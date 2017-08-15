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Как Путин стал американским богом

08:0015.08.2017
(обновлено: 08:16 15.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

"Путин вылл кылл ми", — со старательно дубовым русским выговором сообщает дрожащий голос. "Путин меня убьет".

Возле здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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В начале августа на канале Netflix, специализирующемся, в принципе, на жестких сериалах про интриги, секс и насилие, вышел документальный фильм "Икар" — про русский допинг. Фильм получил немедленно 98% критических похвал на авторитетном сайте "Гнилые Помидоры" и отличную прессу, поясняющую, что вот отсюда-то зритель почерпнет страшную и величественную картину империи русского допинга, на вершине которой восседает, держа все нити, лично русский президент.

…Конечно, эпитет "документальный" к кино такого рода всерьез применять нельзя. Ну, или, вернее, можно — в той же степени, в какой можно было считать документальным "Бората" 2008 года. В "Борате", напомним, британский комик, притворившись тележурналистом из никому не известной карикатурной страны под названием "Казахстан", троллит ничего не подозревающую американскую публику гуронским простодушием.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Злой Путин на обложке Time. О мрачном культе западных СМИ
В "Икаре" карикатурную страну зовут "Россия", и посланец из нее как бы вполне реальный. Это Григорий Михайлович Родченков — бывший отечественный химик и деятель антидопингового комитета. В 2015-м обвиненный WADA в содействии "русской допинговой мафии" и поначалу категорически все отрицавший. Затем сбежавший в США и категорически все признавший. И теперь картинно скрывающийся от Путина, который, безусловно, "вылл кылл хим", если найдет.

© Alex Productions (2017)Кадр из фильма "Икар"
© Alex Productions (2017)
Кадр из фильма "Икар"

Так вот, Родченков по фильму "помогает" режиссеру-персонажу одолеть антидопинговую систему и стать незаметно для контролеров как бы чемпионом по велоспорту. То есть тут жанр "Борат" смыкается с жанром "парень ставит на себе эксперимент", в котором сняты известный антифастфудный "Сделай меня огромным" и куча менее известных подражаний, где независимые режиссеры ополчаются кто на сахар, кто на водопровод, кто на систему городских парковок.

Но дело не в жанре. Нам с вами интересно другое.

Президент РФ Владимир Путин. 18 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Простой американский блогер разоблачил Путина: дно пробито
Как признают критики, в кино данный фильм, понятно, не привлек бы значительного интереса. И сама по себе картина, конечно, не слишком хороша. Но у нее есть действительно блестящий ход — и это появление сказочного персонажа из страшной России, за которым охотится лично Путин.

Такой ход превращает скучную производственную драму "как объехать допинг-контроль" в мистическое пропагандистское полотно в традициях рейгановской пиар-битвы с "империей зла". Потому что через очередного перебежчика изображается целая пугающая вселенная — вселенная бездонного русского страха и бескрайней русской лжи, угрожающей всему миру. Причем эта злая вселенная сконденсирована в одной фигуре — руководителя Российской Федерации.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтанция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Станция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" в Сочи

И вот тут начинается самое главное.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле. 29 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Черные метки" для Путина у Америки закончились
Нужно понять, что за последние несколько десятилетий в западной масскультуре еще не было отрицательных фигур, равных Russia's Putin.

Какой-нибудь жалкий Усама только и умел, что посылать самоубийц взрывать то и это.

Какой-нибудь локальный Асад (ранее известный как Саддам, или Каддафи, или Фидель) всего лишь "убивал собственный народ" или "производил оружие массового поражения".

И даже корейские Кимы, у которых образ в западном масскульте вообще передается по наследству, как корона, — максимум размахивают ядерной ракетой.

А русский Путин — он сверхчеловечески повсеместен. Он везде успевает и творит незаметное зло повсюду и разнообразно.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сможет ли армия Евросоюза "уничтожить Путина"
Путин, само собой, угнетает собственный народ, в особенности гноит в лагерях геев и свидетелей Иеговы.

Путин управляет империей допинга, выдавая на-гора армию биороботов, накачанных неведомым, но страшным супернаркотиком мельдонием.

Путин защищает тирана Асада.

Путин сбивает ракетами самолеты — с президентами и просто так. Доказать пока не могут, но все знают.

Путин насылает толпы нелегальных иммигрантов на Европу и готовится в 2022 году атаковать Эстонию.

Путин вмешивается в американские выборы. А также во французские, немецкие, голландские, итальянские — и далее по списку. Путин взламывает серверы и сливает все "Викиликсу".

Президент РФ Владимир Путин и телеведущая NBC News Меган Келли во время интервью. 3 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Интервью Путина и лучшая шутка Захаровой: разоблачительный фельетон

Путин не забывает давить соседей, вторгаясь на Украину так, что его никто не видел, но все знают.

Путин в обход санкций чинит угрожающее иранское оружие на своих секретных базах.

Путин, как выяснилось только что, стоит даже за венесуэльским диктатором Мадуро, угнетающим-собственный-народ (да, а вы не знали?).

Прямо даже как-то трудно поверить, что все это ухитряется творить руководитель глубоко деградирующей, изолированной страны с порванной в клочья экономикой.

Президент США Дональд Трамп говорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным, 28 января 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Путин и Трамп на старте совместной большой игры
Более того: раз страна Путина деградирует, изолирована и порвана в клочья — значит, многообразное, невидимое и могучее зло, которое творит Путин, возможно благодаря его собственным сверхзлодейским способностям. Далеко выходящим за рамки обычных человеческих возможностей.

…Я это все к чему.

По-моему, западный коллективный медиакласс, взявшись сооружать из России и ее президента зло, уже немного перестарался.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин

Мифическую фигуру В. В. Путина следовало все-таки сохранять в человеческих рамках. То есть он должен был оставаться пусть хитрым и ловким, но все же победимым противником. Уступающим силам добра по всем параметрам.

Тот же Путин, который в итоге получился у агитпропа передовых стран, — настолько превосходит по вездесущности и всемогуществу любые западные фигуры, что все возможные в реальности "наказания" его и его страны выглядят жалкими полумерами. А раз разобраться с Россией Путина так, как привыкли США разбираться с силами зла поменьше, по понятным причинам невозможно — то совершенно непонятно, что с ней вообще делать.

И поскольку агитпроп всегда действует в обе стороны, битва с Путиным начинает представляться заведомо безнадежной и самим создателям образа. В связи с чем у элит передовых стран начинается истерика просто оттого, что кто-то из их руководителей с Путиным встречается и разговаривает. Кажется уже, что в идеале сынам Запада нужно стать тенью для Путина, чтобы его страшный глаз не разглядел их и не перетащил на темную сторону.

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Колумнист Guardian: от "поединка" США и Евросоюза выиграет Путин
В свое время в Рунете появился обидный мем "Путин — бог украинцев". Имелось в виду, что находящаяся в иллюзиях и бесконечном раздрае медийная элита Незалежной не придумала ничего лучше, чем объяснять все происходящее с ней волей (злой, конечно) российского президента. И что объяснение всех бед Путиным — это, в принципе, удел инвалидов, декларация собственной беспомощности.

Ну и вот. Сегодня мы видим, как В. В. Путин становится богом американцев — и подчиненных им наций. И есть все основания полагать, что это — симптом того же, очень "украинистого" по сути, сумеречного состояния их собственных дел (другие аналогии вроде сноса памятников с факельцугами и трупами тоже как-то наталкивают).

…Тут, в принципе, положено задаться вопросом, что нашей стране (дипломатии, пропаганде и масскультуре) со всем этим делать.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп как лидер неправильного Запада
Есть мнение, что самым эффективным инструментом в данной ситуации является здоровый юмор. Всерьез бороться с мрачным культом вездесущего зла — потребует сил и времени, которых у нашей страны просто нет. У руководства страны, а также у ее медиа, дипломатии и силовых ведомств имеются более насущные задачи — в частности, спокойно продолжать переглобализацию с участием вменяемых мировых центров силы. Которая так и так уже идет — безотносительно того, что об этом думают в "мозговых центрах" стратегических конкурентов и их "международных организациях".

А вот хорошие шутки уже неоднократно доказывали свою способность разрушать самые могучие пропагандистские империи с их фантомами.

Так что если уж с кем-то и искать взаимопонимание на Западе — то скорее с их сатириками, чем с их агитпропом. Лучший способ победить любое мракобесие и страхи — это заставить их жертв посмеяться над ними.

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