Быть антироссийскими, не считаясь с потерями. О большой битве в Молдавии

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Военно-политический скандал, грянувший в Молдавии в пятницу, развивается. Напомним: правительство приняло решение об отправке на совместные американо-украинские учения 57 военнослужащих (немного, но символично и демонстрирует преданность общему украино-американскому делу).

Президент республики Молдова Игорь Додон личным указом данное решение отменил , запретив отправлять военных куда-либо без своего согласия.

На волю президента было решено не обращать внимания. Военные были отправлены как ни в чем не бывало. Спикер молдавского парламента со словами "какой ты верховный главнокомандующий, если тебе не важна армия?" пообещал на ближайшем же заседании Совета Безопасности поднять вопрос (внимание!) "о давлении со стороны президента", мешающем повышать боеспособность страны.

На самом деле боеспособность, повторим, тут ни при чем. Просто в Молдове своеобразное двоевластие. С одной стороны там имеются правительство и парламент, который, вне зависимости от результатов выборов, в конце концов оказывается глубоко "проевропейским" (депутаты свободно и выгодно перемещаются из фракции во фракцию, и сегодня за европейские ценности там "топят" парламентарии, три года назад избранные как коммунисты, соцдемы и либералы). Парламент исправно выполняет главную задачу "проевропейскости", сформированную для бывших соцреспублик, — вести антироссийскую политику, не срастаться с Россией ни экономикой, ни культурой, обличать и преследовать "агентов российского влияния". Невзирая на экономические и человеческие потери.

С другой стороны — всенародно избранный президент Додон, объявивший курс на восстановление нормальных отношений с Россией, на диалог с Приднестровьем (для младших читателей: это такой Донбасс, только молдавский, отвалившийся от молодой национальной демократии еще в начале 90-х, никем не признанный, но обороноспособный и на всякий случай защищенный Оперативной группой российских войск, ранее известной как 14-я армия). И главное — Додон объявил курс на сохранение государственного суверенитета Молдовы.

Впрочем, нынешние события показывают, что речь скорее должна идти не о сохранении, а о восстановлении суверенитета.

© AP Photo / Vadim Ghirda Люди под флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе. Архивное фото © AP Photo / Vadim Ghirda Люди под флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе. Архивное фото

Потому что откровенно игнорирующая главу государства политическая элита — она не с неба взялась. Ее такой вырастили — за четверть века европейской демократизации в республике фактически сложился класс, приватизировавший политическую власть. И приватизировавший ее, образно говоря, "на международные гранты". Достаточно давно переместивший свою "экономическую родину" на Запад и поэтому условную "суверенную" политику проводить не способный в принципе. Выполняющий функции не государственного управления, а скорее коллективного приказчика, проводящего линию внешнего управления.

И поэтому тот же Игорь Николаевич Додон может быть искренне "промолдавским" политиком — все его усилия будут эффективно блокироваться плотно свалявшимся во власти и знающим свое место прозападным элитным классом.

Во всяком случае, так точно будет продолжаться до референдума 24 сентября, на котором гражданам страны будет задан вопрос о расширении полномочий президента, о новых выборах парламента и — что тоже показательно — о возвращении в школы предмета "История Молдавии". Потому что предыдущие элиты были столь евроориентированы, что в молдавских школах преподается "История румын".

Стоит отметить, что это — общая болезнь всей "постсоциалистической Европы". Просто не везде она выражена столь же трагикомично, как в Молдавии.

Некоторые, вероятно, еще помнят медийный хайп вокруг прихода к власти в Болгарии "пророссийского" президента Румена Радева в конце прошлого года. Президент, в частности, пообещал "работать над снятием санкций против России".

Прошел уже почти год, и работа над снятием санкций, надо думать, по-прежнему кипит. Однако внешних проявлений этого пока нет. Вероятно, в силу той же причины: суверенитет малых стран, лежащих под мощным западным прессом, является скорее декоративным, чем реальным.

Сейчас мы наблюдаем, конечно, известное оживление "на евразийском направлении": Болгария, Греция, Сербия выражают желание присоединиться к "Турецкому потоку". Однако легко вспомнить судьбу, например, "Южного потока", который уже начали было строить в Болгарии, а затем, после бурного разъяснения европейских ценностей со стороны "старших братьев", тогдашний премьер-министр Болгарии заявил о заморозке работ — до выполнения Россией требований Еврокомиссии.

Штука вся в том, что условно-самостоятельные страны Восточной Европы не просто должны Европе денег, а их элиты не просто хранят в США капиталы, недвижимость и детей. Эти государства еще и пронизаны разветвленными грибницами "гражданских институтов", "некоммерческих организаций" и прочих экспертных центров, для которых проводить политику европейских и американских сюзеренов — такая же работа, как для кого-то водить троллейбус или печь маффины. Они наброшены на общество восточноевропейских стран такой плотной и профессиональной сеткой, что любое коренное "промолдавское", "проболгарское", "просербское" и далее по списку гражданское общество просто давят числом и финансовыми возможностями.

Возможности их таковы, что, даже когда против них восстает лично глава государства — вспомним битву венгерского премьера Орбана с далеким американским миллиардером Соросом, — на непокорного обрушиваются не только многотысячные демонстрации в самой стране, но и слаженный окрик из ЕС и США.

Аналогичная грибница, как мы знаем, в свое время активно прорастала и у нас в стране — и все помнят, с какими воплями в начале десятилетия обрывались ее нити при реализации закона об иностранных агентах. И не стоит думать, будто она совсем зачахла, — достаточно почитать свободолюбивые СМИ, чтобы понять, что она просто в анабиозе и ждет изменения ситуации, пока что вынужденно изображая лояльность.

…Впрочем, как показывает история, ситуация всегда способна меняться. И если тому же Додону в конце месяца удастся преодолеть заботливо выращенную "сетевую элиту" путем обращения через ее голову напрямую к народу, то мы, возможно, сможем наблюдать один из первых в новейшей истории случаев восстановления настоящего государственного суверенитета в отдельно взятой республике бывшего соцлагеря.

Во всяком случае, шансы есть.