Россия прорабатывает проект волоконно-оптической линии связи по Севморпути

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия прорабатывает строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по Северному морскому пути, которая позволит обеспечивать транзит трафика между Европой и Азией по короткому пути, что будет быстрее, чем сейчас, рассказал журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.
По его словам, никакого госучастия с точки зрения финансирования здесь быть не должно. "Проект должен быть самодостаточным с точки зрения экономики. Поэтому нужно, конечно, проработать именно экономическую сторону проекта", — отметил министр.
По его словам, есть множество инвесторов, желающих участвовать в этом проекте. Однако российское участие в нем должно быть ключевым. "Мы готовы внимательно рассматривать эти предложения (инвесторов — ред.). Но все-таки считаем, что именно РФ, обладающая обширной северной морской границей, должна в этом проекте сыграть ключевую роль. Поэтому реализован он может быть только в условиях соблюдения национальных интересов РФ", — подчеркнул министр.
"Потенциал (у проекта — ред.) есть, проект будет прорабатываться, но пока какую-то конкретику обсуждать еще преждевременно", — заключил он.