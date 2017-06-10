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В мире

Президент Болгарии "с удовольствием поддержит" отмену санкций против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (5903)
12:1310.06.2017
(обновлено: 12:16 10.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев. Архивное фотоПрезидент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что готов поддержать отмену антироссийских санкций, но сам этот процесс инициировать не может.

"Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия", — заявил Радев в интервью телеканалу BTV.

Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Болгарии готов поддержать отмену антироссийских санкций
Он отметил, что механизм ЕС построен таким образом, что даже одна страна может запустить процесс отмены санкций, и рано или поздно это произойдет, так как взаимные ограничительные меры приносят только вред.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые поддержали ограничения.

Москва не раз называла абсурдными попытки увязать санкции Запада с реализацией минских соглашений, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом договоренностей.

Ситуация созревает

Флаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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"Ситуация созревает": Чижов допустил смену курса Евросоюза в отношении РФ
Ранее российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюз может изменить курс в отношении Москвы. По его словам, ближе к концу июня может состояться обсуждение одного из трех пакетов антироссийских ограничений, действие которого истекает 31 июля. При этом дипломат подчеркнул, что термин "санкции" некорректен: в данной ситуации речь идет об "односторонних рестриктивных мерах".

"Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев — это уже из сферы гадания. Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно", — отметил постпред.

При этом во вторник постпреды стран — членов Евросоюза согласовали продление на год санкций против Крыма. Ожидается, что формальное решение об этом будет принято 19 июня: источник в Совете ЕС рассказал РИА Новости, что главы МИД одобрят его без обсуждения. Текущие ограничения против полуострова действуют до 23 июня.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Парламентарии против санкций

Пока же вопрос об отмене санкции поднимался на уровне парламентов европейских стран, но принятые резолюции носят рекомендательный, а не обязывающий характер.

Флаг Кипра
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Никос Христодулидис: санкции не приносят ожидаемых результатов
Год назад сенат Франции подавляющим большинством голосов (302 парламентария за, 16 — против) принял резолюцию с призывом облегчить режим санкций в отношении России параллельно с реализацией Минских соглашений. Ранее нижняя палата французского парламента — Национальное собрание — также проголосовала за отмену ограничений.

Аналогичный документ вскоре принял парламент Кипра. В резолюции отмечается, что санкции Евросоюза против России доказали свою контрпродуктивность и никак не способствовали урегулированию кризиса на Украине.

Также резолюции с призывом к парламенту Италии снять санкции одобрили законодательные органы провинций Венето, Тоскана, Ломбария и Лигурия.

Вена, Австрия . Архивное фото
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Парламент Австрии отклонил предложение об отмене санкций против России
Требование немедленно отклонить санкции регулярно с 2015 года вносит в парламент и Австрийская партия свободы (FPOE). "Свободники" выступают в интересах фермеров, которые терпят значительный ущерб от санкций, и предлагают Национальному совету принять резолюцию для правительства, в особенности для министра сельского хозяйства, о немедленном требовании на европейском уровне снять экономические ограничения с Российской Федерации. Последний раз парламент рассмотрел предложение партии в четверг, в очередной раз отклонив его. Тем не менее, в FPOE пообещали не прекращать усилий в этом направлении.

"Действия, по существу, конечно, может предпринимать лишь правительство. А что мы можем делать и делаем: с одной стороны, всеми силами подталкивать к тому, чтобы санкции были сняты, с другой — мы представляем в СМИ и доносим по всей стране нашу позицию о бессмысленности этих санкций", — сказал депутат от партии Аксель Кассеггер.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России

А что же США?

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Планы первых дней: СМИ узнали о попытках Трампа снять санкции с России
На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп после прихода к власти намеревался практически сразу в одностороннем порядке отменить антироссийские санкции, однако не сумел сделать этого из-за команды своего предшественника Барака Обамы.

Как рассказал Yahoo News бывший сотрудник госдепа Дэн Фрид, в первые недели работы новой администрации он получал "панические" звонки от чиновников, которые говорили, что им поручили разработать пакет мер по снятию санкций.

При этом экс-дипломат заявил, что попросил некоторых конгрессменов, в том числе и сенатора от Демократической партии Бена Кардина, срочно принять законопроект, который бы осложнил снятие санкций для Трампа. Аналогичную позицию занял и помощник госсекретаря США при Обаме Том Малиновски.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
"Не дали": Трамп хотел снять санкции с РФ. Противники оказались проворнее
Портал отмечает, что необходимость в срочном принятии законопроекта отпала после скандала вокруг советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. В феврале Флинн покинул пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

По словам главы Национального экономического совета Белого дома Гэри Кона, Трамп пока не определился с позицией по поводу антироссийских санкций.

"Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него есть много вариантов", — заявил чиновник.

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