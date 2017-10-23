США аннулировали визу финансиста Браудера

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что американские власти аннулировали его визу в один и тот же день, что Россия выпустила ордер Интерполу на его арест. Об этом финансист заявил в своем микроблоге Twitter.

Ордер на арест



"Да, это случилось в тот самый день, когда русские выпустили 5-й ордер Интерполу на мой арест", — написал Браудер.

Ранее британская газета Guardian сообщила, что Москва самостоятельно внесла инвестора и финансиста Уильяма Браудера в базу Интерпола.

Издание отметило, что Россия воспользовалась лазейкой, которая позволяет в одностороннем порядке размещать людей в базе данных организаций для ордера на его арест.

Финансисту сообщили в Министерстве внутренней безопасности США, что его внесли в базу Интерпола. Также стало известно, что Браудеру аннулировали статус участника программы Global Entry, которая предоставляла упрощенный въезд в США.

С чего все началось



Уильям Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России в 1995-2007 годах. Кроме того, Браудер являлся бывшим работодателем аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в СИЗО вызвала огромный резонанс. Летом 2013 года суд установил, что Магнитский в интересах Браудера создал и реализовал нелегальную схему уклонения от уплаты налогов, в связи с чем в России заочно приговорили британского финансиста к девяти годам заключения. В 2014 Москва объявила его в международный розыск.

Также Федеральная налоговая служба России потребовала, чтобы основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заплатил более четырех миллиардов рублей ущерба.

Россия летом 2017 года направила запрос о повторном объявлении Браудера в международный розыск по каналам Интерпола. Однако организация отказала в розыске британского инвестора. Тогда Генпрокуратура России направила в Интерпол свои возражения. Представитель Интерпола не стал комментировать судьбу заявления, отметив, что запрос о присвоении так называемого "красного уведомления" проверяется организацией на основе внутренних правил и регламентов.

"Красное уведомление" требует, чтобы правоохранительные органы стран, участвующих в Интерполе, арестовывали человека, который находится в розыске. После задержания решается вопрос об экстрадиции в страну, начавшую розыск. Правовой основой для издания такого уведомления является ордер на арест или постановление суда, выданные судебными органами заинтересованного государства.