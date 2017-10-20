"Страна гибнущей промышленности". Почему люди не знают об успехах России

Ирина Алкснис, для РИА Новости



Когда заходит речь о позднесоветском периоде истории, современный взгляд на те реалии, во многом, совпадает с мнениями живших тогда людей.

Дефицит товаров и идеологический догматизм — это плохо, а высокая социальная защищенность людей и их уверенность в завтрашнем дне — это хорошо. Так думали тогда, и так считают сейчас по перечисленным и множеству иных тем.

Но есть в этом списке и исключения.

Был в Советском Союзе феномен, который к концу его жизни воспринимался обществом весьма равнодушно, а местами даже с некоторым внутренним раздражением — как часть навязчивой и мертвой к тому времени идеологической пропаганды. Речь идет о том, что советские СМИ регулярно и браво рапортовали об очередных трудовых подвигах советского же народа — о рекордных удоях, запущенных заводах, досрочно выполненных пятилетних планах и достижениях строек коммунизма.

Репортажи с производств, колхозных полей или из тайги, где прокладывалась Байкало-Амурская магистраль, были привычным — и в глазах большинства довольно унылым — информационным шумом, сопровождавшим обыденную жизнь советских граждан.

Надо было потерять это — как, впрочем, и существенную часть реального сектора отечественной экономики — чтобы начать ценить и скучать по этим когда-то казавшимся нудными репортажам и статьям.

Однако крайне незначительное присутствие темы достижений отечественного производства в современных российских СМИ обернулось еще одним важным феноменом, который подтвердил давнее наблюдение: то, о чем не пишут газеты/не показывает телевизор, не существует.

На дворе уже давно не 1997 и даже не 2007, а весьма существенная часть отечественного общества продолжает пребывать в убеждении, что они живут в стране гибнущей промышленности и инфраструктурной деградации.

В немалой степени причина этого в том, что люди лично сталкиваются с позитивными тенденциями в российской жизни на вещах, которые им кажутся незначительными мелочами, вроде резко улучшившими за последние годы свое качество дорог. Российской общество в значительной степени просто не знает о масштабных промышленных и инфраструктурных проектах, реализуемых в разных концах страны, проектах, которые будут определять экономику и лицо России в следующие десятилетия. А не знают они этого, потому что об этом практически не рассказывают медиа.

Едва ли не единственным масштабным проектом, о котором знают все, является строительство Крымского моста. Недавние подъемы арок освещались самым подробным образом всеми СМИ.Однако даже относительно моста можно услышать жалобы от крымчан, что федеральные СМИ очень мало уделяют внимания его строительству. А ведь это касается проекта с феноменально активной пиар-службой и вниманием к нему всей страны.

Что же говорить о не столь громких, хотя ничуть не менее масштабных проектах.

На днях практически незамеченной прошла новость о том, что "Газпром" с опережением графика построил более половины первого отрезка газопровода "Сила Сибири" — более 1095 км, или 50,7 процента от общей протяженности его первоочередного участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.

Про грандиозные работы, ведущиеся Россией в Арктике, знают только профессионалы да интересующиеся вопросом энтузиасты. Хотя масштаб деятельности там может поспорить с великими стройками первых пятилеток советской власти — построенный с нуля в кратчайшие сроки морской порт Сабетта, предназначенный для перевалки сжиженного природного газа, строительство нового поколения ледокольного флота… Теперь вот вроде небольшая, но весьма показательная новость — Россия прорабатывает проект волоконно-оптической линии по Северному морскому пути, причем проект предполагается чисто коммерческий.

Можно порадоваться хотя бы тому, что российское общество осознало собственные успехи в сельском хозяйстве, и прекратили свое существование еще совсем недавно бывшие популярными мифы (уже достаточно давно не соответствующие действительности), что у нас нет своего ни зерна, ни мяса, ни овощей. Теперь бы еще привыкнуть к тому, что Россия не только развивает и реконструирует старые, но и строит новые порты (у Сабетты тут очень неплохая компания — Приморск, Усть-Луга) и аэропорты (на днях получил разрешение на введение в эксплуатацию новый аэропорт Ростова-на-Дону "Платов").

Подобные новости, свидетельствующие о глубинной инфраструктурной перестройке страны, поступают едва ли не в ежедневном режиме, но они, в основном, остаются малозамеченными в новостных лентах и на страницах отраслевых СМИ.

Может быть, все-таки стоит позаимствовать советский опыт и рассказывать о достижениях народного хозяйства и "великих стройках капитализма" в России в ежедневном режиме в телевизионный прайм-тайм и на первых страницах изданий?

Ведь нам действительно есть чем гордиться.