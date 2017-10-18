Россия прорабатывает проект волоконно-оптической линии связи по Севморпути

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия прорабатывает строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по Северному морскому пути, которая позволит обеспечивать транзит трафика между Европой и Азией по короткому пути, что будет быстрее, чем сейчас, рассказал журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Мы сейчас прорабатываем конкретный возможный маршрут прокладки, схему финансирования. РФ обладает уникальной особенностью, мы имеем более короткий путь, позволяющий соединить Европу с Азией. Это важно с точки зрения телекоммуникаций, потому что сигнал по нему будет проходить быстрее — пусть на несколько миллисекунд, но быстрее, и это очень важно", — сказал Никифоров.

По его словам, никакого госучастия с точки зрения финансирования здесь быть не должно. "Проект должен быть самодостаточным с точки зрения экономики. Поэтому нужно, конечно, проработать именно экономическую сторону проекта", — отметил министр.

По его словам, есть множество инвесторов, желающих участвовать в этом проекте. Однако российское участие в нем должно быть ключевым. "Мы готовы внимательно рассматривать эти предложения (инвесторов — ред.). Но все-таки считаем, что именно РФ, обладающая обширной северной морской границей, должна в этом проекте сыграть ключевую роль. Поэтому реализован он может быть только в условиях соблюдения национальных интересов РФ", — подчеркнул министр.

"Потенциал (у проекта — ред.) есть, проект будет прорабатываться, но пока какую-то конкретику обсуждать еще преждевременно", — заключил он.