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Американская бойня: чему нас учит трагедия в Шарлоттсвилле

Сюжет:
Ситуация в Виргинии после беспорядков (14)
11:5813.08.2017
(обновлено: 12:37 13.08.2017)
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© REUTERS / Jim BourgПолиция на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)Полиция на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© REUTERS / Jim Bourg

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Главная новость международной жизни сегодня — ЧП в американском штате Вирджиния.

Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния
© AP Photo / Steve Helber
В Кентукки ускорят перенос памятников конфедератам из-за ЧП в Виргинии
Напомним коротко. Сначала было решено снести статую генерала Ли, командовавшего армией южан в американской Гражданской войне полтораста лет назад. Статуя Ли, появившаяся в память о конфедератах в 1924-м, долгие десятилетия мирно стояла в университетском городке Шарлоттсвилле.

Но те, кто устанавливал ее, еще не знали, что спустя век генерал Ли будет символизировать не просто проигравшую сторону, а сторону исторически неправую и даже преступную — ведь южные штаты, как мы помним, были рабовладельческими. 

В апреле нынешнего года городской совет принял решение статую снести и продать, а Парк имени генерала Ли переименовать в Парк эмансипации. Это передовое решение было приторможено судом, но время неумолимо приближалось к сносу, что вызвало в вирджинском городе своеобразный "оккупай". Из разных мест и даже из разных штатов в Шарлоттсвилл начали прибывать активисты правых организаций и просто потомки солдат конфедерации, выступающие в защиту статуи.

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© AFP 2017 / PAUL J. RICHARDS
Трамп выразил соболезнования после крушения вертолета в Виргинии
Город стал ареной противостояния "южан" с одной стороны и носителей передовых ценностей — с другой. Естественно, к защитникам исторической памяти примкнули белые "супрематисты" и прочие фрики, а к носителям передовых ценностей — активисты ультралиберальных организаций и негритянских объединений.

В ходе нынешнего уикенда это вылилось сначала в ночные столкновения, а затем и в кровопролитие со смертельным исходом. Двадцатилетний житель Огайо за рулем собственного автомобиля протаранил либералов, протестующих против консерваторов, против сноса памятника Ли — и снес пару десятков врагов, в результате чего одна 32-летняя женщина погибла.

Сейчас продвинутая общественность и демократическое руководство города обвиняют защитников статуи в том, что "они принесли хаос в Шарлоттсвилл" и призывают их "убраться". В передовых СМИ, в том числе федерального уровня, все защитники статуи именуются исключительно "расистами" и "ультраправыми". Читателям и зрителям напоминают, что "раскол в американском обществе резко усилился после победы Трампа на выборах". Самого Трампа упрекают в том, что он осудил насилие и призвал всех к миру вместо того, чтобы заклеймить адресно именно белых защитников памятника. Ну и так далее.

© AP Photo / Steve Helber Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния
© AP Photo / Steve Helber
Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния

Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния
© AP Photo / Steve Helber
Губернатор Виргинии заявил, что ультраправым "нет места в Америке"
…Что по этому поводу хотелось бы отметить.

Во-первых, впечатляет тот факт, что ультраправый юнец, въехавший в толпу, обвинен в "убийстве второй степени" — то есть преднамеренном, но незапланированном. Просто один из "защитников Ли" в какой-то момент противостояния подзарядился атмосферой настолько, что прыгнул за руль своей машины и стихийно воспроизвел тактику исламских террористов в Европе, пропахав ненавистных оппонентов.

А во-вторых и в-главных — тут есть один нюанс, важный не только для далекой Америки, но и для нас тоже.

Конечно же, никакой Трамп раскол в американском обществе не вызывал. Просто на всякий случай напомним, что количество столкновений и беспорядков на расовой почве начало резко идти вверх отнюдь не при нем, а при его предшественнике Бараке Обаме (Фергюсон с его знаменитыми погромами, на минуточку, случился в 2014-м). Этот резкий скачок ненависти всех ко всем был еще объектом вдумчивых статей, авторы которых недоумевали, почему с приходом такого толерантного президента, объединившего в себе две расы, вдруг стало столько "расовых" ЧП.

© REUTERS / Joshua RobertsАкции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh, File
Трамп призвал не допустить насилия на фоне акции ультраправых в Виргинии
Трамп в лучшем случае стал одним из симптомов углубляющегося американского раскола — но никак не его причиной.

Реальной причиной "глубокого раскола в обществе" является банальное обеднение широких масс и углубляющееся уже не первый год социальное расслоение. Притом что богатые в США, как и во всем мире, становятся богаче, в целом американцы живут сегодня беднее, чем 20 лет назад (по признанию даже такого позитивного мыслителя и сторонника прогресса, как Френсис Фукуяма). Более того, статистика показывает, что исчезает "средний класс", пополняя ряды как богатых, так и бедняков.

Так вот. В подобной обстановке самое идиотское, что можно было затеять, — это усилить накал борьбы с проклятым прошлым. Но именно это было сделано авангардом американского политического и медийного класса.

Понятно, что генерал Ли сражался за южан, а южные штаты были рабовладельческими, а рабовладение с точки зрения морали совершенно недопустимо. Но это, черт возьми, было полтораста лет назад, когда отмена рабства была еще новинкой (Британская империя запретила работорговлю всего лишь парой десятилетий ранее). Предпосылки американской Гражданской были в первую очередь экономическими, а не гуманитарными — в конце концов, рабство в США Линкольн отменил лишь по итогам войны.

© AFP 2017 / PAUL J. RICHARDSРаненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© AFP 2017 / PAUL J. RICHARDS
Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© AFP 2017 / PAUL J. RICHARDS
В Виргинии инцидент с автомобилем классифицировали как умышленное убийство
И современные потомки южан, которых северяне побеждали в сражениях и гноили в концлагерях, решительно против того, чтобы из них и их борьбы постфактум лепили коллективного Гитлера, полностью расчеловечивали и отказывали в героизме и жертвенности полтора века спустя.

Фактически перед нами — наглядный пример того, что случится, если начать переписывать коллективную память строго под современные концепции, какими бы они ни были передовыми. Носители коллективной памяти такому переписыванию сопротивляются изо всех сил. А когда это все накладывается на банальное социальное неблагополучие — граждане запросто начинают бросаться друг на друга.

И вот это уже заставляет забыть далекую Америку и вернуться в Старый Свет. Где совсем поблизости от нас, на Украине, в рамках борьбы с проклятым прошлым тоже начали рушить памятники — и получили вполне кровавый результат.

Участник арт-группы во время выступления в поддержку оппозиции на баррикадах улицы Грушевского в Киеве. Февраль 2014
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Стоит вспомнить и то, что в нашем собственном государстве, где за последние пару лет реальные доходы граждан тоже сократились, тоже что-то подозрительно активизируются борцы с историей. Желающие так же по-быстрому "зачистить и переписать" события столетней давности, назначив в них жертв в белом и рогатых демонов. С практическими выводами в форме "переименовать, снести и получить гранты на разоблачение проклятого прошлого".

Как показывает теперь уже международная практика — делать этого не стоит. Особенно когда имеются проблемы куда более актуальные и практические.

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Столкновения ультраправых и их противников на улицах Шарлоттсвилла
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
iwanoff 70
Чему ж нас учит трагедия в Шарлоттсвилле???Может посадить Навального сразу,чтоб воду не мутил?
12:07
13.08.2017
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Cicicipi
Гон. Ни чему и ни кого это не научит. На сколько бы правильные мысли не были изложены в статьях и трудах. Позлорадствуют это да, кто открыто, кто втихаря. Каждая страна пока на грабли сама не наступит, шишку не набьёт, думалку не включит.
12:07
13.08.2017
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