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Как Турция разочаровывает российских туристов

08:0026.08.2017
(обновлено: 08:22 26.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкПляж в городе Сиде, ТурцияПляж в городе Сиде, Турция
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Летний туристический сезон заканчивается, туриндустрия подводит итоги и одновременно решает проблемы, накопившиеся за последние месяцы. Большинство из них связаны, как это ни странно, с успешным и популярным направлением — Турцией. Негативные новости об отдыхе наших туристов в этой стране приходят практически каждую неделю.

Пляж в Турции. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Туроператор Ted Travel прекратил работу на фоне эпидемии Коксаки в Турции
Сейчас там "застряли" отдыхающие из России, поехавшие по путевкам обанкротившегося туроператора Ted Travel. В четверг, 24 августа, стало известно о прекращении его деятельности. По данным члена наблюдательного совета Ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, от приостановки работы туроператора пострадали около четырех тысяч человек: примерно 800 туристов сейчас как раз находятся в Турции, еще около трех тысяч клиентов купили туры.

В Ростуризме сообщили, что получили заявления от Ted Travel о том, что компания не может выполнить свои обязательства перед туристами. Отели не получают вовремя проплату за клиентов Ted Travel, принимающая сторона сама оплачивает их проживание.

"Скорее всего, в пятницу уже начнут вывозить людей. Может быть, за один день, может быть, за два, их там около 800 человек", — рассказали РИА Новости в Ростуризме.

В самом же Ted Travel заявляют, что их проблемы связаны с сильным падением спроса на основной туристический продукт (туры в Турцию), объясняя это в первую очередь сложной эпидемиологической обстановкой.

Почему туристы отказываются от поездок в Турцию?

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПляж одного из отелей в Анталье, Турция
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Пляж одного из отелей в Анталье, Турция

Информация о ситуации с вирусом Коксаки в Турции сейчас на слуху, сведения о все новых инфицированных туристах постоянно обновляются, но пока никакие другие туроператоры не заявили о больших сложностях при отправке клиентов в Турцию, и уж тем более об остановке деятельности.

Вирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Аминев
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Роспотребнадзор получил 832 сообщения о заразившихся вирусом Коксаки
Была ли в случае в Ted Travel очередная туристическая пирамида или туроператор не рассчитал своих возможностей, пока непонятно. Сейчас на его сайте содержится информация о том, куда обращаться с требованием о выплате страхового возмещения, а за несколько дней до этого — объявление о конкурсе среди независимых турагентств: кто больше продаст туров от Ted Travel, тот получит спецприз — бесплатное недельное проживание в премиальном отеле в Белеке.

То есть можно предположить, что, уже зная о проблемах, туроператор все-таки стремился напоследок сбыть хоть какие-то путевки. А тема про сложности из-за вируса Коксаки — да, актуальная, но для других операторов отнюдь не фатальная.

Туристы, испугавшиеся вируса Коксаки в Турции, чаще не аннулируют туры, а меняют направления, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В целом туристы с осторожностью подходят к заявлениям об опасности на курортах и ожидают стабилизации ситуации. Обращения по поводу отказов есть, но реальных аннуляций незначительное количество. Перебронирование на альтернативные направления встречается чаще", — рассказали ассоциации в Anex Tour.

Лаборатория. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Средний возраст заразившихся вирусом Коксаки составляет 3,5 года
Заместитель генерального директора туроператора "НТК Интурист" Сергей Толчин подтвердил, что запросы на аннулирования по Турции в настоящий момент носят не массовый, а единичный характер. В основном туристы предпочитают ехать в другие страны, в том числе потому, что у многих туры приходятся строго на период отпусков.

Альтернативу ищут в основном на безвизовых направлениях, таких как Кипр или Тунис.

Что касается возможности подхватить вирус Коксаки в Турции, то проблема действительно есть, впрочем, как и в прошлые годы. И Роспотребнадзор, и Ростуризм признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья.

Средний возраст заболевших вирусом Коксаки в Турции — 3 года и 7 месяцев, рассказал завлабораторией центрального НИИ Эпидемиологии Александр Подколзин. Заразиться можно через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы или воздушно-капельным путем.

Вирус Коксаки: болезнь грязных рук
Вирус Коксаки: болезнь грязных рук

При заражении вирусом типа А появляются высыпания и волдыри на ладонях и стопах, в носовой и ротовой полости, высокая температура и головная боль.

Вирус типа В может поразить сердце и печень, вызвать гепатит и миокардит, не исключен летальный исход, в основном в случае развития менингита или энцефалита.

На форуме профессионального портала TourDom.ru турагенты делятся друг с другом информацией о том, в каких именно турецких отелях российские туристы заразились вирусом, но отмечают, что какой-то определенной закономерности распространения Коксаки, по их наблюдениям, нет.
Туристов, отказавшихся от поездок в Турцию, кстати, беспокоит не только этот вирус, но и общий уровень безопасности в стране.

Скорая помощь в Турции. Архивное фото
© РИА Новости / Виктория Виатрис
В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали 11 россиян

Информационный фон вокруг отдыха на турецких курортах не то чтобы позитивный, а внимание к новостям оттуда потенциальных отдыхающих повышенное.

То становится известно, что в Кемере скончался россиянин Игорь Илин, отдыхавший в пятизвездочном отеле. Во время игры в пляжный волейбол мужчина внезапно почувствовал себя плохо, был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти.

То приходят сообщения о том, что в ДТП с автобусом на трассе Анталья — Кемер в Турции пострадали 11 граждан России. Также стало известно, что после конфликта с полицейским был госпитализирован в тяжелом состоянии турист из России. В результате больного доставляют в Санкт-Петербург спецбортом МЧС.

Еще одна из недавних историй: жительница Сургута Кристина Максимюк впала в кому из-за инфаркта в первый день отдыха в турецкой провинции Аланья. По словам ее родственницы, разрешение на транспортировку на родину было подписано врачом на третий день после случившегося, после чего на протяжении недели решался вопрос с эвакуацией.

Туроператоры все-таки зафиксировали спад спроса на Турцию (в пределах 10-15% по сравнению с началом месяца), однако серьезных опасений это у них не вызывает.

Участники рынка отмечают, что снижение спроса происходит не только и не столько из-за некоей информационной паники по поводу вируса Коксаки, сколько из-за окончания высокого сезона. Детям пора в школы и садики, а значит, востребованность семейного отдыха в Турции пойдет на спад.

Впереди бархатный сезон

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОтдыхающие на море в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Отдыхающие на море в Сочи

Что касается эпидемиологической ситуации на российских курортах Черного и Азовского морей, то ее можно назвать стабильной — об этом на днях заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отдых на Черном море. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Россияне пожаловались в Общественную палату на грязные пляжи курортов
"Была проведена серьезная работа на Черноморском побережье и в Крыму по подготовке пляжей к летнему сезону, с начала апреля на 20% увеличено количество проб морской и питьевой воды. Пробы берут еженедельно, несколько раз в неделю в зависимости от температуры морской воды, — рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

В то же время нарекания многих туристов вызвали грязные пляжи и мусор на российских курортах. Более 800 обращений, касающихся нарушений прав туристов, поступило на горячую линию Общественной палаты России с начала летнего сезона.

Основная часть жалоб (около 50%) — от тех, кого не устроили инфраструктура и сервис. Около 30% обращений касались проблем, связанных с плохой работой авиаперевозчиков, отменой и задержкой рейсов, в частности авиакомпании "ВИМ-Авиа", AZUR air, Royal Flight, "Россия", Nordwind, "Уральские авиалинии". В основном такие сообщения поступали из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Также люди жаловались на грязные пляжи и мусор в городах. Большинство подобных обращений поступало от отдыхающих в Краснодарском крае (более 70%), в частности в Анапе, Геленджике и Сочи.

"Из Сочи поступали жалобы на плохую уборку номеров, недостаток чистоты в гостиницах, неприветливый персонал. Кто-то даже подчеркнул, что в их гостинице администратор не может "здравствуйте" сказать", — приводит пресс-служба слова председателя комиссии ОП России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елены Суторминой.

Впрочем, турецкие курорты также вызывали нарекания российских туристов — их селили не в те отели, уровень сервиса не соответствовал обещаниям турагентства.

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкОтдыхающие в бухте Ласпи в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
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Отдыхающие в бухте Ласпи в Крыму

В наступающий бархатный сезон возможностей получить хороший сервис за приемлемые деньги гораздо больше.

Отдыхающие в бухте Рисовая в Хасанском районе Приморского края. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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АТОР составила рейтинг самых дешевых туров на бархатный сезон

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уже составили рейтинг самых дешевых туров на бархатный сезон. Стоимость была рассчитана на двух взрослых на неделю с вылетом к месту отдыха 1 сентября. Исследование проводили по 11 наиболее востребованным направлениям.

В результате первое место в рейтинге занимает Крым. Самые дешевые пакетные пляжные туры на полуостров стоили чуть больше 19 тысяч рублей. На втором месте — Сочи, отдых в Адлере может обойтись в 25 тысяч рублей. Самый дешевый тур с авиаперелетом в Анапу (третья позиция) можно было купить за 25,827 тысячи рублей.

Четвертое место — у Турции, 28 с половиной тысяч рублей на двоих. Замыкает пятерку лидеров Болгария, минимальная цена на тур туда составила 30 тысяч рублей. В десятку также вошли Греция, Кипр, Тунис, Испания и Таиланд.

 

 

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