможности для поддержания высокого накала критики лидеров ЕС в адрес Польши, управляемой людьми Качиньского. Польскому обществу подспудно внушают мысль, что если не поменять "Право и справедливость" на "Гражданскую платформу", то ЕС отвернется от Варшавы.

Председателем Европейского совета Туск впервые стал в конце 2014 года. Через два с половиной года (в 2017-м) был переизбран на второй срок, который закончится в конце 2019-го. Но и выборы в польский сейм пройдут тогда же, а президента — в 2020 году. Если Качиньский будет ждать, пока истекут полномочия Туска, он может проиграть, поскольку против него будет вся евробюрокатия, уже начавшая организовывать санкции против Польши и угрожающая лишить ее финансовой поддержки ЕС.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Дональд Туск выходит из здания прокуратуры в Варшаве © AP Photo / Czarek Sokolowski Дональд Туск выходит из здания прокуратуры в Варшаве

Уголовное преследование, на которое намекал Туск в 2016 году, когда не исключил, что действия польской прокуратуры могут помешать ему выполнять обязанности председателя Евросовета, как раз и является тем рычагом, при помощи которого можно вырвать из-под Туска европейскую подпорку. Тем более когда появляется возможность обвинить его не просто в сотрудничестве с Россией, а сразу с ФСБ. Как ни смешно, но Запад и его политики крайне чувствительны к таким обвинениям. И, как показывает опыт Трампа и его команды, отмываться даже от абсолютно голословных атак приходится долго и не всегда успешно.

Получение, процессуальное оформление показаний, предъявление обвинений Туску и последующая информационная кампания в европейских СМИ требуют времени, а до начала польского избирательного цикла осталось меньше двух лет. Неудивительно, что Петра Питля арестовали.

Только вот вся эта возня, несмотря на периодические упоминания о некоей "вине России", видится из ЕС не как личная и внутриполитическая борьба Качиньского и Туска, а как битва польских консерваторов против идеалов Евросоюза. В результате все это отражается на Польше. Ее позиции в Европе слабеют. Как уже было сказано, ЕС ввел против Польши экономические санкции. Она постепенно заменяет Венгрию на позиции европейского l'enfant terrible.

В конечном итоге мутные претензии, выдвигаемые Москве командой Качиньского в связи с гибелью польского президентского борта, в рамках более масштабной кампании, направленной против Туска, оборачиваются неожиданными потерями для Варшавы, ослабляя ее позиции на европейском направлении.