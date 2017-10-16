Пассажирский терминал аэропорта "Платов" разрешили ввести в эксплуатацию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию пассажирского терминала строящегося в Ростовской области аэропорта "Платов", сообщила РИА Новости представитель аэроузла Ольга Ладейщикова.

"Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию пассажирского терминала аэропорта Платов. Кроме того, разрешения на ввод в эксплуатацию получены на все объекты строительства, которые возведены управляющей компанией "Аэропорты Регионов" в рамках государственно-частного партнерства по строительству аэропортового комплекса", — пояснила Ладейщикова.

Помимо пассажирского терминала, разрешения на ввод в эксплуатацию получили служебно-технические помещения аэропорта. Перед разрешением Росавиации аэропорт получил заключения о соответствии новых объектов требованиям технических регламентов и проектной документации.

"На протяжении всего строительства аэропортового комплекса Платов, с августа 2015 год по август 2017 года, инспекторы Ростехнадзора ежемесячно посещали стройплощадку и осуществляли проверку исполнительной документации и хода строительных работ. Полученные заключения удостоверяют соответствие параметров всех объектов нормам Градостроительного кодекса", — подчеркнула Ладейщикова.

Инвестор возводит на территории аэропорта оснащенный 9 телетрапами аэровокзал внутренних и международных воздушных линий общей площадью 50 тысяч квадратных метров с пропускной способностью 1740 пассажиров в час, административно-технологический комплекс с залом брифинга экипажей, здания службы специального транспорта и ремонта, государственных контрольных органов, склада Duty Free.

Кроме того, "Аэропорты регионов" (входит в группу компаний "Ренова") занимаются строительством производственно-бытового здания, здания кинологической службы, склада материально-технического снабжения, котельной, грузового терминала.

Аэропорт "Платов" строят в Аксайском районе Ростовской области, в четырех километрах от станицы Грушевская. Проект предусматривает строительство пассажирского терминала пропускной способностью 8 миллионов человек ежегодно. Общий объем финансирования — 47 миллиардов рублей, из которых около 19 миллиардов рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний "Ренова". Первый полет из аэропорта запланирован на 1 декабря 2017 года.