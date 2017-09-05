Додон запретил молдавским военным участвовать в учениях на Украине

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон запретил военным принимать участие в многонациональных военных учениях Rapid Trident — 2017, которые пройдут во Львовской области в начале сентября, сообщил пресс-секретарь главы республики Ион Чебан.
"Участие молдавские военнослужащих в военных учениях за пределами страны для нас неприемлемо", — написал президент на своей странице в Facebook.
На странице главы республики также было опубликовано обращение вице-министра обороны Георгия Галбуры, в котором говорится, что ведомство намерено направить 57 военных на учения Rapid Trident и ожидает утверждения Верховного командования Вооруженных сил.
Международные учения Rapid Trident пройдут на полигоне во Львовской области с 7 по 23 сентября. В них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 14 стран.