Под знаменем СС: смогут ли радикальные националисты взять власть на Украине

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

На Украине принято считать, что радикальные националисты неспособны совершить в стране очередной переворот: у них низкий рейтинг, нет существенных средств для долгоиграющих протестов и соратников в политической элите.

При этом здесь забывают, что именно эти радикалы добились отстранения от власти Виктора Януковича и методом прямого "голосования" на Майдане назначили новую власть. От которой, правда, к сегодняшнему дню остались только ошметки — фактически "дожил" из "майданного правительства" до осени 2017 года только глава МВД Украины Арсен Аваков.

Но в том-то и дело, что Аваков выжил в украинской политической перетасовке благодаря влиянию на радикалов.

А еще, когда говорят об отсутствии политических перспектив у радикалов, почему-то забывают, что именно они довели до абсурда (то есть до реального экономического ущерба стране) транспортную блокаду Донбасса. Именно радикалы заставили власть принять законы, развернувшие Украину от России, при том, что до Майдана около 40% дохода государство получало именно за счет российско-украинского сотрудничества. Все это сделало Украину беднейшей страной в Европе. И все это сделали радикалы вопреки скрытому желанию бизнес-элиты зарабатывать на российско-украинских экономических связях.

Дважды судимый "тракторист"

Формально в Верховной раде Украины есть Радикальная партия Украины Олега Ляшко. Ляшко — человек амбициозный. Начинал трактористом в селе, одно время был пастухом. Хотел получить журналистское образование, но не добрал по баллам. Однако в период полураспада Украины (в конце 90-х) смог попасть на журналистскую жилу — писал статьи с радикальными настроениями в маргинальных изданиях.

Тогда же заработал две судимости: одну — за хищение государственных средств, выделенных на выпуск газеты (реально отсидел в колонии 4 года), вторую — за клевету (два года условно).

Как утверждают те, кто знали Ляшко в тот период, он не брезговал ничем для завоевания популярности и получения средств к существованию. И эти качества обеспечили ему проходной балл в "Батькивщину" Юлии Тимошенко.

Во время Майдана Ляшко "прославился" максимально радикальными высказываниями в адрес украинской власти (Януковича и его команды) и России. Не менее радикально Ляшко выступал и во время гражданской войны на востоке, разъезжая по воинским частям и добровольческим батальонам.

Однако ни разу и нигде Ляшко не был замечен в реальном противостоянии власти, в реальных вооруженных конфликтах. А вот бит был не раз — и в самом зале заседаний парламента и в кулуарах. Били его как правило его же коллеги — депутаты за клевету и оскорбления.

Однажды чуть не был избит во время ток-шоу в прямом эфире. Покушались на него "ветераны" нацбатальонов, утверждавшие, что радикал Ляшко на пушечный выстрел не приближался к реальной линии фронта.

Сейчас Ляшко, по информации от источников в администрации президента Украины, готовят в качестве спойлера Порошенко на предстоящих президентских выборах. Ляшко будет на них олицетворять радикальные силы, а Порошенко их успешно и боевито побеждать.

Секреты "Свободы"

Существует на Украине такой то ли анекдот, то ли быль, что на исходе Советской власти недоучившийся тогда хирург Олег Тягнибок подал прошение в органы на выезд на постоянное место жительства в Израиль. Но его не отпустили. Потому что папа будущего лидера украинских националистов был человеком номенклатурным — врачом сборной СССР по боксу. То есть все знал про советские спортивные тайны.

Олег тоже был не чужд комсомольской номенклатуре — был одно время секретарем комсомольской организации во время службы в армии. Да и после распада СССР пошел по той же общественной линии, только не комсомольской, а теперь националистической: создал Социал-национальную партию Украины (аналогичную не только по названию, но и по идеологии НСДАП — Национал-социалистической немецкой рабочей партия Гитлера). Потом эта организация стала Всеукраинским объединением "Свобода".

Звездный час "Свободы" наступил в ноябре 2012 года, когда она неожиданно для многих сумела пройти в Верховную раду Украины и создать там свою фракцию.

На самом деле, как утверждают политологи, например бывший директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов, "Свобода" преодолела предвыборный барьер и вошла в парламент благодаря активной финансовой, методической и прочей помощи "Партии регионов". Просто власть необдуманно и недальновидно готовила Тягнибока в качестве спойлера на будущих для Януковича, но так и не состоявшихся президентских выборах. То есть "Партия регионов" делала тоже самое, что сейчас по совету тех же политтехнологов планирует осуществить Порошенко с радикалом Ляшко.

Но Тягнибок быстро перешел на сторону оппозиции, активно выступал на Майдане и даже сумел провести в правительство парочку своих министров и одного генпрокурора Ярему. А Ярема сразу же стал спиливать на Майдане деревья и уничтожать прочие улики, которые могли открыть правду, откуда на самом деле вели стрельбу неизвестные снайперы, расстрелявшие 18-20 февраля и митингующих и милицию.

Почему Ярош ушел из "Правого сектора"*

Звезда другого официального радикала Украины Дмитрия Яроша взошла сразу же после Майдана. Украинские журналисты много писали о нем как о лидере запрещенной в России организации "Правый сектор"*.

Но на самом деле весь фокус в том, что "Правый сектор"* возникший буквально накануне Евромайдана, образовался из объединения (но не слияния) нескольких радикальных организаций и футбольных фанатов-ультрас, как правило, занимавших на стадионах "правый сектор" (отсюда и название).

Но в период Евромайдана у комендантов Майдана (того же Андрея Парубия, ныне спикера парламента Украины) возникала необходимость координации действий "Правого сектора"* с другими сотнями Майдана. И единственный, как утверждают очевидцы, с кем из этой организации можно было вести переговоры, был Дмитрий Ярош.

Главная причина раскола внутри "Правого сектора"*, о которой стало известно уже после событий на Евромайдане, это были деньги. Как утверждает один из руководителей "Правого сектора"* (теперь он, правда, скрывается и свое мнение не афиширует), во время Майдана в "Правый сектор"* поступали огромные средства. Источников финансирования было два — прямые инвестиции от олигархов и бизнесменов и пожертвования от киевлян и простых граждан. И если инвестиции еще как-то можно было контролировать, то миллионы гривен, которые даже по утверждению самого Яроша текли к ним рекой во время Майдана и некоторое время после него, никто контролировать не мог. А Ярош просто переключил все эти потоки на себя и стал лидером "Правого сектора"*.

Фактически раскрученный после Майдана благодаря украинским СМИ, "Правый сектор"* превратился в такую боевую "франшизу" — от его имени на Украине действовали различные организации рэкетиров, группы молодчиков, политические радикалы, националисты, бандиты и просто грабители.

Рассказывают историю одной захолустной районной больницы, в которую летом 2014 года пришли трое вооруженных людей, объявившие себя членами "Правого сектора"* и на основании приказа своей организации отстраняют от работы главврача местной районной поликлиники за то, что он при предыдущем режиме поддерживал власть. Своим решением они назначили другого главврача, который, судя по всему, их и нанял за три копейки у соседнего пивного ларька…

Постепенно Ярош устал от организации, действующей от его имени и под якобы его командованием, но которую он все же не мог контролировать, отходить и в конце концов создал свою новую. О партии "ДИЯ" (Державная, то есть государственная инициатива Яроша) известно на сегодня только одно — никакого влияния в обществе она не имеет.

"Личный нацист" министра внутренних дел

Пока на Евромайдане совершался государственный переворот, руководитель нынешней одной из самых политически организованных и идеологически последовательных радикальных партий Украины "Национальный корпус" Андрей Билецкий сидел в Харьковской колонии, в которую попал по обвинению в разбое.

Главный символ "Национального корпуса" — "волчий крюк", заимствованный у войск СС. Фундаментом организации стал полк "Азов", которым командовал Билецкий в 2014-м году, до того, как стал депутатом парламента от "Народного фронта". А "Азов" на сегодня, по мнению ряда аналитиков, наиболее боеспособный полк на Украине, имеющий на своем вооружении не только стрелковое, но и тяжелое вооружение.

Заместитель Билецкого — Вадим Троян стал заместителем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. И фактически, как считают политологи и эксперты, через Билецкого и Трояна нынешний глава МВД руководит не только "Нацкорпусом", "Азовом", но и прочими добробатами и радикальными вооруженными группировками.

И именно это влияние на радикалов делает в глазах президента Петра Порошенко непотопляемым Арсена Авакова.

Несколько дней назад в квартире Трояна был проведен обыск. Трояна подозревали в вымогательстве взятки. А вот итоги обыска (фотографии с которого оперативно были размещены в соцсетях) обескуражили. Через несколько дней следователи генпрокуратуры сообщили, что следов коррупционных денег не обнаружили.

"На самом деле деньги нашли. Да и не могли не найти, потому что "вели" Трояна от получения взятки до дома. Просто в последний момент о чем-то, понятно, впрочем, о чем, договорились Порошенко и Аваков. На некоторое время Аваков будет теперь слушаться Порошенко", — утверждает, посвященный в ситуацию политтехнолог.

Есть ли будущее у радикалов на Украине

Большинство моих собеседники на Украине однозначно утверждают, что серьезного будущего у радикалов нет.

Во-первых, они все разрознены и идут в политике не колонной, а каждый сам по себе. У некоторых простых радикалов была надежда (скорее разговоры) на Надежду. То есть на то, что радикальные группировки и партии объединятся вокруг Надежды Савченко. Но после возвращения Савченко на Украину из заключения стало понятно, что это пустой номер. Савченко по сути не радикал, да и не лидер, а скорее всего — одинокий бунтарь на украинском политическом небосклоне.

Во-вторых, у электората радикалы имеют минимальную поддержку. Все вместе едва набирают по соцопросам три-пять процентов. И потому при легитимных выборах никаких шансов пройти во власть не имеют — даже в парламент, не говоря уж о президентстве.

Но тут, правда, возникает и другой сюжет — если они не могут войти во власть легитимно, то вполне могут, как это уже было с ними, организовать очередной Майдан (до миллиона сторонников они способны собрать в центре Киева хоть сейчас).

"Да и вообще, Европа не дооценивает наших украинских радикалов, их место и роль в историческом процессе. Они, имеющие боевое вооружение, определенную, пусть примитивную, идеологию и опыт совершения государственных переворотов, к тому же опыт гражданской войны на востоке Украины. И поэтому они вполне могут выступать в качестве радикальных боевых сил и в европейских делах и конфликтах, если понадобится, например, "почистить" Европу от исламистов", — предположил один из моих украинских собеседников.

"Вдруг" с ними не бывает (вместо послесловия)

Во время подготовки этого материала автор разговаривал не только с участниками процесса (то есть самими радикалами), но и экспертами, политиками, политтехнологами на Украине. Я, естественно, интересовался, не боятся ли они публикации своих мнений о радикалах в прессе, тем более в российских СМИ. В большинстве случаев не боялись, говорили открыто.

А вот потом, спустя несколько дней, вдруг стали просить не ссылаться на них, а в случае публикации статьи, не упоминать, во всяком случае, в ближайшие недели, их имен.

Кого же они боятся больше: радикалов или спецслужб Порошенко?

Впрочем, осмелюсь сделать предположение, что в некоторых весьма щекотливых ситуациях это одно и тоже. Поэтому до сих пор и не расследованы резонансные убийства писателя Олеся Бузины, журналиста Павла Шеремета и беглого российского депутата Дениса Вороненкова. Никто из моих собеседников, поразмышляв на досуге, не хочет повторения их трагического финала.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.