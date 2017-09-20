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"Россия напала на США". Но Морган Фриман призывает к гражданской войне

11:0120.09.2017
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© AP Photo / Chris Pizzello/ InvisionМорган Фримен. Архивное фотоМорган Фримен. Архивное фото
© AP Photo / Chris Pizzello/ Invision

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Любимый нами актер Морган Фриман — главный образ негритянского мудреца в американском и мировом кинематографе — сообщил, что находится с нашей страной в состоянии войны. И призывает вступить в битву всех соотечественников доброй воли.

Перевод воззвания дословно:

"На нас нападают. Мы на войне. Представьте такой сценарий фильма: бывший агент КГБ, разгневанный на крушение своей родины, замышляет план мести. Продвигаясь через хаос, он поднимается на вершины власти в постсоветской России и становится президентом. После чего обращает взор на своего заклятого врага — США. И, поскольку он истинный шпион КГБ, использует кибермощности для атаки на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и лжи, он убеждает людей в демократических обществах не верить их СМИ, их политическим протестам и даже собственным соседям. И он побеждает!

Владимир Путин — этот шпион, и это не сценарий фильма.

Презентация книги Хиллари Клинтон Что случилось в Нью-Йорке. 12 сентября 2017
© REUTERS / Andrew Kelly
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Наш президент должен прямо рассказать нам правду. Он должен сесть за стол в Овальном кабинете и рассказать: "Мои друзья-американцы, в ходе прошедших выборов мы подверглись нападению Российского государства. Я призвал конгресс и разведывательное сообщество использовать все возможные ресурсы для проведения всеобъемлющего расследования того, как конкретно это произошло. Свободный мир рассчитывает на нас и наше лидерство".

(Дальше там про 250 лет американской демократии, которая светила всему благодарному миру, но это мы опускаем.)

…Вступай в битву. Присоединяйся к комитету по расследованию России. Вот ссылка на сайт. Лайкни нас на фейсбуке".

Что тут стоит отметить.

Во-первых. Морган Фриман (ну и режиссер Роб Райнер, создавший рекламируемый комитет) передают горячий привет всем российским звездам кино, театра, а заодно и эстрады, которые считают, что Искусство Вне Политики — и должно быть Вне Политики, и вообще это грязное дело, поэтому обязанность человека искусства — порхать над действительностью, не задевая ее грязь чистыми своими перышками.

Здание Конгресса США. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
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Во-вторых. Морган Фриман, конечно, немного лукавит. Это как раз и есть сценарий фильма, причем не одного и не двух, а десятков. История с обозленным агентом КГБ, который в целях страшно отмстить Америке приходит к власти (или просто просачивается в американское общество) и начинает разрушать ее изнутри как может — это баян еще с 90-х. Иначе кто, спрашивается, захватывал власть в Казахстане в 1997-м с целью восстановить СССР и захватывал американского президента в "Самолете президента"? Кто засылал к американцам замаскированную под Анджелину Джоли агента детского КГБ Солт? Кто, в конце концов, надевал на себя плазмосбрую с целью забить плазменными кнутами лучшего парня в Америке — летающего Железного человека? Ну и так далее.

И, наконец, в-третьих — и это главное. Как ни странно, несмотря на все сознательные аллюзии на американские военные агитки времен предыдущих войн ("Вступай в битву. Присоединяйся к комитету, лайкай нас отважно на фейсбуке!") — это вовсе не призыв к войне с нами или с нашим мстительным диктатором Владом Путиным.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин

Путин, как мы уже писали, — всего лишь созданный усилиями передовых западных массмедиа "бог зла", в сотворении образа которого эти самые передовые СМИ немного перестарались. Он не только вездесущ, управляет всем и проникает всюду — у него еще и ядерный тоталитарный режим, который обычным и привычным американским методом не обрушишь.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Поэтому если прислушаться внимательно к воззванию, прочувствованно зачитанному замечательным актером Фриманом, то становится ясно, что это, конечно, да, призыв на войну. Только не на войну с Россией.

Это призыв на гражданскую войну в США. Потому что смысл и мякотка всего воззвания — "Давайте заставим нынешнего нашего президента, Дональда Трампа, которого мы даже не поминаем по имени в ролике, выполнить наши требования. Пусть он, президент, сядет прямо вот в Овальном своем кабинете и признается, что выборы, на которых он победил, были сфальсифицированы, и призовет использовать все силы, чтобы эти выборы были признаны незаконными. И что сам он — никакой не президент, в конце-то концов".

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Ну то есть пока что "хватайте оружие, идите на Белый дом" в рекламе, конечно, не фигурирует. Пока что призыв идет вступать в ряды и лайкать группу — в тех самых соцсетях, которые, как мы помним, взломаны и наполнены русской ложью для уничтожения демократии.

Член Ку-клукс-клана во время акции против демонтажа памятников деятелям Конфедерации в Шарлоттсвилле, США. 7 августа 2017
© AFP 2017 / Andrew Caballero-Reynolds
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То есть гражданская война, предлагаемая зрителям заказчиками фримановского ролика, — это пока война в формате Майдана. С целью лишения вроде как законно избранного, причем уже почти год назад, президента легитимности. Ну а дальше — как получится.

Но в любом случае сам факт задействования такой тяжелой артиллерии, как четвертый по цене актер Голливуда, говорит о том, что ставки в американской "холодной гражданской" в очередной раз повысились.

И уютно от этого остальному миру, конечно, быть не может.

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