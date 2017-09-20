"Россия напала на США". Но Морган Фриман призывает к гражданской войне

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Любимый нами актер Морган Фриман — главный образ негритянского мудреца в американском и мировом кинематографе — сообщил, что находится с нашей страной в состоянии войны. И призывает вступить в битву всех соотечественников доброй воли.
Перевод воззвания дословно:
"На нас нападают. Мы на войне. Представьте такой сценарий фильма: бывший агент КГБ, разгневанный на крушение своей родины, замышляет план мести. Продвигаясь через хаос, он поднимается на вершины власти в постсоветской России и становится президентом. После чего обращает взор на своего заклятого врага — США. И, поскольку он истинный шпион КГБ, использует кибермощности для атаки на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и лжи, он убеждает людей в демократических обществах не верить их СМИ, их политическим протестам и даже собственным соседям. И он побеждает!
Владимир Путин — этот шпион, и это не сценарий фильма.
(Дальше там про 250 лет американской демократии, которая светила всему благодарному миру, но это мы опускаем.)
…Вступай в битву. Присоединяйся к комитету по расследованию России. Вот ссылка на сайт. Лайкни нас на фейсбуке".
Что тут стоит отметить.
Во-первых. Морган Фриман (ну и режиссер Роб Райнер, создавший рекламируемый комитет) передают горячий привет всем российским звездам кино, театра, а заодно и эстрады, которые считают, что Искусство Вне Политики — и должно быть Вне Политики, и вообще это грязное дело, поэтому обязанность человека искусства — порхать над действительностью, не задевая ее грязь чистыми своими перышками.
И, наконец, в-третьих — и это главное. Как ни странно, несмотря на все сознательные аллюзии на американские военные агитки времен предыдущих войн ("Вступай в битву. Присоединяйся к комитету, лайкай нас отважно на фейсбуке!") — это вовсе не призыв к войне с нами или с нашим мстительным диктатором Владом Путиным.
Путин, как мы уже писали, — всего лишь созданный усилиями передовых западных массмедиа "бог зла", в сотворении образа которого эти самые передовые СМИ немного перестарались. Он не только вездесущ, управляет всем и проникает всюду — у него еще и ядерный тоталитарный режим, который обычным и привычным американским методом не обрушишь.
Это призыв на гражданскую войну в США. Потому что смысл и мякотка всего воззвания — "Давайте заставим нынешнего нашего президента, Дональда Трампа, которого мы даже не поминаем по имени в ролике, выполнить наши требования. Пусть он, президент, сядет прямо вот в Овальном своем кабинете и признается, что выборы, на которых он победил, были сфальсифицированы, и призовет использовать все силы, чтобы эти выборы были признаны незаконными. И что сам он — никакой не президент, в конце-то концов".
Ну то есть пока что "хватайте оружие, идите на Белый дом" в рекламе, конечно, не фигурирует. Пока что призыв идет вступать в ряды и лайкать группу — в тех самых соцсетях, которые, как мы помним, взломаны и наполнены русской ложью для уничтожения демократии.
Но в любом случае сам факт задействования такой тяжелой артиллерии, как четвертый по цене актер Голливуда, говорит о том, что ставки в американской "холодной гражданской" в очередной раз повысились.
И уютно от этого остальному миру, конечно, быть не может.