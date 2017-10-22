МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия самостоятельно внесла в базу Интерпола главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, передает The Guardian.

Издание отмечает, что Россия воспользовалась лазейкой, позволяющей в одностороннем порядке размещать людей в базе данных организации для запроса на арест.

Браудер уже сообщил, что Министерство внутренней безопасности США уведомило о внесении его в базу Интерпола. В ведомстве также отметили, что его статус участника программы Global Entry, которая подразумевает упрощенный въезд в США, был аннулирован.

Уильям Браудер, заочно приговоренный в РФ к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях, был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России в 1995-2007 годах. Великобритания ранее отказалась экстрадировать предпринимателя, который после возвращения в США открыто критиковал Россию.

Российские власти объявили Браудера в международный розыск.