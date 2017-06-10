Президент Болгарии "с удовольствием поддержит" отмену санкций против России

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что готов поддержать отмену антироссийских санкций, но сам этот процесс инициировать не может.
"Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия", — заявил Радев в интервью телеканалу BTV.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые поддержали ограничения.
Москва не раз называла абсурдными попытки увязать санкции Запада с реализацией минских соглашений, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом договоренностей.
Ситуация созревает
"Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев — это уже из сферы гадания. Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно", — отметил постпред.
При этом во вторник постпреды стран — членов Евросоюза согласовали продление на год санкций против Крыма. Ожидается, что формальное решение об этом будет принято 19 июня: источник в Совете ЕС рассказал РИА Новости, что главы МИД одобрят его без обсуждения. Текущие ограничения против полуострова действуют до 23 июня.
Парламентарии против санкций
Пока же вопрос об отмене санкции поднимался на уровне парламентов европейских стран, но принятые резолюции носят рекомендательный, а не обязывающий характер.
Аналогичный документ вскоре принял парламент Кипра. В резолюции отмечается, что санкции Евросоюза против России доказали свою контрпродуктивность и никак не способствовали урегулированию кризиса на Украине.
Также резолюции с призывом к парламенту Италии снять санкции одобрили законодательные органы провинций Венето, Тоскана, Ломбария и Лигурия.
"Действия, по существу, конечно, может предпринимать лишь правительство. А что мы можем делать и делаем: с одной стороны, всеми силами подталкивать к тому, чтобы санкции были сняты, с другой — мы представляем в СМИ и доносим по всей стране нашу позицию о бессмысленности этих санкций", — сказал депутат от партии Аксель Кассеггер.
А что же США?
Как рассказал Yahoo News бывший сотрудник госдепа Дэн Фрид, в первые недели работы новой администрации он получал "панические" звонки от чиновников, которые говорили, что им поручили разработать пакет мер по снятию санкций.
При этом экс-дипломат заявил, что попросил некоторых конгрессменов, в том числе и сенатора от Демократической партии Бена Кардина, срочно принять законопроект, который бы осложнил снятие санкций для Трампа. Аналогичную позицию занял и помощник госсекретаря США при Обаме Том Малиновски.
По словам главы Национального экономического совета Белого дома Гэри Кона, Трамп пока не определился с позицией по поводу антироссийских санкций.
"Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него есть много вариантов", — заявил чиновник.