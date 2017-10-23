США аннулировали визу финансиста Браудера

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что американские власти аннулировали его визу в один и тот же день, что Россия выпустила ордер Интерполу на его арест. Об этом финансист заявил в своем микроблоге Twitter.
Ордер на арест
Ранее британская газета Guardian сообщила, что Москва самостоятельно внесла инвестора и финансиста Уильяма Браудера в базу Интерпола.
Издание отметило, что Россия воспользовалась лазейкой, которая позволяет в одностороннем порядке размещать людей в базе данных организаций для ордера на его арест.
Финансисту сообщили в Министерстве внутренней безопасности США, что его внесли в базу Интерпола. Также стало известно, что Браудеру аннулировали статус участника программы Global Entry, которая предоставляла упрощенный въезд в США.
С чего все началось
Также Федеральная налоговая служба России потребовала, чтобы основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заплатил более четырех миллиардов рублей ущерба.
"Красное уведомление" требует, чтобы правоохранительные органы стран, участвующих в Интерполе, арестовывали человека, который находится в розыске. После задержания решается вопрос об экстрадиции в страну, начавшую розыск. Правовой основой для издания такого уведомления является ордер на арест или постановление суда, выданные судебными органами заинтересованного государства.