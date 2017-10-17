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Быль сделать сказкой. "Салют-7" и опыты исторической экранизации

08:0017.10.2017
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© Фото : предоставлено компанией СТВКадр из фильма Салют-7Кадр из фильма Салют-7
© Фото : предоставлено компанией СТВ

Андрей Сорокин, для РИА Новости

Как ни удивительно, российское кино состоит не из одной "Матильды". И это хорошо, иначе было бы обидно.

Актёрский состав фильма Салют-7 на премьере в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Космическая драма "Салют-7" заняла первое место в российском прокате

Так, на днях в штатном режиме стартовал в прокате фильма "Салют-7". Причем стартовал с неплохими кассовыми показателями первого уик-энда. Но внимания он заслуживает не только как потенциально успешный проект, но и в первую очередь как очередная попытка злободневной художественной и даже пропагандистской, не будем лукавить, экранизации исторических событий.

Пересказывать сюжет нет нужды. Потому что, во-первых, никто не мешает и в кино посмотреть. И во-вторых, с содержанием фильма можно ознакомиться в любом гугле: в основе действительно лежит реальная история аварийно-спасательной операции советских космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных на орбитальной станции "Салют-7" в июне 1985 года.

Реальная-то реальная, но, понятное дело, украшенная творческими изысками и фантазиями — что естественно для кино. Испортили ли историю эти изыски и фантазии? Какие вообще вольности, авторские высказывания и идейные установки уместны в произведениях такого жанра — жанра исторической экранизации?

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанк Владимир Путин во время встречи со съемочной группой фильма "Салют-7". 3 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время встречи со съемочной группой фильма "Салют-7". 3 октября 2017

Если разобрать фильм на запчасти, то множество эпизодов и деталей — лакомая мишень для придирок разной степени недоброжелательности. Причем на помарки указывают не только злобствующие рецензенты, но и сами прототипы главных героев — и по части исторической достоверности, и даже по части здравого смысла.

А вот в сумме остается совсем другое впечатление — сказка-то годная, жизнеутверждающая в конце концов получилась. Имеющиеся неуклюжие моменты полностью растворяются в добротной производственной драме.

Режиссер Клим Шипенко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 4 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Создатели фильма "Салют-7" хотят отправить в космос режиссера Шипенко
Здесь понятные герои с понятной мотивацией и понятным внутренним миром в экстремальных, но понятных обстоятельствах решают понятную задачу. Поскольку вот так все незамысловато, зрителю ничего не мешает сочувствовать героям и радоваться их победе. А качество съемок такое, что зритель вместе с героями в той же невесомости и болтается, испытывая на себе эффект буквального погружения в среду.
Но вот что важно: любая историческая экранизация — это кино не о прошлом. Это кино о настоящем и для настоящего.

Реальная история "Салюта-7" — всего лишь один из тех удачных "гвоздей", на которые вешается расхожий сюжет и которые придают художественной картине убедительность, яркость и достоверность. Именно из-за этих бесспорных свойств жанр исторической экранизации такой распространенный.

Понятно, что история в умелых руках — ценный кладезь фактуры и образцов для ценностной пропаганды, просвещения и воспитания в требуемом духе. Российская же история — и вовсе неиссякаемый источник.

© Фото : предоставлено компанией СТВНа съемочной площадке фильма "Салют-7"
© Фото : предоставлено компанией СТВ
На съемочной площадке фильма "Салют-7"

Историческая фактура чем удобна? В ней мы опираемся на общеизвестный результат, к которому привело развитие событий. Еще до похода в кино доподлинно и всенародно известно, что миссия Джанибекова и Савиных на "Салюте" 32 года назад закончилась триумфально. И интрига здесь не в результате, а в том, какая сумма качеств и действий героев триумфальный результат дает — и тот конкретный результат 1985 года, и тот предполагаемый, на который мы хотим нацелить сегодняшнего зрителя.

Конечный продукт в этом жанре — не быль, а былина. Сказка, в которой не ложь, но факты, скомпонованные и акцентированные таким образом, чтобы не нарушить исторической достоверности и при этом наиболее доходчиво задать образец мотивации и поведения, объяснить на языке современных понятий, почему этот образец такой образцовый и зачем тебе, современник, хорошо бы этому образцу соответствовать.

В общем, в былине и приврать не грех. Как бесхитростно подытоживает в финале "28 панфиловцев" один из героев, "Ну, внукам можно и больше сбрехать (про подбитые танки), а фрицам сегодня и 14 хватит".

Кстати, "28 панфиловцев" — самая, пожалуй, успешная в современном нашем кино былина — это вообще экранизация не просто исторического события, а исторической легенды. Причем легенда эта сложилась не "впоследствии", а буквально в режиме живого времени, во время битвы за Москву, в виде газетного очерка — с теми фактами, которые были известны журналисту к моменту публикации и которые многократно уточнялись потом. Факты-то потом уточнялись, но ни много ни мало национальным историко-культурным брендом бой у разъезда Дубосеково стал именно в этом виде, газетно-легендизированном.

История реального подвига: на экраны выходит фильм "Салют-7
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера российского фильма "Салют-7".Актёрский состав фильма Салют-7 на премьере в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера российского фильма "Салют-7".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссеры картины - Бакур Бакурадзе и Клим Шипенко.Режиссёры Бакур Бакурадзе (в центре) и Клим Шипенко на премьере фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссеры картины - Бакур Бакурадзе и Клим Шипенко.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках торжественной церемонии, давшей старт прокату фильма, МИА "Россия сегодня" представило фотовыставку из уникального архива агентства. Экспозицию посетил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на фотовыставке МИА Россия сегодня в рамках премьеры фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В рамках торжественной церемонии, давшей старт прокату фильма, МИА "Россия сегодня" представило фотовыставку из уникального архива агентства. Экспозицию посетил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа выставке "История реального подвига" представлены 50 исторических кадров о работе и жизни экипажа "Салюта-7" на орбите и, конечно, о триумфальном возвращении на Землю.Посетители на фотовыставке МИА Россия сегодня в рамках премьеры фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На выставке "История реального подвига" представлены 50 исторических кадров о работе и жизни экипажа "Салюта-7" на орбите и, конечно, о триумфальном возвращении на Землю.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавные роли в фильме исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Вместе с ними в картине снялись Мария Миронова, Игорь Угольников, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Александр Самойленко.Актёрский состав фильма Салют-7 на премьере в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главные роли в фильме исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Вместе с ними в картине снялись Мария Миронова, Игорь Угольников, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Александр Самойленко.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ основу сюжета легла история, произошедшая с советской станцией "Салют-7" в 1985 году. Станция перестала отвечать на сигналы из ЦУПа, а ее падение могло обернуться трагедией. На фото: актеры Виталий Хаев и Владимир Вдовиченков.Актёры Виталий Хаев (слева), Владимир Вдовиченков (в центре) на премьере фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В основу сюжета легла история, произошедшая с советской станцией "Салют-7" в 1985 году. Станция перестала отвечать на сигналы из ЦУПа, а ее падение могло обернуться трагедией. На фото: актеры Виталий Хаев и Владимир Вдовиченков.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо было отправить на орбиту людей, но никто и никогда ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. На фото: актрисы Любовь Аксенова (Новикова) и Мария Миронова.Актрисы Любовь Аксенова (Новикова) и Мария Миронова (справа) на премьере фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо было отправить на орбиту людей, но никто и никогда ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. На фото: актрисы Любовь Аксенова (Новикова) и Мария Миронова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПолет к станции "Салют-7" до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики. На фото: космонавт Виктор Савиных (в центре), участник экспедиции 1985 года.Космонавт Виктор Савиных (в центре) на премьере фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Полет к станции "Салют-7" до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики. На фото: космонавт Виктор Савиных (в центре), участник экспедиции 1985 года.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа фотовыставке МИА "Россия сегодня" оставили автографы сыгравшие в фильме "Салют-7" артисты. На фото: актеры Владимир Вдовиченков, Виталий Хаев и Мария Миронова.Актёры Владимир Вдовиченков, Виталий Хаев и Мария Миронова (слева направо) на фотовыставке МИА Россия сегодня в рамках премьеры фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На фотовыставке МИА "Россия сегодня" оставили автографы сыгравшие в фильме "Салют-7" артисты. На фото: актеры Владимир Вдовиченков, Виталий Хаев и Мария Миронова.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкФильм выходит в прокат 12 октября при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".Посетители на фотовыставке МИА Россия сегодня в рамках премьеры фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фильм выходит в прокат 12 октября при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПредставленные на выставке фотографии охватывают историю орбитальной станции "Салют-7" и ее героев с 1979 до 1985 годов.Посетитель фотографирует на фотовыставке МИА Россия сегодня в рамках премьеры фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Представленные на выставке фотографии охватывают историю орбитальной станции "Салют-7" и ее героев с 1979 до 1985 годов.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПродюсер Сергей Сельянов назвал фильм "Салют-7" "напряженной и яркой историей" об успешном спасении орбитальной станции.Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов на премьере фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Продюсер Сергей Сельянов назвал фильм "Салют-7" "напряженной и яркой историей" об успешном спасении орбитальной станции.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПремьеру картины также посетили генеральный директор телеканала "Россия-1", первый заместитель генерального директора ВГТРК, член совета директоров "Ростелекома" Антон Златопольский и его супруга, журналист и телеведущая Дарья Златопольская.Генеральный директор телеканала Россия-1, первый заместитель генерального директора ВГТРК, член совета директоров Ростелекома Антон Златопольский и его супруга, журналист и телеведущая Дарья Златопольская на премьере фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Премьеру картины также посетили генеральный директор телеканала "Россия-1", первый заместитель генерального директора ВГТРК, член совета директоров "Ростелекома" Антон Златопольский и его супруга, журналист и телеведущая Дарья Златопольская.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосетитель фотовыставки МИА "Россия сегодня" на премьере фильма "Салют-7" в кинотеатре "Октябрь".Посетитель на фотовыставке МИА Россия сегодня в рамках премьеры фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Посетитель фотовыставки МИА "Россия сегодня" на премьере фильма "Салют-7" в кинотеатре "Октябрь".
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А классическая вершина в жанре кинобылины — это, конечно, "Александр Невский". До сих пор ученым-историкам приходится терпеливо (и, кстати, безуспешно, что самое занятное) разъяснять, что Ледовое побоище — это не совсем то, что в фильме. Да уж, с исторической фактурой XIII века там, признаться, скудновато. Зато для внешнеполитических реалий накануне Великой Отечественной — в самый раз. А злободневно узнаваемые образы евроориентированных новгородских барыг — это и вовсе проницательное послание потомкам из 1938 года в XXI век.

Это не к тому, чтобы поставить "Панфиловцев" или "Салют" вровень с фильмом Сергея Эйзенштейна. Это к тому, что в жанре исторической кинобылины есть, в свою очередь, свои образцы и легенды, и современным деятелям киноискусства есть к чему стремиться.

© Фото : предоставлено компанией СТВКадр из фильма "Салют-7"
© Фото : предоставлено компанией СТВ
Кадр из фильма "Салют-7"

И пускай Владимир Джанибеков смущенно отнекивается: мол, лишнего нам приписали, ничего особо героического в том полете на "Салюте" не было, дело житейское. Это, к слову, дополнительно характеризует личные качества дважды Героя Советского Союза и планку его требований к себе. Но, повторяю, "Салют-7" — не быль о конкретном экипаже, это фильм-былина, фильм-плакат об образцовых людях такого вот типа. А в таком жанре гиперболы и обобщения — дело рядовое и даже обязательное.

Ограничения для творческого разгула метафоричности, конечно, есть. Мы их можем если не сформулировать с математической точностью, то ощутить на конкретных примерах.

Владимир Путин во время встречи со съемочной группой фильма Салют-7. 3 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин посмотрел фильм о советской космической станции "Салют-7"

Если кино о том, что человек — жертва истории, если человеку противопоставляются страна и общество, как во "Времени первых", то это по-европейски жалостливо, но лукаво и потому как минимум неубедительно. И русской истории, и русской культуре такая логика чужда. Понятно, что в этой чуждой логике на экране появляются истеричный космонавт Леонов и истеричный генеральный конструктор Королев, которых, разумеется, в природе не было и быть не могло.

А если кино о том, что человек — творец истории, как в "Салюте-7", то такому простительно и сигаретку в невесомости выкурить, и историю творить буквально молотом в открытом космосе. И здесь нет "подвига вопреки стране", потому что человек, страна и государство — это одно и то же. В таком кино герой и зритель одинаково понимают смысл задач и обстоятельств. И если внезапные американцы норовят умыкнуть нашу орбитальную станцию, спрятав ее в трюме шаттла, а советское руководство собирается сбить все это хозяйство ракетным залпом, — можно, конечно, упрекать авторов в брутальной прямолинейности. Но суть глобальной конкуренции, хоть и несколько неуклюже выраженная в художественном образе, одинаково и адекватно понимается и 32 года назад, и сегодня.

Иными словами: "не навреди", не представляй историю и людей хуже, чем они были. И, соответственно, зрителя своего учи хорошему, а не плохому.

© Фото : предоставлено компанией СТВКадр из фильма "Салют-7"
© Фото : предоставлено компанией СТВ
Кадр из фильма "Салют-7"

И самое главное — не мсти прошлому, не воюй с ним, не пытайся его переиначить под свои сегодняшние представления о прекрасном. Кстати, практика показывает, что если кто не приемлет прошлое, то у него и представления о настоящем и будущем затейливо-сомнительные. В киноиндустрии "закон бумеранга" работает максимально прямолинейно: нетрудно заметить, что ритуальный антисоветизм самым роковым образом отражается на кассовых показателях.

Прошлое — это не место для дискуссий и рефлексий. Прошлое — это константа. Только в качестве бесспорной константы оно и становится тем самым источником образцов и легенд, полезных сегодня "юноше, обдумывающему житье". И если в кино прошлое играет именно эту главную роль, — тогда кино получилось.

© Фото предоставлено кинокомпанией СТВПавел Деревянко в фильме "Салют-7"
© Фото предоставлено кинокомпанией СТВ
Павел Деревянко в фильме "Салют-7"
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