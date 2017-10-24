США предали Уильяма Браудера: отрезвление пешки, возомнившей себя ферзем

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Старая житейская мудрость гласит, что не стоит играть в азартные игры с государством. У того слишком большое преимущество в ресурсах, времени и горизонте планирования, чтобы у человека, даже очень состоятельного и влиятельного, был шанс выиграть.
В международной политике ситуация обстоит, пожалуй, еще сложнее.
Человек, рискнувший бросить вызов одному государству, может попробовать опереться на поддержку другой страны. Но нет никаких гарантий, что в итоге он не окажется песчинкой, зажатой между геополитическими жерновами, которые просто раздавят его.
Ладно, уже в достаточно далеком прошлом остались тяжбы фирмы Noga против России. Окончательное поражение компании было зафиксировано Верховным судом Швейцарии аж в 2007 году. Но успех России в противостоянии с акционерами ЮКОСа еще должен быть свеж в памяти. Страна успешно отбилась от 50-миллиардного штрафа, причем в Нидерландском, а не Басманном суде, и это произошло только в прошлом году.
Однако реальность раз за разом демонстрирует, что чужой опыт не идет впрок.
Что ж, российское государство преподало новый урок желающим дергать тигра за усы.The Guardian стало известно, что Россия смогла самостоятельно внести в базу Интерпола главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Того самого международного финансиста, который вот уже более десяти лет ведет непримиримую борьбу с российской властью и который в 2013 году был заочно приговорен российским судом к девяти годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов по незаконной схеме.
По информации издания, российское государство воспользовалось юридической лазейкой, позволяющей странам в одностороннем порядке размещать людей в базе данных организации для запроса на арест. Тем самым наши правоохранители преодолели барьер официальных лиц Интерпола, которые неоднократно (по словам самого Браудера, всего было предпринято пять попыток) отказывали России в ее запросах, заявляя, что считают дело политически мотивированным.
Но даже этот успех мог бы стать поводом пренебрежительно хмыкнуть и сказать: "Да ничего Россия Браудеру не сделает", если бы внесение в списки Интерпола не совпало с еще одним неприятным для бизнесмена событием. Практически одновременно с успехом российских правоохранителей власти США аннулировали визу известного финансиста.
Совпадение этих двух обстоятельств является достаточным основанием, чтобы Уильям Браудер почувствовал неприятный холодок, бегущий по спине. Потому что одно дело, когда в противостоянии с Россией ты ощущаешь за собой поддержку — пусть даже условную и чисто моральную — глобальной сверхдержавы. И совсем другое дело, когда тебе — а заодно всему миру — дают понять, что ты — отыгранная мелкая карта.
Нет никаких оснований думать, что с законом Магнитского ситуация будет иной. Однако Уильям Браудер, являя собой активнейший элемент обвинения России по данному делу и инициатором самого акта, уже оказался для американцев ненужным звеном, что ему дали понять самым прямым образом.
Неслучайно на аннулирование визы Браудера бурно отреагировал бывший посол США в России Майкл Макфол, через "Твиттер" потребовавший от Госдепа немедленно исправить ситуацию. Подобный шаг Вашингтона действительно выглядит не просто неприглядно в глазах людей, которые поставили на кон свои репутации, карьеры, а иногда и жизни для поддержки США и их политики в разных точках планеты. Он недвусмысленно им дал понять, что их могут "слить" в любой момент, поскольку они не имеют никакой ценности в глазах своего "сюзерена".
Что стало причиной аннулирования визы Браудера Вашигтоном, не так уж и важно. Не исключено, что нынешняя администрация просто не забыла щедрость финансиста в отношении предвыборной кампании Хиллари Клинтон, о чем буквально на днях вновь мягко напомнил Владимир Путин.
В то же время с большой вероятностью нынешнее обострение ситуации не повлечет для финансиста никаких серьезных последствий.
Вся эта история скорее служит Браудеру извещением, что правила игры существенно поменялись, и они стали для него куда менее комфортными и предсказуемыми, как, собственно, и возможный исход всей этой истории.