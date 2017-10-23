РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

США аннулировали визу финансиста Браудера

06:5723.10.2017
(обновлено: 07:06 23.10.2017)
219320
© AFP 2017 / Bertrand GuayМеждународный финансист и инвестор Уильям Браудер. Архивное фотоМеждународный финансист и инвестор Уильям Браудер. Архивное фото
© AFP 2017 / Bertrand Guay

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что американские власти аннулировали его визу в один и тот же день, что Россия выпустила ордер Интерполу на его арест. Об этом финансист заявил в своем микроблоге Twitter.

Глава инвестфонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер
© AFP 2017 / Odd Andersen
Как американский "супершпион по России" скрывал правду о деле Магнитского
"Да, это случилось в тот самый день, когда русские выпустили 5-й ордер Интерполу на мой арест", — написал Браудер.

Ордер на арест

Ранее британская газета Guardian сообщила, что Москва самостоятельно внесла инвестора и финансиста Уильяма Браудера в базу Интерпола.

Издание отметило, что Россия воспользовалась лазейкой, которая позволяет в одностороннем порядке размещать людей в базе данных организаций для ордера на его арест.

Финансисту сообщили в Министерстве внутренней безопасности США, что его внесли в базу Интерпола. Также стало известно, что Браудеру аннулировали статус участника программы Global Entry, которая предоставляла упрощенный въезд в США.

С чего все началось

Петербургский международный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Чайка раскрыл причины нападок Браудера на свою семью
Уильям Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России в 1995-2007 годах. Кроме того, Браудер являлся бывшим работодателем аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в СИЗО вызвала огромный резонанс. Летом 2013 года суд установил, что Магнитский в интересах Браудера создал и реализовал нелегальную схему уклонения от уплаты налогов, в связи с чем в России заочно приговорили британского финансиста к девяти годам заключения. В 2014 Москва объявила его в международный розыск.

Также Федеральная налоговая служба России потребовала, чтобы основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заплатил более четырех миллиардов рублей ущерба.

Президент РФ Владимир Путин выступает на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Браудер финансирует то демократов, то республиканцев в США, заявил Путин
Россия летом 2017 года направила запрос о повторном объявлении Браудера в международный розыск по каналам Интерпола. Однако организация отказала в розыске британского инвестора. Тогда Генпрокуратура России направила в Интерпол свои возражения. Представитель Интерпола не стал комментировать судьбу заявления, отметив, что запрос о присвоении так называемого "красного уведомления" проверяется организацией на основе внутренних правил и регламентов.

"Красное уведомление" требует, чтобы правоохранительные органы стран, участвующих в Интерполе, арестовывали человека, который находится в розыске. После задержания решается вопрос об экстрадиции в страну, начавшую розыск. Правовой основой для издания такого уведомления является ордер на арест или постановление суда, выданные судебными органами заинтересованного государства.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Рафик Галлямов
Издание отметило, что Россия воспользовалась лазейкой, которая позволяет в одностороннем порядке размещать людей в базе данных организаций для ордера на его арест.
РИА Новости ria.ru/world/20171023/1507349920.html

причем тут лазейка, закон есть закон,
07:13
23.10.2017
ОтветитьНе отвечать
Йаххааа!
Давайте его сюда, пусть в Бутырке почалится с нашими...
07:05
23.10.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена