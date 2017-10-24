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США предали Уильяма Браудера: отрезвление пешки, возомнившей себя ферзем

08:2324.10.2017
(обновлено: 08:58 24.10.2017)
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© AP Photo / Virginia MayoМеждународный финансист и инвестор Уильям Браудер. Архивное фотоМеждународный финансист и инвестор Уильям Браудер. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Старая житейская мудрость гласит, что не стоит играть в азартные игры с государством. У того слишком большое преимущество в ресурсах, времени и горизонте планирования, чтобы у человека, даже очень состоятельного и влиятельного, был шанс выиграть.
В международной политике ситуация обстоит, пожалуй, еще сложнее.

Человек, рискнувший бросить вызов одному государству, может попробовать опереться на поддержку другой страны. Но нет никаких гарантий, что в итоге он не окажется песчинкой, зажатой между геополитическими жерновами, которые просто раздавят его.

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер. Архивное фото
© AFP 2017 / Odd Andersen
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Удивительно, но иногда эти прописные истины забывают люди, которые, казалось бы, как никто другой должны осознавать их и которых никак нельзя назвать альтруистами, ведомыми высшими идеалами цивилизации и прогресса.

Ладно, уже в достаточно далеком прошлом остались тяжбы фирмы Noga против России. Окончательное поражение компании было зафиксировано Верховным судом Швейцарии аж в 2007 году. Но успех России в противостоянии с акционерами ЮКОСа еще должен быть свеж в памяти. Страна успешно отбилась от 50-миллиардного штрафа, причем в Нидерландском, а не Басманном суде, и это произошло только в прошлом году.

Однако реальность раз за разом демонстрирует, что чужой опыт не идет впрок.

Что ж, российское государство преподало новый урок желающим дергать тигра за усы.

Финансист и инвестор Уильям Браудер. Архивное фото
© AFP 2017 / Leon Neal
Заочно осужденному в РФ Браудеру разрешили въезд в США
Британской газете The Guardian стало известно, что Россия смогла самостоятельно внести в базу Интерпола главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Того самого международного финансиста, который вот уже более десяти лет ведет непримиримую борьбу с российской властью и который в 2013 году был заочно приговорен российским судом к девяти годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов по незаконной схеме.

По информации издания, российское государство воспользовалось юридической лазейкой, позволяющей странам в одностороннем порядке размещать людей в базе данных организации для запроса на арест. Тем самым наши правоохранители преодолели барьер официальных лиц Интерпола, которые неоднократно (по словам самого Браудера, всего было предпринято пять попыток) отказывали России в ее запросах, заявляя, что считают дело политически мотивированным.

Уильям Браудер. Архивное фото
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
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Помимо достижения поставленной цели, у этого события оказался и еще один побочный эффект. Российские правоохранители, которым Запад старательно рисует имидж костоломов, фабрикующих дела против неугодных, доказали, что они являются профессионалами в своем деле и умеют работать по правилам именно западной правовой и судебной системы. Кстати, произошло это не впервые за последние годы, просто на этот раз повод оказался достаточно громким, чтобы на него обратили внимание все СМИ.

Но даже этот успех мог бы стать поводом пренебрежительно хмыкнуть и сказать: "Да ничего Россия Браудеру не сделает", если бы внесение в списки Интерпола не совпало с еще одним неприятным для бизнесмена событием. Практически одновременно с успехом российских правоохранителей власти США аннулировали визу известного финансиста.

Совпадение этих двух обстоятельств является достаточным основанием, чтобы Уильям Браудер почувствовал неприятный холодок, бегущий по спине. Потому что одно дело, когда в противостоянии с Россией ты ощущаешь за собой поддержку — пусть даже условную и чисто моральную — глобальной сверхдержавы. И совсем другое дело, когда тебе — а заодно всему миру — дают понять, что ты — отыгранная мелкая карта.

Глава инвестфонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер
© AFP 2017 / Odd Andersen
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Кроме того, аннулирование визы Браудеру послало значимый сигнал людям по всему миру, с помощью которых США проводят свои внешнеполитические интересы. Поправка Джексона — Вэника, официально отмененная только в 2012 году, наглядно показала место и роль любых идеологических конструкций в американской внешней политике. СССР не существовал уже более 20 лет, а введенные против него торговые санкции все продолжали действовать, прозрачно намекая, что дело было вовсе не в нарушении прав человека.

Нет никаких оснований думать, что с законом Магнитского ситуация будет иной. Однако Уильям Браудер, являя собой активнейший элемент обвинения России по данному делу и инициатором самого акта, уже оказался для американцев ненужным звеном, что ему дали понять самым прямым образом.

Неслучайно на аннулирование визы Браудера бурно отреагировал бывший посол США в России Майкл Макфол, через "Твиттер" потребовавший от Госдепа немедленно исправить ситуацию. Подобный шаг Вашингтона действительно выглядит не просто неприглядно в глазах людей, которые поставили на кон свои репутации, карьеры, а иногда и жизни для поддержки США и их политики в разных точках планеты. Он недвусмысленно им дал понять, что их могут "слить" в любой момент, поскольку они не имеют никакой ценности в глазах своего "сюзерена".

Что стало причиной аннулирования визы Браудера Вашигтоном, не так уж и важно. Не исключено, что нынешняя администрация просто не забыла щедрость финансиста в отношении предвыборной кампании Хиллари Клинтон, о чем буквально на днях вновь мягко напомнил Владимир Путин.

Адвокат Наталья Весельницкая. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В случае Уильяма Браудера его положение усугубляется значимым фактом биографии. Будучи урожденным гражданином США, он отказался от американского гражданства, причем, что характерно, чтобы избежать уплаты налогов. Понимание же патриотизма в Америке вполне схоже с российским, и наверняка немало людей в высших кругах Вашингтона оценивают этот поступок Браудера как предательство своей страны. Это, очевидно, не добавляет ему очков и симпатий в их глазах.

В то же время с большой вероятностью нынешнее обострение ситуации не повлечет для финансиста никаких серьезных последствий.

Вся эта история скорее служит Браудеру извещением, что правила игры существенно поменялись, и они стали для него куда менее комфортными и предсказуемыми, как, собственно, и возможный исход всей этой истории.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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