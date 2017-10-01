Прекратить "исторический Майдан" в России

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Вначале — новости. Сегодня, как сообщают СМИ, следствием предъявлено обвинение в "принуждении к совершению сделки или отказу от нее" некоему А. Калинину. Речь о человеке, предположительно, рассылавшем киносетям угрозы и требования отказаться от кинопремьеры о личной жизни балерины XIX века и будущего российского императора. Требования поступали от имени организации "Христианское государство" и, как мы помним, внезапно достигли результата: две крупные сети от проката фильма отказались.

Что по-настоящему поразительно в этой истории — личность самого А. Калинина, насколько можно судить из опубликованных в прессе данных, не представляет собой вообще ничего, причем в неоперабельной стадии.

Какой-то обладатель аккаунта в соцсетях и собственного ютьюб-канала, гнавший на свою крошечную аудиторию свое затейливое мировоззрение. Бродячий радикальный вождь без последователей, каких сотни и тысячи по всей стране. Болтавшийся годами по разным партиям без членов, "фронтам" без бойцов и "общественным движениям" без общественности. Обычно такие привлекают внимание медиа после того, как наносят что-нибудь несовместимое с жизнью своим знакомым "по причине возникшей личной неприязни после совместного употребления". И место их в криминальной хронике.

И поэтому особенно показательно, что очередной типичный "инвалид амбиций" ухитрился стать медиаперсоной, просто рассылая грозные мейлы.

Все, что понадобилось ему для того, чтобы получить свои 15 минут славы и из никого ненадолго стать кем-то, это: а) контрафактно использовать бренд знаменитой террористической армии и б) оседлать хайп, поднятый вокруг событий 130-летней давности представителями немаргинальной публичной политики.

И есть основания порассуждать о том, что же позволило хайпу случиться, а маргиналу — оседлать его.

У меня есть версия. Я ее озвучивал еще весной, после первых приступов "матильдинга" и очередных призывов закопать В. И. Ленина, озвученных звездами эстрады. Согласно этой версии, проблема в том, что у нас в стране история работает не по специальности.

Вместо того чтобы работать просто "дневником нации", в который бывает полезно заглянуть и припомнить, какие действия к чему приводят. Или архивом мифов в хорошем смысле слова — то есть образцовых и эпических моделей поведения. Или фоном для красочной игровой и киношной индустрии, наконец. Помимо (а зачастую и вместо всего) этого, история у нас выполняет обязанности злободневности.

Это история (а также ее отображение) поставляет нам сегодня повестку. Это ее конфликты вековой давности, все участники которых давно мертвы, внезапно производят сегодня инфоповоды и "разжигают дискурс".

Вероятно, изначально исторический материал просто казался отечественной элите наиболее безопасным горючим для растопки общественных дискуссий. Прочие конфликты — от этнических до экономических — слишком рискованные, поэтому государство их по возможности и достаточно эффективно купирует. А история была, если можно так выразиться, пущена на самотек. В том смысле, что широким кругам неравнодушных общественных меньшинств дали возможность играть в реконструкторов и ссориться из-за былого.

Однако история оказалась не таким безобидным материалом, как представлялось. Чему способствовала, конечно, "историческая анархия" последних десятилетий, позволившая сложиться в обществе десяткам радикальных мифологических школ. Эти школы распространяют мифы — но не добрые, воодушевляющие и героические, а злобные, ищущие в современности недобитых врагов прошлого. И при этом имеющие лазейку в публичное пространство.

Фактически историю у нас раздеребанили как какую-нибудь госкомпанию в 90-х, да так и забыли огосударствить обратно. И сейчас там продолжается битва вполне в духе 90-х же — с угрозами, рейдерским захватом трактовок отдельных событий, с битвами за бюджеты, кстати, ну и так далее.

В результате в некоторых "школах злых мифов" накопилась такая критическая масса неприятия инакомыслия, что она сдетонировало на нелепом, казалось бы, поводе. Последствия мы все наблюдаем. И, кстати, будем наблюдать и после премьеры несчастливого кинополотна про балерину. Потому что в декабре, например, театр народного артиста РСФСР Николая Губенко готовится ставить спектакль про Распутина, и в его сторону из недр радикальных медиа уже тоже прозвучали первые призывы "ату его".

Поэтому, кажется, настало время сделать с историей то же самое, что сделано уже во многих других областях нашей жизни.

Государству, во-первых, стоит прийти на эту самую битву реконструкторов и установить там свои внятные правила игры, напомнив всем разницу между дискуссией и разжиганием. А во-вторых (и этим государство, например, в лице Минобрнауки, сводящей к минимуму анархию учебников, уже частично озаботилось), внести порядок в собственную версию отечественной истории, не проклинающую ни один из ее значимых периодов. Эта версия, конечно, не должна быть обязаловкой, но должна нормально так возвышаться над всеми радикальными мифами, ни один из которых уже не сможет претендовать на официозность.

Задача эта будет непростой — потому что за десятилетия распила истории многие из обладателей официальных титулов уже сами представляют собой какие-нибудь исторические секты и продвигают злые мифы под видом "восстановления неудобной правды".

Но зато в результате, если государство справится, маргиналы вернутся туда, где им место: на свои закрытые форумы.

А история наконец-то будет работать у нас строго по специальности.