Быть антироссийскими, не считаясь с потерями. О большой битве в Молдавии

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Военно-политический скандал, грянувший в Молдавии в пятницу, развивается. Напомним: правительство приняло решение об отправке на совместные американо-украинские учения 57 военнослужащих (немного, но символично и демонстрирует преданность общему украино-американскому делу).
На волю президента было решено не обращать внимания. Военные были отправлены как ни в чем не бывало. Спикер молдавского парламента со словами "какой ты верховный главнокомандующий, если тебе не важна армия?" пообещал на ближайшем же заседании Совета Безопасности поднять вопрос (внимание!) "о давлении со стороны президента", мешающем повышать боеспособность страны.
На самом деле боеспособность, повторим, тут ни при чем. Просто в Молдове своеобразное двоевластие. С одной стороны там имеются правительство и парламент, который, вне зависимости от результатов выборов, в конце концов оказывается глубоко "проевропейским" (депутаты свободно и выгодно перемещаются из фракции во фракцию, и сегодня за европейские ценности там "топят" парламентарии, три года назад избранные как коммунисты, соцдемы и либералы). Парламент исправно выполняет главную задачу "проевропейскости", сформированную для бывших соцреспублик, — вести антироссийскую политику, не срастаться с Россией ни экономикой, ни культурой, обличать и преследовать "агентов российского влияния". Невзирая на экономические и человеческие потери.
Впрочем, нынешние события показывают, что речь скорее должна идти не о сохранении, а о восстановлении суверенитета.
Потому что откровенно игнорирующая главу государства политическая элита — она не с неба взялась. Ее такой вырастили — за четверть века европейской демократизации в республике фактически сложился класс, приватизировавший политическую власть. И приватизировавший ее, образно говоря, "на международные гранты". Достаточно давно переместивший свою "экономическую родину" на Запад и поэтому условную "суверенную" политику проводить не способный в принципе. Выполняющий функции не государственного управления, а скорее коллективного приказчика, проводящего линию внешнего управления.
Во всяком случае, так точно будет продолжаться до референдума 24 сентября, на котором гражданам страны будет задан вопрос о расширении полномочий президента, о новых выборах парламента и — что тоже показательно — о возвращении в школы предмета "История Молдавии". Потому что предыдущие элиты были столь евроориентированы, что в молдавских школах преподается "История румын".
Стоит отметить, что это — общая болезнь всей "постсоциалистической Европы". Просто не везде она выражена столь же трагикомично, как в Молдавии.
Некоторые, вероятно, еще помнят медийный хайп вокруг прихода к власти в Болгарии "пророссийского" президента Румена Радева в конце прошлого года. Президент, в частности, пообещал "работать над снятием санкций против России".
Прошел уже почти год, и работа над снятием санкций, надо думать, по-прежнему кипит. Однако внешних проявлений этого пока нет. Вероятно, в силу той же причины: суверенитет малых стран, лежащих под мощным западным прессом, является скорее декоративным, чем реальным.
Сейчас мы наблюдаем, конечно, известное оживление "на евразийском направлении": Болгария, Греция, Сербия выражают желание присоединиться к "Турецкому потоку". Однако легко вспомнить судьбу, например, "Южного потока", который уже начали было строить в Болгарии, а затем, после бурного разъяснения европейских ценностей со стороны "старших братьев", тогдашний премьер-министр Болгарии заявил о заморозке работ — до выполнения Россией требований Еврокомиссии.
Возможности их таковы, что, даже когда против них восстает лично глава государства — вспомним битву венгерского премьера Орбана с далеким американским миллиардером Соросом, — на непокорного обрушиваются не только многотысячные демонстрации в самой стране, но и слаженный окрик из ЕС и США.
…Впрочем, как показывает история, ситуация всегда способна меняться. И если тому же Додону в конце месяца удастся преодолеть заботливо выращенную "сетевую элиту" путем обращения через ее голову напрямую к народу, то мы, возможно, сможем наблюдать один из первых в новейшей истории случаев восстановления настоящего государственного суверенитета в отдельно взятой республике бывшего соцлагеря.
Во всяком случае, шансы есть.